Gustavo Petro responde a la embajada de Estados Unidos en Bogotá tras la descertificación: “Una mentira fáctica”

El presidente colombiano rechazó las acusaciones de la embajada estadounidense sobre el aumento de cultivos ilícitos en territorio nacional, señalando que la decisión de Washington se basa en información incorrecta

Nelson Álvarez

Nelson Álvarez

La Casa Blanca activó un
La Casa Blanca activó un mecanismo que no se usaba desde 1997, mientras el mandatario colombiano cuestionó la veracidad de los argumentos presentados por la administración estadounidense en su reciente memorando - crédito Joel González/Presidencia

El gobierno de Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, según un memorando firmado por el presidente Donald Trump. La medida no se aplicaba desde 1997, durante la administración de Ernesto Samper, es decir que es la primera vez en 28 años que la Casa Blanca utiliza este mecanismo contra Colombia.

La representación diplomática del Gobierno de Estados Unidos en Colombia, en la red social X, acusó al mandatario colombiano de permitir un aumento histórico en los cultivos de coca. Debido a lo anterior, el presidente Petro les contestó: “Ustedes comienzan por una mentira fáctica”.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por el aumento en los cultivos de coca en el país y expresó su reconocimiento a las fuerzas de seguridad colombianas. En su mensaje señaló: "Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos. Estados Unidos agradece a las fuerzas del orden y de seguridad colombianas que enfrentan a los narcoterroristas y reconocemos su valentía, capacidades y sacrificios".

Embajada de Estados Unidos en
Embajada de Estados Unidos en Bogotá cuestionó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra las drogas - crédito @USEmbassyBogota

El presidente Gustavo Petro respondió de manera enfática a las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos sobre el aumento de cultivos de coca en Colombia. Petro rechazó los señalamientos al afirmar que el crecimiento en las plantaciones ocurrió durante el gobierno anterior, el de Iván Duque: “Es la política de los EEUU la que ha fallado”, señaló el mandatario.

Además, el presidente sostuvo que la solución no recae en el uso de glifosato ni en estrategias de fumigación forzada. “Lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda por cocaína fundamentalmente en EEUU y Europa”, afirmó Gustavo Petro.

“Ustedes comienzan por una mentira fáctica señores US embassy. El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EEUU la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivo de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda por cocaína fundamentalmente en EEUU y Europa”, escribió como respuesta en su cuenta de la red social X el jefe de Estado de Colombia.

En una segunda publicación, la embajada de Estados Unidos señaló que pese a la exención otorgada para mantener la cooperación bilateral, el gobierno norteamericano espera avances concretos en el corto plazo.

“El presidente de EE. UU. ha determinado que el gobierno colombiano no cumplió con sus obligaciones en materia de control de drogas, pero otorgó una exención para que la cooperación crítica con EE. UU., incluida la lucha contra el narcotráfico, pueda continuar. Los resultados importan: ¡debemos ver avances y debemos verlos pronto!”, afirmó la representación diplomática.

