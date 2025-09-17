Mariana Gómez reveló los detalles detrás de la vez que salió con un hombre tacaño y qué fue lo que le dijo el personaje al finalizar la cita

La anécdota incómoda de Mariana Gómez sobre una cita que casi la deja sin dinero y la lección que aprendió - crédito Revista 15Minutos

Mariana Gómez, conocida por su autenticidad, compartió recientemente sus impresiones sobre el mundo de las citas, dejando claro que para conquistarla no son necesarios lujos ni gestos ostentosos.

La artista reveló en entrevista con la emisora La Kalle que valora la sinceridad, la honestidad y la capacidad de entablar conversaciones profundas y reales por encima de los objetos, lujos o el dinero cuando se trata de que un hombre tenga la idea de conquistarla.

“La verdad es que ese concepto de que en qué carro la recojo, que cómo la invito a comer. Falso, falso de toda falsedad. A mí me conquistan con sinceridad, honestidad, conversaciones profundas, conversaciones reales. Hágame reír”, afirmó, resaltando que el sentido del humor y la transparencia son esenciales para ganarse su interés.

Además, confesó que la comida sencilla y el placer de compartir una buena mesa ocupan un lugar especial en sus preferencias, a pesar de que una experiencia incómoda relacionada con el dinero en una de esas salidas marcó el recuerdo de sus citas en la juventud.

Durante la entrevista, Gómez desmintió la idea de que los detalles materiales o la ostentación sean determinantes para una buena cita y explicó que no le interesan los clichés de “en qué carro la recogen” o “cómo la invitan a comer”, y prefiere planes sencillos y auténticos.

La artista enfatizó que la comida es un factor importante para ella, y que un gesto tan simple como compartir una mazorca desgranada con una cerveza puede ser suficiente para disfrutar de un momento especial.

“La comida sí me gusta mucho, aliméntenme y me tienen contenta”, expresó, añadiendo que, aunque disfruta de la comida rápida, procura cuidar su salud y su estado físico.

Sin embargo, si la ponen a elegir entre lo que más le gusta y cuál sería es plato con el escenario ideal, Gómez mencionó su predilección por el desgranado y el ajiaco, un plato típico de la capital colombiana.

“Una buena mazorca desgranada con una pola (cerveza). Delicioso. Me gusta mucho el ajiaco, y hace rato no me sacan a comer ajiaco aquí en Bogotá”, comentó, dejando entrever que, para ella, los planes sencillos y tradicionales tienen un valor especial.

La conversación abordó también temas como la tacañería y la infidelidad en las relaciones, pues le lanzaron la pregunta de si preferiría salir con alguien que le faltara sentimentalmente en la relación o con un hombre “chichipato”.

De acuerdo con las declaraciones de Gómez, aunque no justifica la infidelidad, la tacañería es un rasgo que no tolera y por ende tiene clara su respuesta al respecto

“No, prefiero infiel. Y no es que lo perdone, lo que pasa es que si el man es tacaño, ni siquiera le doy el chance”, explicó la actriz colombiana, señalando que, en su experiencia, la generosidad y la disposición a compartir son cualidades imprescindibles en una pareja.

En contraste, considera que ante una sospecha de infidelidad, al menos existe la posibilidad de dar el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. Seguido a esto llegó una de las preguntas más llamativas de la entrevista, ya que le preguntaron a Gómez por la cita con un “chichipato”.

Según Mariana, todo sucedió cuando tenía unos 19 años y atravesaba dificultades económicas, pues estaba aún lejos de la fama y su estabilidad financiera no era como en la actualidad, pues “no había protagonizado” ningún papel en la televisión

En ese momento salió a almorzar con un joven que para ella no era tacaño por naturaleza, pero sí tuvo una actitud poco generosa, pues recordó que, al llegar la cuenta, ella sacó la billetera con la esperanza de que su acompañante insistiera en invitarla, como suele esperarse en los primeros encuentros. Sin embargo, él aceptó su dinero sin reparos, llevándose la mayor parte de los 100.000 pesos que Mariana tenía en su cuenta bancaria para esa oportunidad.

“Me quedé con 20.000 pesos”, relató, evidenciando la incomodidad de la situación.

Más tarde, Gómez decidió expresarle su malestar al hombre que la invitó a salir y le comentó que, dadas sus circunstancias económicas, no le había parecido apropiado que la dejara pagar, pero la respuesta que recibió fue inesperada y dejó una huella en su memoria.

“Después, ese mismo día, yo le dije como: ‘Oye, tú sabes que yo estoy supermal de plata y yo te tengo que ser muy honesta. No me pareció chévere el detalle de que me hayas invitado a comer y me hayas dejado pagar’. Y me dijo: ‘Ah, pero ¿quién fue la que más comió?’“, reveló Mariana con cara de sorpresa, mientras que los presentadores mostraban su sorpresa y desacuerdo.