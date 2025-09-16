Alcalde de Cartagena exige cancelar licencia a agencia de turismo tras accidente en Barú

- crédito Lina Gasca-Colprensa

Un accidente ocurrido en la zona insular de Cartagena llevó al alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, a exigir medidas inmediatas contra la agencia de turismo vinculada al caso.

El hecho dejó gravemente herido a un visitante y reabrió el debate sobre la seguridad en las playas del sector de Barú.

El suceso tuvo lugar en Playa Tranquila, donde Sebastián Valencia Rivera, un hombre de 37 años procedente del Valle del Cauca, fue arrollado por una lancha en un área destinada a bañistas. El impacto le causó múltiples fracturas y obligó a su traslado al Hospital Universitario del Caribe, donde permanece bajo atención médica especializada.

Ante esta situación, el mandatario distrital declaró que “Lo que le hemos pedido a la Secretaría de Turismo es primero una sanción severa, que le cancelen la licencia de operación a esa empresa de turismo. Ojo, no estoy inhabilitado para decir esto porque la que va a tomar la decisión es ella, pero debería cancelarle la licencia a esa empresa operadora”, declaraciones recogidas por Semana.

La compañía señalada por el alcalde es “Evelin Tours Cartagena”, que habría estado a cargo de la embarcación involucrada en el incidente. Según Turbay, la Secretaría de Turismo es la entidad que debe determinar la sanción, aunque su solicitud busca que se aplique la cancelación de la licencia de funcionamiento.

En paralelo, el mandatario local solicitó a la Capitanía de Puerto que se adopten medidas contra el piloto de la lancha. En palabras del propio alcalde: “Deberíamos también no permitirle nunca más, y es lo que le hemos dicho la Capitanía de Puerto, que el piloto no vuelva a estar encima de una embarcación en ese sector. En Playa Blanca hay que respetar la señalización turística y el bollado que se instaló”, expresó en medio de la controversia generada por el hecho.

La denuncia de la familia del afectado reforzó la petición de sanciones. Marcela López, esposa del turista herido, aseguró que la persona que conducía la lancha no contaba con los documentos requeridos para manejar ese tipo de embarcaciones.

Según relató al Canal Cartagena, “La lancha es una lancha ilegal, no tiene papeles. Esto ha sido nuestra peor pesadilla”. En sus declaraciones también afirmó que la agencia contratada no le entregó garantías: “La empresa con la que viajé, que me recomendaron, no me dio póliza. No tengo absolutamente nada”.

La Alcaldía de Cartagena confirmó que los familiares interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra quienes conducían la embarcación. Con este paso, se busca que se adelante una investigación que establezca responsabilidades en el accidente que dejó a Valencia Rivera en delicado estado de salud.

El caso ocurrió el 11 de septiembre y desde entonces las autoridades locales han mantenido un seguimiento permanente a la evolución del paciente. El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) se encargó del traslado inicial desde la zona de Barú hasta el centro asistencial en la ciudad.

El director del Dadis, Rafael Navarro, explicó en declaraciones a Semana: “Hemos venido haciendo acompañamiento del turista que, desafortunadamente, tuvo un accidente en nuestras playas, y hemos estado al frente durante toda su atención médica en el Hospital Universitario. Esto, incluyendo el traslado que hicimos con la ambulancia de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias hasta la ciudad. Hemos venido detallando su evolución, paso a paso, y ha sido satisfactoria”.

La Alcaldía resaltó que, además de las acciones legales en curso, el caso evidencia la necesidad de reforzar el cumplimiento de las normas en las playas de la zona insular. En especial, la administración distrital reiteró que existen áreas demarcadas para bañistas que deben respetarse de manera estricta por parte de quienes operan embarcaciones turísticas.

El incidente de Barú se suma a otros reclamos previos sobre la seguridad marítima en Cartagena, donde en temporada alta se concentran miles de visitantes nacionales y extranjeros. Los controles a las agencias turísticas y a los operadores de lanchas se han convertido en un tema de constante discusión entre las autoridades locales y la ciudadanía.

Mientras se espera el avance de la investigación y la decisión sobre la licencia de la empresa señalada, el turista herido continúa bajo observación médica. Su familia ha pedido que se garantice justicia en el proceso, con sanciones tanto a la agencia como a los responsables directos del accidente.