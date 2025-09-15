Tribunal Superior de Bogotá dio luz verde a interceptaciones en caso contra Andrés Julián Rendón que pueden destapar caso de corrupción

El alto tribuanl concluyó que la medida de interceptación contra Andrés Julián Rendón no vulneró derechos fundamentales y es legítima frente al interés público en la lucha contra la corrupción - crédito prensa gobernador de Antioquia

El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Penal, resolvió con contundencia la legalidad de las órdenes de interceptación de comunicaciones en medio de la investigación penal que involucra al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.

En una decisión clave para el desarrollo del caso, el alto tribunal concluyó que dichas medidas eran necesarias, “útiles y proporcionales”, aportando así un respaldo legal a la actuación de la Fiscalía General de la Nación en su investigación sobre presuntas irregularidades en contratos durante la gestión de Rendón como alcalde de Rionegro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la resolución, la magistrada Yanet Liliana Martínez Palma, ponente del caso, expuso que la intervención de la Fiscalía se había basado en motivos fundados y específicos, al permitir avanzar en las pesquisas sobre contratos suscritos para la construcción de los Centros de Atención al Público (CAl) en las zonas de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, en Rionegro (Antioquia).

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la legalidad de las interceptaciones en el caso que involucra al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionadas con presuntas irregularidades en contratos durante su tiempo como alcalde de Rionegro - crédito @TSB_Bogota/X

De acuerdo con el Tribunal, la medida de interceptación se adoptó con respeto a los plazos legales, el debido proceso y la protección de la cadena de custodia, garantizando que los derechos fundamentales del investigado no fueran vulnerados de manera desproporcionada.

Noticia en desarrollo...