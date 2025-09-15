Vicky Dávila lanzó duro comentario contra Abelardo de la Espriella: “Decidió trabajar para bandidos y enriquecerse”

Vicky Dávila, precandidata presidencial para las elecciones de 2026 - crédito @VickyDavilaH/X

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila lanzó duros cuestionamientos contra el precandidato y abogado Abelardo de la Espriella, que recientemente sumó el apoyo del representante Miguel Polo Polo.

En entrevista con La FM, Dávila aseguró que no comparte la visión que tiene Abelardo de la Espriella de que el derecho carece de vínculo con la ética.

“Él (Abelardo de la Espriella) en su profesión decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero con ellos. Eso nos separa. Para mí la ética sí es importante. Yo sí voy a gobernar con ética”, indicó la precandidata presidencial.

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Colprensa

En declaraciones a La FM, Vicky Dávila se refirió a la senadora María Fernanda Cabal y afirmó que ha sido objeto de señalamientos de su parte: “Me ha atacado por gusto y nunca he entendido cómo me ataca si los que eligieron a Iván Duque fueron ellos, el partido de ella”. Subrayó que no planea aliarse “con gente gris” y agregó: “Uno no se puede unir con el diablo para ganar. Yo me voy a unir con los ciudadanos”.

Al ser preguntada por una posible participación en una consulta de sectores de derecha, Dávila respondió: “Yo en diciembre tomaré la decisión porque ese es el último día. Lo importante aquí no soy yo, lo importante es que podamos recuperar a Colombia”.

Vicky Dávila se refirió a la senadora María Fernanda Cabal y afirmó que ha sido objeto de señalamientos de su parte- crédito Vicky Davila/Facebook

Desde la perspectiva de Dávila, si la oposición no logra acuerdos, existe el riesgo de que el actual gobierno continúe. Recalcó su postura de que cualquier acercamiento debe realizarse “por encima de la mesa, sin cosas raras”.

Sobre los expresidentes, Dávila aseguró: “Le tengo mucho cariño, lo respeto, ha hecho tanto por este país”, en referencia a Álvaro Uribe. En la dinámica de la entrevista, evitó dar detalles sobre su cercanía o distanciamiento con otros líderes.

Consultada acerca del tiempo dedicado a su campaña, Dávila expresó: “¿Cansada de qué? De trabajar por Colombia. Esto es una cosa seria donde no estoy haciendo cálculos. Tomé la decisión y lo hice sin ningún problema”.

Sobre su rol en la denuncia de casos de corrupción, sostuvo: “Yo no me le arrodillo a nadie. A mí no me amedrenta nadie porque yo tengo una vida honorable y transparente”. También cuestionó la labor de la Fiscalía, señalando: “La fiscal es de bolsillo. Ha pasado un año y medio desde que llegó y el juicio de Nicolás no ha empezado”.

Recientemente, la precandidata presidencial y férrea opositora del Gobierno actual, Vicky Dávila, escribió una dura crítica con respecto a la emisión del nuevo documental que registra la vida del presidente Gustavo Petro y que se transmitirá en el canal público Señal Colombia.

En sus redes sociales, la también periodista comentó que se trata de un “publirreportaje”, el cual se habría realizado con dinero que podría haberse destinado a atender problemáticas que requieren mayor enfoque, como los índices de pobreza y hambre en el país.

“En esto se gastan la plata de los colombianos, haciendo publireportajes. Mientras tanto, niños se mueren de hambre, y 6 millones de ciudadanos no comen 3 veces al día, sin contar los 11 millones de pobres que no tienen oportunidades y carecen de casi todo”, comentó.

Además, Dávila aseguró que “el despilfarro y la estulticia para gobernar se acaban el 7 de agosto del 26. Ganaremos en primera vuelta y seremos gobierno”.

Esta fue la crítica de la precandidata Vicky Dávila contra el documental de la vida del presidente Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Por su parte, Rtcv comunicó que “muy pronto, por la pantalla de @SenalColombia se podrá ver el documental ‘PETRO’ un recorrido histórico por la vida y trayectoria política del presidente @petrogustavo, desde sus luchas sociales en su juventud hasta sus campañas presidenciales que lo llevaron a la presidencia de Colombia”.

Con este mensaje el canal público presentó el primer tráiler de la pieza gráfica, que es un documental dedicado a retratar la vida y el recorrido político de Gustavo Petro.