Colombia

Así fue la investigación que terminó con la caída de Los Viajeros, la banda señalada de asesinar a un fiscal en Cundinamarca

Seguimientos en cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y hasta una delincuente muerta llevaron a las autoridades a capturar a los sospechosos en el norte del país

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Cuatro personas fueron capturadas y
Cuatro personas fueron capturadas y judicializadas como presuntos integrantes de un grupo delictivo denominado Los Viajeros, señalado de participar en el homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón - crédito Fiscalía

La Policía de Cundinamarca logró la captura de cuatro personas involucradas en el asesinato del fiscal Karim Sefair Calderón, ocurrido el 10 de junio de 2025 en Fusagasugá, Cundinamarca. A la detención de los cuatro presuntos responsables se le suma la vinculación de un quinto persona, que no fue capturada, sobre quien las autoridades buscan determinar su responsabilidad en el caso.

Los hechos ocurrieron luego de que el fiscal fue abordado por los delincuentes en el parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, donde lo golpearon para que entregara un maletín con $128 millones que acababa de retirar de una entidad bancaria. No obstante, durante el forcejeo el agresor le disparó en dos ocasiones, provocando su muerte minutos después en un centro asistencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo fue resultado de una investigación que se extendió por tres meses y que contó con la participación conjunta de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las herramientas empleadas por las autoridades involucraron seguimientos, interceptaciones y el análisis de material probatorio para dar con el paradero de los implicados.

Las capturas se realizaron en el departamento de Bolívar y corresponden a integrantes de la banda conocida como Los Viajeros, quienes fueron identificados con los alias de Tío Guagua, Willy, Katherine y Adriana, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia para responder por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y tráfico de armas.

La información oficial de la captura de los miembros de este grupo delincuencial fue revelada por el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, en entrevista con Alerta Bogotá, en donde entregó información adicional a la divulgada en días anteriores por la propia institución que involucraba a solo tres personas en el homicidio.

El funcionario Karin Sefair Calderón
El funcionario Karin Sefair Calderón alcanzó a ser trasladado a un centro médico, donde murió - crédito Redes sociales/Facebook

Según fuentes oficiales, la banda criminal a la que pertenecen los señalados no solo está relacionada con el homicidio del fiscal de municipio cundinamarqués, sino con al menos 36 casos de hurto cometidos a nivel nacional, teniendo como áreas de operación los departamentos de Cundinamarca, Valle y Quindío.

El prontuario de los presuntos culpables incluye delitos graves; de hecho, el propio comandante Herrera aseguró al medio de comunicación citado que alias Tío Guagua, señalado como autor material del asesinato del fiscal, posee antecedentes judiciales por homicidio, hurto y tráfico de armas, lo que deja ver la alta peligrosidad de los integrantes de este grupo.

El uniformado precisó que durante las gestiones investigativas se logró establecer que los cuatro capturados tenían responsabilidad directa en el homicidio, junto con una quinta persona que se conocía como alias Laura. Sin embargo, esta persona fue asesinada el 26 de agosto en Turbaco, Bolívar, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales rivales que operan en esa región del país.

El operativo que terminó con
El operativo que terminó con las capturas fue resultado de tres meses de investigación - crédito Colprensa

Así fue la investigación de las autoridades

En su diálogo con el informativo mencionado, el comandante de la institución en el departamento explicó que fue necesaria la evaluación de más de 503 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de centros comerciales, vías y establecimientos bancarios del municipio. Gracias a estos materiales audiovisuales, las autoridades pudieron dar con la trayectoria de los criminales antes y después de asesinar al fiscal.

En el mismo sentido, aseguró que fueron en total 50 las líneas telefónicas intervenidas para avanzar en la determinación de la ubicación de cada uno de los sospechosos, así como los demás miembros de la organización delincuencial a la que pertenecen.

En total fueron 50 las
En total fueron 50 las líneas interceptadas - crédito redes sociales/X

“Bases de datos, búsqueda selectiva en entidades públicas y privadas y todo de una u otra forma que nos lleva a tener ese acervo probatorio, no solamente de entrevistas, de interrogatorios, de fuentes humanas, de personas que de una u otra forma coadyuvan a la labor de justicia, sino también apoyarnos en la parte técnica que es fundamental y ya con equipos especializados en el departamento de Bolívar nos permiten dar con la ubicación precisa de las personas que hicieron este homicidio a través del celular que portaban”, indicó el coronel Herrera en su diálogo.

Temas Relacionados

Los ViajerosFusagasugáCundinamarcaHomicidio fiscalKarim Sefair CalderónInterceptaciones telefónicasInvestigación policíalPolicía CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

Cientos de seguidores del conjunto manizalita han buscado llegar al vecino país vecino para acompañar al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, en el partido contra Independiente del Valle

Así fue la reacción de

Más de 100 usuarios afectados del Icetex piden una reforma al Gobierno y al Congreso: “No somos un problema que ‘se aguanta’”

Estudiantes y profesionales afectados por los aumentos de cuotas en la entidad financiera educativa denuncian que las cuotas de pago superan los 2 millones de pesos en algunos casos, por lo que exigen un cambio para evitar la deserción académica y mejorar las condiciones de pago

Más de 100 usuarios afectados

Ausencia de autoridades en paro de conductores: tanto el alcalde de Bogotá como la secretaria de Movilidad decidieron abandonar la ciudad

La concejala Diana Diago cuestionó la salida del país de Carlos Fernando Galán y Claudia Díaz en plena crisis de bloqueos que vivió la capital. La Secretaría de Gobierno tuvo que lidiar con la manifestación

Ausencia de autoridades en paro

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Satena respondió a José Jaime Uscátegui por denuncias de presuntos nexos de la compañía aérea con alias Papá Pitufo

La aerolínea del Estado le salió al paso a las graves denuncias del congresista del Centro Democrático, en las que afirmó que una de las firmas con la que se establecieron vínculos comerciales tendría relación con la estructura de Diego Marín Buitrago, como se le conoce al ‘zar del contrabando’

Satena respondió a José Jaime
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre facciones de la

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

ENTRETENIMIENTO

Shakira reflexionó acerca del impacto

Shakira reflexionó acerca del impacto de “La Tortura” en la globalización de la música latina: “Nuestros géneros se consideraban regionales”

Qué pasó con Luis Fernando Hoyos que sigue fuera de ‘MasterChef Celebrity’ y no se sabe si regresará: “El tiempo lo dirá”

Amparo Grisales alertó a sus seguidores por estafa con su imagen en internet: “No promuevo productos para la eterna juventud”

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su deseo de no convertirse en madre y de las críticas que ha recibido por esa determinación

Nuevos nombres de personajes que podrían entrar a “La casa de los famosos Colombia” en su tercera temporada

Deportes

Así fue la reacción de

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Bayern Múnich empezó la Champions con victoria 3-1 sobre el Chelsea: Luis Díaz no brilló en el partido

Técnico del León, de James Rodríguez, se quejó de la presencia del ’10′ con la selección Colombia: “Lo mismo le pasó”

Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones