Le dispararon al hermano menor de ‘Negro Ober’, el temido líder de los Rastrojos Costeños, en medio de una riña en una fiesta

El caso está en manos de la Fiscalía, que investiga si el ataque armado fue producto de una riña espontánea o si tuvo otras motivaciones

Daniel José Martínez Gutiérrez, hermano menor de Ober Ricardo Martínez, alias el Negro Ober, resultó herido por un impacto de bala durante una riña en el barrio Ciudadela Metropolitana del municipio de Soledad, Atlántico.

El caso ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre de 2025, alrededor de las 3:35 a. m., y tuvo lugar en una fiesta celebrada en la carrera 10C con calle 56C, donde, según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, una discusión entre varios asistentes escaló hasta que uno de ellos disparó contra Martínez, comprometiendo uno de sus pulmones.

El presunto agresor, identificado como Ronny Enrique Núñez Navarro, fue capturado en el lugar con un revólver de fabricación industrial y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para su judicialización. Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo observación.

Tras el hecho, la Policía Metropolitana reforzó la vigilancia en zonas consideradas de alto riesgo y mantiene el seguimiento tanto al entorno del capturado como al estado de salud del herido. “Estamos atentos a cualquier movimiento que pueda alterar el orden público”, comunicaron a través de su canal oficial.

Por el momento, el caso permanece en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si el ataque fue producto de una riña espontánea o si existen elementos que apunten a una motivación distinta. Mientras tanto, el nombre del “Negro Ober” vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre la persistencia del crimen organizado en el Atlántico, incluso cuando sus líderes se encuentran privados de libertad.

El líder de los Rastrojos Costeños, pese a estar recluido y ser trasladado varias veces de centros carcelarios, ha lanzado desde la cárcel amenazas contra las autoridades que lo acusan de extorsionando a comerciantes

¿Quién es el ‘Negro Ober’?

La figura de alias el Negro Ober es central en este contexto. Es considerado uno de los líderes más violentos de la estructura criminal Rastrojos Costeños y su organización ha sido señalada por las autoridades como responsable de múltiples delitos en el área metropolitana de Barranquilla, entre ellos extorsiones, homicidios selectivos, tráfico de armas y drogas.

Actualmente, Ober Ricardo Martínez se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, pero, según investigaciones judiciales, habría continuado impartiendo órdenes a sus subalternos desde el encierro. Su nombre ha estado vinculado a amenazas contra comerciantes, transportadores y funcionarios públicos, lo que ha generado un clima de tensión en varios sectores de la ciudad.

La estructura que lidera ha sido objeto de múltiples operativos por parte de la Policía y la Fiscalía, y su influencia se mantiene como una amenaza persistente, incluso con sus principales actores tras las rejas.

En varias oportunidades, las autoridades le han encontrado teléfonos celulares y marihuana al Negro Ober dentro de su celda, sumado a que habría seguido delinquiendo desde la cárcel se han realizado varios traslados

La última audiencia contra el ‘Negro Ober’: guardaba fotos de sus víctimas como trofeos

En una audiencia celebrada el 21 de mayo de 2024 en Barranquilla, la Fiscalía presentó material probatorio que respalda la necesidad de mantener al “Negro Ober” bajo estrictas medidas de seguridad y privado de la libertad.

Entre los argumentos expuestos, el ente acusador destacó los resultados de la operación Magnus, ejecutada por la Policía Metropolitana durante la Semana Santa de ese año, que culminó con la captura de 121 personas presuntamente vinculadas a la red extorsiva del “Negro Ober”.

En el departamento de Atlántico, la operación resultó en la detención de nueve individuos relacionados con múltiples casos de intimidación a comerciantes en Barranquilla y su área metropolitana, según información publicada por El Heraldo.

Los detenidos fueron identificados como Eliany del Carmen Garizao Solórzano, Yesmin Adriana González Cabarcas, Luis Eduardo Acosta Enciso, Indira América Torres López, Alex Andrés Torregrosa Díaz, Lesvia Irene Cantillo Truyo, José Uriel Suaza Blandón, Jhol Freddy Núñez Gelvis y José Daniel Ávila Ruiz.

Una audiencia contra 'Negro 0ber', celebrada en mayo de 2024, permitió esclarecer detalles sobre el 'modus operandi' de los Rastrojos Costeños

La investigación, a la que tuvo acceso El Heraldo, permitió a la Fiscalía demostrar mediante herramientas de Big Data cómo uno de los capturados gestionaba fondos ilícitos a través de plataformas digitales, recursos que serían propiedad del “Negro Ober”. En particular, Yesmin Adriana González Cabarcas fue señalada como pieza clave en la estructura criminal.

Según el ente investigador, la mujer habría recibido instrucciones para “descargar dos aplicaciones, Clonapp y Pararell Space, con el propósito de crear múltiples cuentas” en la billetera virtual Nequi utilizando un solo dispositivo móvil. La Fiscalía añadió que González Cabarcas habría transferido hasta $30 millones a la red liderada por el “Negro Ober”.

El análisis forense de los mensajes encontrados en el teléfono de González Cabarcas reveló solicitudes de pagos extorsivos a comerciantes y transportadores, con montos que oscilaban entre $2 millones y $20 millones.

Entre los mensajes atribuidos al “Negro Ober” se destacan amenazas directas como “Que yo esté preso no le impide que me pague las extorsiones…” y “o pagas o mueres”, según la información recopilada por la Fiscalía. Además, los peritos hallaron en el dispositivo fotografías de las víctimas fallecidas, que el acusado conservaría como “trofeos”, un hallazgo que acentuó la gravedad de los hechos investigados.