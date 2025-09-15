Colombia

María José Pizarro estalló contra María Fernanda Cabal por reírse durante uno de sus discursos: “No merece dirigir los destinos del pueblo”

Las precandidatas participaron de un evento en el que compartieron sus propuestas con los ciudadanos. No obstante, una reacción fuera de lugar dejó mal parada a la congresista uribista, lo que fue objeto de comentarios de su interlocutora

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Las precandidatas protagonizaron un enfrentamiento
Las precandidatas protagonizaron un enfrentamiento por cuenta de una reacción de una ellas a un discurso - crédito Colprensa

La contienda electoral presidencial de 2026 es escenario de confrontación por parte de los precandidatos de todos los sectores políticos que han arremetido en repetidas ocasiones entre ellos por cuenta de sus posiciones contrarias sobre temas sensibles del país.

En esta ocasión las protagonistas son las senadoras María José Pizarro y María Fernanda Cabal, del Pacto Histórico y el Centro Democrático, respectivamente, que protagonizaron un enfrentamiento que paso del plano físico al plano digital por cuenta de una de las reacciones de la congresista uribista a un discurso de su contradictora.

Las aspirantes a la Casa de Nariño se encontraban en un panel en el que debatieron sus propuestas para quedarse con las candidaturas presidenciales de sus respectivas colectividades, que son la representación de las dos grandes fuerzas políticas del país cuyos líderes naturales (Gustavo Petro y Álvaro Uribe) han ocupado el primer cargo de la nación en busca de consolidar importantes reformas en el país.

Durante el evento, mientras la precandidata petrista se encontraba hablando de los índices de desigualdad que arrojan que Colombia es el tercer país más desigual del mundo, la aspirante uribista adoptó una expresión de diversión y hasta mostró una sonrisa jocosa que fue captada por una persona que se encontraba entre el público.

La reacción de Cabal no solo se limitó a las risas por cuenta de la mención que la senadora Pizarro le hizo en su discurso, sino que incluyo unas palabras que por el ruido del auditorio no se alcanzó a escuchar con claridad. Sin embargo, estas palabras fueron respaldadas por un movimiento con sus manos que denotaba que, personalmente, no le dio importancia alguna a las palabras que en ese momento se pronunciaban en el auditorio.

La senadora se "burló" de
La senadora se "burló" de un fragmento del discurso de María José Pizarro - crédito Colprensa

La grabación fue rápidamente difundida en redes sociales, frente a lo que Pizarro escribió rechazando la reacción de su compañera en el Senado de la República. En su mensaje, la fiel escudera del presidente Petro aseguró que la sonrisa de Cabal es la reacción propia de una persona a la que no le importan los altos índices de desigualdad en el país.

“La reacción de quien no le importa que Colombia sea el tercer país más desigual del mundo“, escribió la senadora del Pacto Histórico en su cuenta oficial de la red social X.

En la misma línea, se despachó en contra de la candidatura de su contradictora para aseverar que con esos comportamientos ante opiniones diferentes a las suyas no merece decidir el destino de todos los colombianos. En este sentido, lanzó un duro cuestionamiento a los mensajes que, desde el equipo de campaña de la precandidata Cabal, se difunden para persuadir a los ciudadanos de depositar su confianza en ella.

La senadora arremetió con fuerza
La senadora arremetió con fuerza en contra de María Fernanda Cabal - crédito @PizarroMariaJo/x

Pizarro se refirió a las risas que se alcanzaron a captar en la grabación difundida en redes sociales y las calificó como una burla directa a los habitantes del país que día a día sufren los efectos de la desigualdad que les impide acceder a oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

“Quien se burla del pueblo no merece dirigir sus destinos“, señaló la precandidata.

Con estas palabras, la aspirante petrista terminó por consolidar sus dardos en contra de una de las figuras más visibles de la oposición en el Congreso de la República. En el mismo discurso en el que abordó la desigualdad en el país, aseguró que los miembros de la derecha acuden a espacios de debate a prometer lo que no han cumplido cuando históricamente han ocupado la jefatura del Estado.

La senadora aseguró que Cabal
La senadora aseguró que Cabal no mercer definir los rumbos del país - crédito redes sociales

En sus declaraciones, la senadora del Pacto Histórico aseguró que en los gobiernos de derecha han consolidado un sistema financiero “excluyente, desigual y lleno de privilegios” que influenciado los altos índices de desigualdad de oportunidades en el territorio nacional.

“La derecha asiste a los foros a prometer lo que no hizo cuando estuvo en el poder. Hablan de inclusión financiera y de competencia, pero cuando gobernaron, consolidaron un sistema excluyente, desigual y lleno de privilegios“, señaló la precandidata.

