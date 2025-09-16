Yina Calderón le llamó la atención a Valentina Taguado: “Su esencia sigue ligada a ‘Impresentables’”

A raíz del creciente interés en su nuevo recorrido profesional, la opinión de figuras públicas como Yina Calderón no se hicieron esperar - crédito @yinacalderon / @taguadovalentina / IG

Valentina Taguado ha dirigido su atención a nuevos retos, convirtiéndose en uno de los nombres más repetidos y discutidos en la más reciente edición del famoso reality culinario.

Su habilidad en la cocina, demostrada en cada reto, no solo impresiona a quienes siguen el programa, sino que quedó evidenciada por los comentarios positivos emitidos por los jurados del concurso. El reconocimiento va más allá de su destreza técnica, el humor y la energía que despliega ante las cámaras contribuyen a que su participación genere momentos de gran impacto en la transmisión.

Antes de ingresar al universo de la televisión de cocina, Valentina formaba parte activa de Impresentables, el programa radial de Los 40, en el que su voz se convirtió en una de las más características del espacio. Su partida, motivada por la decisión de tomar nuevos rumbos profesionales, no pasó inadvertida entre la audiencia habitual. Durante las semanas posteriores a su ausencia, los oyentes manifestaron su nostalgia a través de mensajes y publicaciones.

Pronunciamiento de Yina Calderón

La propia Valentina Taguado decidió aclarar la situación. Según sus declaraciones, actualmente su atención y energías están plenamente dedicadas a la nueva faceta en ¿Qué hay pa’ dañar?. Quienes siguen su carrera destacan que la versatilidad se constituye en un sello personal, permitiéndole adaptarse con solvencia al rol de comediante y presentadora.

En ese contexto y a raíz del creciente interés en su nuevo recorrido profesional, la opinión de figuras públicas del entretenimiento no se hizo esperar. Yina Calderón, reconocida influenciadora, dio su opinión recientemente sobre la travesía mediática de Taguado. Calderón reconoció que la artista “está explorando caminos junto a figuras como Hassam y Johanna Velandia, pero su esencia sigue ligada a Impresentables”, puntualizando el impacto que la locutora tuvo en la radio y el aporte fresco que ahora otorga a la pantalla pequeña.

Este escenario de transformación se robustece con el nuevo formato, en el que Valentina Taguado comparte espacio con Hassam, humorista de amplia trayectoria, y Johanna Velandia, que se hizo especialmente reconocida tras su participación en la primera entrega de La Casa de los Famosos Colombia. Este trío constituye el núcleo central del nuevo show, cuya principal premisa es la espontaneidad y la autenticidad de sus integrantes.

Nuevos retos para Valentina Taguado

El lanzamiento del espacio fue el 8 de septiembre de 2025, con una transmisión exclusiva a través de YouTube. El formato se caracteriza por carecer de restricciones estrictas, priorizando que los comediantes muestren su forma de ser, por lo que promete diferenciar este contenido de otros existentes en la oferta digital televisiva.

Valentina Taguado, en este punto de su carrera, evidencia una estrategia de crecimiento sostenido, incorporando sus distintas disciplinas en proyectos capaces de combinar humor, improvisación y cercanía con la audiencia. Esta nueva alternativa televisiva se suma a la proyección obtenida en el reality culinario, que la hizo expandir su visibilidad más allá del entorno radial original y conquistar un público amplio, que la reconoce por su humor y también por el compromiso con cada nuevo desafío profesional.

La diversidad de registros que maneja la presentadora no solo resalta en la pantalla, sino en la red, donde sus seguidores reiteran su apoyo comentando y compartiendo los distintos fragmentos de sus participaciones recientes. El recibimiento a su participación en el reality de cocina es especialmente positivo, en gran parte por la naturalidad con la que enfrenta los retos y la capacidad de reírse de sí misma, ambos factores que humanizan su imagen ante la audiencia y le permitieron construir una base de seguidores cada vez más consolidada.