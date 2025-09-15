Colombia

Vicky Dávila lanzó duro comentario contra Abelardo de la Espriella: “Decidió trabajar para bandidos y enriquecerse”

Vicky Dávila aseguró que no comparte la visión que tiene Abelardo de la Espriella de que el derecho carece de vínculo con la ética

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Vicky Dávila, precandidata presidencial para
Vicky Dávila, precandidata presidencial para las elecciones de 2026 - crédito @VickyDavilaH/X

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila lanzó duros cuestionamientos contra el precandidato y abogado Abelardo de la Espriella, que recientemente sumó el apoyo del representante Miguel Polo Polo.

En entrevista con La FM, Dávila aseguró que no comparte la visión que tiene Abelardo de la Espriella de que el derecho carece de vínculo con la ética.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Él (Abelardo de la Espriella) en su profesión decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero con ellos. Eso nos separa. Para mí la ética sí es importante. Yo sí voy a gobernar con ética”, indicó la precandidata presidencial.

Abelardo de la Espriella, precandidato
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Colprensa

En declaraciones a La FM, Vicky Dávila se refirió a la senadora María Fernanda Cabal y afirmó que ha sido objeto de señalamientos de su parte: “Me ha atacado por gusto y nunca he entendido cómo me ataca si los que eligieron a Iván Duque fueron ellos, el partido de ella”. Subrayó que no planea aliarse “con gente gris” y agregó: “Uno no se puede unir con el diablo para ganar. Yo me voy a unir con los ciudadanos”.

Al ser preguntada por una posible participación en una consulta de sectores de derecha, Dávila respondió: “Yo en diciembre tomaré la decisión porque ese es el último día. Lo importante aquí no soy yo, lo importante es que podamos recuperar a Colombia”.

Vicky Dávila se refirió
Vicky Dávila se refirió a la senadora María Fernanda Cabal y afirmó que ha sido objeto de señalamientos de su parte- crédito Vicky Davila/Facebook

Desde la perspectiva de Dávila, si la oposición no logra acuerdos, existe el riesgo de que el actual gobierno continúe. Recalcó su postura de que cualquier acercamiento debe realizarse “por encima de la mesa, sin cosas raras”.

Sobre los expresidentes, Dávila aseguró: “Le tengo mucho cariño, lo respeto, ha hecho tanto por este país”, en referencia a Álvaro Uribe. En la dinámica de la entrevista, evitó dar detalles sobre su cercanía o distanciamiento con otros líderes.

Consultada acerca del tiempo dedicado a su campaña, Dávila expresó: “¿Cansada de qué? De trabajar por Colombia. Esto es una cosa seria donde no estoy haciendo cálculos. Tomé la decisión y lo hice sin ningún problema”.

Sobre su rol en la denuncia de casos de corrupción, sostuvo: “Yo no me le arrodillo a nadie. A mí no me amedrenta nadie porque yo tengo una vida honorable y transparente”. También cuestionó la labor de la Fiscalía, señalando: “La fiscal es de bolsillo. Ha pasado un año y medio desde que llegó y el juicio de Nicolás no ha empezado”.

Recientemente, la precandidata presidencial y férrea opositora del Gobierno actual, Vicky Dávila, escribió una dura crítica con respecto a la emisión del nuevo documental que registra la vida del presidente Gustavo Petro y que se transmitirá en el canal público Señal Colombia.

En sus redes sociales, la también periodista comentó que se trata de un “publirreportaje”, el cual se habría realizado con dinero que podría haberse destinado a atender problemáticas que requieren mayor enfoque, como los índices de pobreza y hambre en el país.

“En esto se gastan la plata de los colombianos, haciendo publireportajes. Mientras tanto, niños se mueren de hambre, y 6 millones de ciudadanos no comen 3 veces al día, sin contar los 11 millones de pobres que no tienen oportunidades y carecen de casi todo”, comentó.

Además, Dávila aseguró que “el despilfarro y la estulticia para gobernar se acaban el 7 de agosto del 26. Ganaremos en primera vuelta y seremos gobierno”.

Esta fue la crítica de
Esta fue la crítica de la precandidata Vicky Dávila contra el documental de la vida del presidente Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Por su parte, Rtcv comunicó que “muy pronto, por la pantalla de @SenalColombia se podrá ver el documental ‘PETRO’ un recorrido histórico por la vida y trayectoria política del presidente @petrogustavo, desde sus luchas sociales en su juventud hasta sus campañas presidenciales que lo llevaron a la presidencia de Colombia”.

Con este mensaje el canal público presentó el primer tráiler de la pieza gráfica, que es un documental dedicado a retratar la vida y el recorrido político de Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Vicky DávilaAbelardo de la EspriellaCandidatos presidencialesElecciones ColombiaElecciones presidencialesElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Luis Díaz y Richard Ríos serán los primeros colombianos en entrar en acción en la competencia de clubes más importantes del planeta

Hora y dónde ver los

Fiscalía delegada ante la Corte Suprema asumió investigación sobre presunto tráfico de influencias que involucra al ministro Pedro Sánchez

La actuación judicial surge tras la revelación de conversaciones de Whatsapp donde el ministro Sánchez y el general Zapateiro discutirían supuestos acuerdos para firmar un contrato con Indumil

Fiscalía delegada ante la Corte

Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

El cantante puertorriqueño anunció una función adicional llamada ‘Una más’ en el Coliseo de San Juan, y prometió que será una noche inolvidable antes de iniciar su gira internacional

Bad Bunny anuncia último concierto

Embargan vehículos y comercios por red de certificados falsos en Boyacá

La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y asegurar bienes utilizados para actividades ilícitas en dos municipios

Embargan vehículos y comercios por

Consejo Gremial urge al Gobierno a retomar control en la hidroeléctrica El Guavio para evitar crisis de energía en Bogotá: lleva 45 días bloqueada

Los manifestantes han impedido durante más de un mes el paso de máquina especializada necesaria para adelantar el mantenimiento de la central hidroeléctrica

Consejo Gremial urge al Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anuncia último concierto

Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

La hospitalización de Jessica Cediel sorprende a sus seguidores y desata una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Hora y dónde ver los

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista colombiano fue demandado en la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”