Colombia

Mamá del pequeño de 4 años brutalmente atacado en Medellín también era víctima de violencia intrafamiliar

Según el registro de las autoridades, alias Lámpara usaba un arma de fuego en la vivienda para amenazar a la mujer con asesinarla en caso de no acceder a sus peticiones

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Habitantes del sector aseguran que
Habitantes del sector aseguran que este no sería el primer episodio de violencia contra el menor. - crédito captura de video/X

La madre del niño de 4 años atacado en Medellín fue también víctima de un patrón de violencia y amenazas dentro de su propio hogar.

Según la información recogida por las autoridades, la mujer sufría agresiones continuas por parte de su pareja, identificado como alias Lámpara, quien la intimidaba, incluso, usando un arma de fuego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, existen reportes de denuncias de la mujer en la que describió que el hombre identificado como Cristian Alexis González Gallego, la sometía apuntándole con el arma hacia su cabeza, con el fin de que aceptara sus peticiones.

Asimismo, se conoció que tanto ella como la abuela del niño se encuentran ahora bajo custodia y protección, dando cuenta de la magnitud del riesgo al que estuvieron expuestas.

En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello y golpeándolo con lo que sería un rejo.

El día de la agresión, la madre presenció el ataque que el padrastro perpetró contra el menor en la vivienda del barrio Castillo.

Fue ella quien, al detectar la gravedad del estado del niño tras la golpiza, intentó reanimar a su hijo: primero, lo dispuso bajo la llave de agua con la esperanza de que reaccionara y luego le practicó respiración boca a boca, aunque ninguno de sus intentos logró que el pequeño respondiera.

Los exámenes médicos realizados al niño pusieron en evidencia signos de maltratos anteriores, lo que confirmó que tanto él como su madre eran víctimas recurrentes de violencia intrafamiliar.

Estado del menor fue calificado como crítico por los equipos de salud del Hospital General de Medellín, donde el niño fue ingresado tras el ataque.

Federico Gutiérrez informó que el agresor de un niño de cuatro años fue capturado - crédito @FicoGutiérrez/X

El diagnóstico médico incluyó un trauma craneoencefálico severo y, según la explicación de la madre, las posibilidades de que el menor sobreviva son muy bajas; en caso de recuperarse, los especialistas advierten del peligro de que quede en estado vegetal.

Las investigaciones revelaron que el ataque se desencadenó cuando el niño se resistió a dormir.

Frente a esta situación, alias Lámpara reaccionó con una agresión física de extrema brutalidad, situación que desembocó en el cuadro de emergencia que obligó a la madre a buscar ayuda desesperadamente.

En cuanto al agresor, el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dio detalles sobre su historia criminal.

Ha sido condenado por homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado, extorsión y violencia intrafamiliar. Además, le figuran procesos por tráfico de estupefacientes”, afirmó el alto oficial.

Alias Lámpara, señalado además como integrante de la estructura delincuencial Los Mondongueros, fue capturado por la Policía y enviado a prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial.

El caso generó una rápida reacción a nivel institucional. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la responsabilidad colectiva de los paisas a la hora denunciar episodios de violencia doméstica.

Siempre alguien tiene que ver algo, siempre un vecino escucha algo, siempre un familiar ve algo. Denunciar a tiempo un caso de maltrato puede salvarle la vida a un niño. Denunciar y acudir a las autoridades puede salvar vidas”, puntualizó su llamado.

Mientras avanza el proceso penal y las investigaciones, las autoridades mantienen bajo resguardo a la madre y la abuela del menor, enfocando su intervención tanto en la protección de las víctimas como en el seguimiento del delicado estado de salud del niño.

Entretanto, Cristian Alexis González, conocido como alias Lámpara, fue capturado tras ser señalado como el presunto responsable de la brutal agresión el sábado 13 de septiembre de 2025.

Inicialmente, el niño fue atendido en el Hospital Infantil, pero la gravedad de su estado obligó a su traslado al Hospital General de Medellín, donde permanece bajo atención médica intensiva.

Las autoridades mantienen el acompañamiento a la familia de la víctima y reiteran su compromiso de llevar al presunto agresor ante la justicia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Temas Relacionados

Alias LámparaMaltrato infantil MedellínNiño de cuatro años golpeadoGolpiza a niño MedellínMedellínAntioquiaColombia-noticias

Más Noticias

Descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, una problemática que puede afectar al país en el corto plazo

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Camilo Ubaque expuso los argumentos que tiene el Gobierno Trump para justificar la decisión

Descertificación de Colombia en la

Armando Benedetti confirmó que Colombia no comprará más armas a Estados Unidos y lanzó crítica: “Como si estuviéramos en el colegio”

El ministro del Interior aseguró que el Gobierno colombiano no aprueba la manera como se están llevando las relaciones con el país norteamericano

Armando Benedetti confirmó que Colombia

Resultados Chontico Día del martes 16 de septiembre, sorteo 8190

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día del martes

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

La temporada festiva inicia meses antes con música y tradiciones únicas que no se ven en otros países

Española quedó impactada al saber

Ecuador respondió al anuncio de Gustavo Petro, que confirmó la entrega de nacionalidad colombiana a Jorge Glas: “Las sentencias siguen vigentes”

A través de un escueto pronunciamiento, la Cancillería del país vecino se refirió a la confirmación por parte del presidente de la República, que comunicó que su Gobierno confirió ciudadanía al exvicepresidente ecuatoriano, segundo al mando durante los mandatos de Rafael Correa y Lenín Moreno

Ecuador respondió al anuncio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Española quedó impactada al saber

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Piter Albeiro envió sarcástico mensaje a fans de Petro tras descertificación de Colombia por parte de EE. UU. en lucha antidrogas: “Cambio es cambio”

Cardi B buscó apoyo de Shakira durante su separación de Offset para superar esta etapa

Deportes

Técnico de la Juventus se

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”

Luis Díaz recibió su primer premio en el Bayern Múnich: gol contra el Leipzig fue elegido como el mejor de agosto

Hora y dónde ver el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El Bayern Múnich de Luis Díaz se prepara para el Oktoberfest, este será el cronograma de partidos: “No está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse”

Este fue el noble gesto con corredor colombiano que se cayó durante prueba en los Mundiales de Atletismo