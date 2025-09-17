Colombia

En video quedó registrado el acalorado ‘agarrón’ de dos congresistas por presunta responsabilidad del Gobierno en el asesinato de Miguel Uribe

El Salón Elíptico fue escenario de gritos entre los representantes a la Cámara Juan Espinal y Octavio Cardona, durante el debate de la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Durante la sesión, los representantes se enfrentaron con gritos y señalamientos - crédito redes sociales

Un acalorado enfrentamiento entre los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal, del Centro Democrático, y Octavio Cardona, del Partido Liberal, quedó registrado en video durante la sesión de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Durante el debate, Juan Espinal encabezó los cuestionamientos contra el ministro y compartió una contundente pancarta con el mensaje: “¿Se les olvidó el ‘Nos están matando’?”, con el objetivo de evidenciar el deterioro en las condiciones de seguridad en varias zonas del país. La frase, ampliamente difundida por congresistas de la oposición, generó molestias entre la bancada de Gobierno.

Octavio Cardona, uno de los defensores del ministro Sánchez, reaccionó de manera enérgica a las acusaciones de Espinal. El representante liberal reclamó por lo que consideró afirmaciones desproporcionadas, al asegurar que se estaba responsabilizando al ministro por hechos que no ocurrieron bajo su gestión.

Una pancarta con la frase “¿Se les olvidó el ‘Nos están matando’?” Juan Espinal encendió la discusión en el Congreso y desató una pelea que quedó registrada en video - crédito @Juan_EspinalR/X

Desde extremos opuestos del recinto, los dos representantes se enfrentaron con gritos y acusaciones. El video grabado por un asistente muestra cómo ambos se señalan, se interrumpen y se impiden hablar y varios congresistas intentaron intervenir, sin éxito.

Espinal explota contra el Gobierno por asesinato de Miguel Uribe Turbay

Aunque el tema principal del enfrentamiento entre los congresistas fue la gestión del ministro Pedro Sánchez, Juan Espinal centró su reclamo en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025, y aunque el senador luchó por su vida durante más de dos meses, falleció el 11 de agosto. El legislador del Centro Democrático responsabilizó al Gobierno y al ministro por no garantizar la seguridad en el país.

Cardona criticó la falta de datos concretos en la moción de censura

Este hecho generó incomodidad entre algunos congresistas afines a la administración gubernamental, que señalaron que no comprendieron la verdadera importancia de una moción de censura y la oportunidad que representaba para ejercer un control sobre el ministro Pedro Sánchez. De hecho, el mismo Cardona publicó un video en su cuenta de Instagram expresando su descontento con el desarrollo de la jornada.

Juan Espinal y Octavio Cardona protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal en la Cámara de Representantes durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @Juan_EspinalR/X - @octaviocardona/Instagram

Así, el representante Octavio Cardona criticó la falta de claridad en los argumentos presentados por los opositores y cuestionó que, en lugar de centrarse en la gestión del ministro, el debate se enfocara en acusaciones hacia el gobierno en general: “Los debates de moción de censura deben demostrar la pérdida de confianza en un funcionario, no ser una extensión de la oposición al presidente Petro”.

Cardona también refutó varias de las críticas que se le hicieron a Sánchez, al señalar que algunas de ellas no correspondían a su gestión. Por ejemplo, cuestionó el señalamiento sobre los cultivos de coca, recordando que estos problemas datan de años anteriores a la llegada del ministro, “¿Qué tiene que ver este ministro con los problemas de 2022 y 2023?”, destacó.

El legislador argumentó que la moción de censura carecía de fundamento, ya que no se presentaron evidencias claras de fallos en la gestión de Sánchez en sus seis meses al frente del Ministerio de Defensa: “No voy a votar favorablemente porque no se ha demostrado por qué este ministro debería irse. La moción no es contra el ministerio, sino contra la persona del ministro”.

El representante Octavio Cardona expresó su desacuerdo con la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @octaviocardonal/Instagram

Espinal afirma que “nadie responde” en este Gobierno ante la violencia

De esta manera, la discusión se centró en dos puntos, el primero, en la responsabilidad del ministro en hechos de violencia recientes; el segundo, en la legitimidad de la moción, por lo que el congresista del Centro Democrático insistió en su posición.

A través de sus redes sociales publicó un mensaje contundente dirigido al ministro Pedro Sánchez. Allí expuso una serie de hechos relacionados con la situación de seguridad durante los seis meses de gestión, con el fin de sustentar su postura y mostrar que su oposición, así como el ‘agarrón’, respondían a razones.

“Les parece poco que bajo el mandando del Ministro @PedroSanchezCol asesinaran al Senador y Precandidato Miguel Uribe, y que el Ministro dejara morir a 7 policías el 21 de agosto en Amalfi (Antioquia) (sic)”, se lee en el post de Espinal.

Después, agregó una lista de cifras que presentó como evidencia del deterioro de la seguridad:

  • 26.000 desplazados.
  • 36.000 personas bajo confinamiento.
  • 150 denuncias por reclutamiento de menores.
  • 200 secuestros, con un aumento del 79%.
  • 532 actos de terrorismo.
  • 13 atentados contra el oleoducto (12 en Arauca y 1 en Santander).
  • 84 miembros de la fuerza pública asesinados, con un aumento del 140%.
Juan Espinal arremetió contra la gestión de Pedro Sánchez con datos que reflejan un aumento de la violencia - crédito @Juan_EspinalR/X

Cortes de la luz en

Leyenda española reveló la instancia

Guionista de 'Narcos' mencionó la

Resultados Chontico Día y Noche

Catherine Siachoque relató su mala
Un soldado muerto y otro

Catherine Siachoque relató su mala

Richard Ríos fue liquidado por

