Padre biológico del niño golpeado por alias Lámpara exige justicia desde Venezuela: Federico Gutiérrez confirmó la orden de captura

Pese a que en un inicio se creía que el agresor era el progenitor del menor de edad, se confirmó que era su padrastro

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados


El menor se encuentra en estado crítico en un centro asistencial, mientras que su papá clama por justicia - crédito Pixabay

Durante el 15 de septiembre de 2025 se conocieron nuevos detalles sobre la brutal agresión a la que fue sometido un niño de 4 años por su padrastro, identificado como Cristian Alexis González Gallego, conocido en el mundo criminal como alias Lámpara, que atacó violentamente al pequeño hijo de su pareja en el sector de Castilla, en Medellín.

El caso generó una profunda indignación entre la comunidad, que exige justicia, teniendo en cuenta que el menor quedó en estado crítico tras ser sometido a la golpiza por parte del criminal. Ante esta situación, se conocieron las declaraciones que entregó su padre, Rafael Adrián Botía, desde Venezuela.

El padre del menor de edad relató detalles de lo que ocurría al interior del hogar del menor, en diálogo con Noticias Telemedellín, indicó que el compañero sentimental de su expareja habría interferido en la relación de él con su hijo.

“Yo no sabía nada de mi hijo, ya que no había quedado tampoco en una muy buena relación con mi expareja, y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé“, explicó.

Del mismo modo, se refirió a lo que le ocurrió a su bebé: “La verdad muy indignado por lo que pasó, he tratado de manejar las cosas de la mejor manera, siempre primero pidiéndole a Dios por delante que haga justicia”, expresó Rafael Adrián Botía.

El reporte oficial de las autoridades indica que alias Lámpara no solo está implicado en este caso de violencia infantil, sino que sería integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, por lo que su prontuario criminal es bastante amplio.

Durante la jornada del 15 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre el avance de las acciones judiciales: “Acaba de ser legalizada la orden de captura contra Cristian Alexis González, alias Lámpara, el cobarde criminal que golpeó brutalmente al niño de 4 años. Gracias a la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Policía de Medellín por la rapidez en este caso”, afirmó Federico Gutiérrez en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial en X.


El alcalde rechazó cualquier acto de violencia contra la mujer - crédito X

El mandatario de la ciudad aseguró que el estado de salud del menor sigue siendo delicado: “El niño sigue en estado reservado y su evolución no es buena. Además, sabemos que este delincuente también golpeaba y tenía amenazada a la mamá”, advirtió Federico Gutiérrez.

El alcalde también hizo un llamado a la reflexión colectiva sobre la responsabilidad social ante estos hechos: “¿A dónde vamos a parar como sociedad? Una sociedad que no protege a sus niños está condenada a no tener futuro. Siempre hay alguien que ve, que escucha, que sabe. Un vecino, un familiar, un conocido. No podemos callar. Denunciar a tiempo salva vidas”.

Padre del menor de edad trabajó con la actual pareja de la mamá de su hijo

El padre biológico del menor afirmó que el agresor los sometió a él y a su familia - crédito X

A través de otro video que circula en las redes sociales, se aprecia al padre del menor revelando que él estuvo vinculado en las actividades delictivas con el padrastro de su hijo. Aunque afirmó que ya pagó ante la justicia por estos actos y que pide que las autoridades actúen en el caso de su bebé para que no quede impune.

Ese sujeto tiene contactos y tiene mucho poder en la calle, mucha gente le teme. Él es cabecilla (...) en un tiempo fue jefe mío. Yo fui manipulado, fui víctima de manipulación, sufrí daño psicológico. No solamente yo, sino también mi expareja, mi hijo, ya que fuimos obligados a vivir con él, porque yo era como su marioneta, su peón, el que vendía sus mercancías. Yo fui víctima de un monstruo que, la verdad, lo que hacía era utilizarme y me amenazaba de muerte”.
















