Colombia

Desde el Concejo pidieron a Carlos Fernando Galán abstenerse de radicar una nueva reforma tributaria para la ciudad: estos son los motivos

El concejal Julián Espinosa envió un documento exponiendo los motivos por los que el proyecto del distrito podría perjudicar a los habitantes y comerciantes de la ciudad

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El concejal Julián Espinosa instó
El concejal Julián Espinosa instó al alcalde a no radicar un nuevo proyecto - crédito @ConcejoDeBogota/X / Reuters

Luego del retiro del proyecto de acuerdo con el que la Administración de Carlos Fernando Galán planeaba atraer mayor inversión a la capital, se generó el compromiso de que se volvería a radicar de manera consensuada con los concejales que lanzaron cuestionamientos a la iniciativa distrital.

No obstante, desde la misma corporación en la que solicitaron su retiro y la intención de consensuar una nueva propuesta, le solicitaron al mandatario bogotano que este no se vuelva a radicar por cuenta de los efectos que tendría la reforma tributaria del Gobierno Petro en la clase media de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El concejal Julián Espinosa, de la Alianza Verde, envió una carta instando a la Administración distrital para que se desista temporalmente de presentar de nuevo la iniciativa ante el Concejo hasta que no conozcan las consecuencias para los hogares bogotanos del proyecto radicado en el Congreso de la República por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según el cabildante, un proyecto exclusivo para la capital, similar al de alcance nacional, le impondría a los ciudadanos y comerciantes de Bogotá una doble carga impositiva que terminaría por agudizar su situación financiera, dado que no se tienen claras las eventuales repercusiones de la reforma nacional sobre la economía capitalina y sus habitantes.

En la misiva, enviada el 15 de septiembre de 2025, el cabildante explicó que la combinación de tributos nacionales como el IVA y el impuesto al consumo, junto con el tradicional Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que cobra el distrito, podría derivar en un impacto negativo para la clase media, los pequeños comerciantes y los consumidores bogotanos.

Espinosa fue ponente del proyecto
Espinosa fue ponente del proyecto incial - crédito @JulianEsBogota/X

En este sentido, Espinosa ejemplificó que si el proyecto nacional termina por aumentar el IVA sobre bienes de consumo cotidiano como gasolina, licores, vehículos eléctricos o servicios turísticos, y paralelamente el Distrito incrementa el ICA a actividades como peluquerías, lavanderías o la comercialización de motocicletas, las familias bogotanas sentirán los efectos directamente en sus bolsillos.

“Mientras un taxista o un motociclista tendría que pagar más por la gasolina con la reforma nacional, un comerciante de motos vería incrementada su tarifa del ICA con la distrital. Lo mismo pasaría con quienes compren licores o cigarrillos, que tendrían un mayor IVA en la reforma nacional y un aumento en el ICA en la reforma local. El resultado es el mismo: la ciudadanía pagando más por todas partes”, indicó el cabildante.

A la par, el concejal recordó que fue designado como ponente del proyecto de acuerdo, por lo que manifestó serios reparos al texto con el que el distrito aspiraba a recaudar cerca de 1,26 billones de pesos adicionales por medio de medidas como el aumento del ICA, cambios al impuesto predial y la creación del impuesto de alumbrado público.

El concejal instó a Galán
El concejal instó a Galán a no radicar un nuevo proyecto - crédito Alcaldía de Bogotá

A juicio del concejal, la prioridad para la administración capitalina debe ser la protección de los intereses de los bogotanos, especialmente de los sectores más vulnerables y de los pequeños y medianos empresarios, por lo que reiteró que no es momento de imponer nuevas cargas fiscales sin haber medido antes el impacto pleno de la reforma nacional.

Finalmente, el cabildante le hizo un llamado al alcalde Galán para que se evalúen cuidadosamente los alcances documento del Gobierno nacional y, a partir de estos, se discuta la pertinencia de radicar una nueva reforma distrital que no genere un doble gasto para los bogotanos.

Cabe recordar que la Administración distrital había señalado públicamente que, después del 10 de septiembre, radicaría con algunas modificaciones el nuevo proyecto de reforma tributaria ante el Concejo de Bogotá. No obstante, el documento aún no ha llegado al cabildo, por lo que los gremios empresariales y ciudadanos siguen a la expectativa por las decisiones que se tomen desde el Palacio Liévano.

Temas Relacionados

Julián EspinosaReforma tributariaBogotáConcejo de BogotáRecursos BogotáCarlos Fernando GalánColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Paola Turbay respondió a Daniel Samper un comentario que le llegó al corazón a la exreina: “La mejor terapia del año”

La reacción de Turbay fue positiva, lo que confirmó la conexión genuina con el humor y la propuesta escénica de Samper Ospina

Paola Turbay respondió a Daniel

Incendio en barco de Van Camps destapó escándalo: denuncian que pescadores no tienen seguridad social

El accidente en el Enterprise, buque que abastece a Seatech, reavivó las críticas por la precariedad laboral en altamar y abrió un debate político en el Congreso

Incendio en barco de Van

En Colombia piden convencer a Cristhian Mosquera de jugar con la Tricolor: “Que lo llame Andrea Serna”

El defensor nacido en España se ha consolidado como titular en el Arsenal de Inglaterra

En Colombia piden convencer a

Ernesto Samper se volvió a pronunciarse frente a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas: “Fue el presidente Petro, no fue el país”

El expresidente aseguró que, aunque la decisión es un golpe simbólico, no debe verse como el fin del mundo, según él, este hecho debe ser aprovechado para resaltar los costos económicos y sociales que el país pagó por el narcotráfico

Ernesto Samper se volvió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La intimidante estrategia con la

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay respondió a Daniel

Paola Turbay respondió a Daniel Samper un comentario que le llegó al corazón a la exreina: “La mejor terapia del año”

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

Yina Calderón respondió a Yaya Muñoz por supuesto enamoramiento de José Rodríguez: “A mí no me gustan ‘hetero-confundidos’”

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Colombia

Jackson Martínez y su transición del fútbol a la música: “No me dará vergüenza hablar de Dios”

Deportes

Atlético Nacional tendría listo a

Atlético Nacional tendría listo a su nuevo DT: habría acuerdo con reconocido entrenador argentino

Alfredo Arias y un nuevo “elogio” a la hinchada del Junior: “Puede tener la más grande de Colombia”

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Atlético Nacional perdió la opción de contratar a un reconocido técnico español: le quedaría otro candidato extranjero

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana