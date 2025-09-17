Desde el Concejo pidieron a Carlos Fernando Galán abstenerse de radicar una nueva reforma tributaria para la ciudad: estos son los motivos

El concejal Julián Espinosa instó al alcalde a no radicar un nuevo proyecto - crédito @ConcejoDeBogota/X / Reuters

Luego del retiro del proyecto de acuerdo con el que la Administración de Carlos Fernando Galán planeaba atraer mayor inversión a la capital, se generó el compromiso de que se volvería a radicar de manera consensuada con los concejales que lanzaron cuestionamientos a la iniciativa distrital.

No obstante, desde la misma corporación en la que solicitaron su retiro y la intención de consensuar una nueva propuesta, le solicitaron al mandatario bogotano que este no se vuelva a radicar por cuenta de los efectos que tendría la reforma tributaria del Gobierno Petro en la clase media de la ciudad.

El concejal Julián Espinosa, de la Alianza Verde, envió una carta instando a la Administración distrital para que se desista temporalmente de presentar de nuevo la iniciativa ante el Concejo hasta que no conozcan las consecuencias para los hogares bogotanos del proyecto radicado en el Congreso de la República por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según el cabildante, un proyecto exclusivo para la capital, similar al de alcance nacional, le impondría a los ciudadanos y comerciantes de Bogotá una doble carga impositiva que terminaría por agudizar su situación financiera, dado que no se tienen claras las eventuales repercusiones de la reforma nacional sobre la economía capitalina y sus habitantes.

En la misiva, enviada el 15 de septiembre de 2025, el cabildante explicó que la combinación de tributos nacionales como el IVA y el impuesto al consumo, junto con el tradicional Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que cobra el distrito, podría derivar en un impacto negativo para la clase media, los pequeños comerciantes y los consumidores bogotanos.

En este sentido, Espinosa ejemplificó que si el proyecto nacional termina por aumentar el IVA sobre bienes de consumo cotidiano como gasolina, licores, vehículos eléctricos o servicios turísticos, y paralelamente el Distrito incrementa el ICA a actividades como peluquerías, lavanderías o la comercialización de motocicletas, las familias bogotanas sentirán los efectos directamente en sus bolsillos.

“Mientras un taxista o un motociclista tendría que pagar más por la gasolina con la reforma nacional, un comerciante de motos vería incrementada su tarifa del ICA con la distrital. Lo mismo pasaría con quienes compren licores o cigarrillos, que tendrían un mayor IVA en la reforma nacional y un aumento en el ICA en la reforma local. El resultado es el mismo: la ciudadanía pagando más por todas partes”, indicó el cabildante.

A la par, el concejal recordó que fue designado como ponente del proyecto de acuerdo, por lo que manifestó serios reparos al texto con el que el distrito aspiraba a recaudar cerca de 1,26 billones de pesos adicionales por medio de medidas como el aumento del ICA, cambios al impuesto predial y la creación del impuesto de alumbrado público.

A juicio del concejal, la prioridad para la administración capitalina debe ser la protección de los intereses de los bogotanos, especialmente de los sectores más vulnerables y de los pequeños y medianos empresarios, por lo que reiteró que no es momento de imponer nuevas cargas fiscales sin haber medido antes el impacto pleno de la reforma nacional.

Finalmente, el cabildante le hizo un llamado al alcalde Galán para que se evalúen cuidadosamente los alcances documento del Gobierno nacional y, a partir de estos, se discuta la pertinencia de radicar una nueva reforma distrital que no genere un doble gasto para los bogotanos.

Cabe recordar que la Administración distrital había señalado públicamente que, después del 10 de septiembre, radicaría con algunas modificaciones el nuevo proyecto de reforma tributaria ante el Concejo de Bogotá. No obstante, el documento aún no ha llegado al cabildo, por lo que los gremios empresariales y ciudadanos siguen a la expectativa por las decisiones que se tomen desde el Palacio Liévano.