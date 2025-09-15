María Fernanda Cabal empezó a sacudirse ante señalamientos de viuda de Miguel Uribe: la estrategia con la que espera contrarrestar las críticas

María Fernanda Cabal fue acusada por María Claudia Tarazona, viuda del precandidato Miguel Uribe Turbay, de haberla amenazado - crédito Colprensa

Las revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda del asesinato candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que en la noche del domingo 14 de septiembre de 2025 sacudió el espectro político colombiano al apuntar a la senadora María Fernanda Cabal, obligaron a la congresista y aspirante al primer cargo de la nación a poner en marcha una estrategia para su defensa. Y todo por el impacto que causaron las afirmaciones de la mujer, que la acusó de haberla amenazado.

En efecto, durante el diálogo con Noticias RCN, la esposa de Uribe Turbay dijo que la senadora del Centro Democrático y aspirante presidencial no solo la amenazó en medio de la velación del político en el Capitolio, durante la jornada del 12 de agosto, sino que encendió la polémica por un micrófono que tenía consigo al momento de expresarle sus condolencias. Un detalle a su juicio no menor, que le causó cierta prevención, pues consideró que la intención era grabarla.

“Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces, yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?’. Me dijo: ‘No, es que yo no tengo ningún micrófono’. Le dije: ‘Ese que tienes ahí’. ‘¡Ay, no me he dado cuenta!’. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella", expresó Tarazona al citado medio, antes de enfilar baterías contra Cabal con graves señalamientos sobre lo que habría sido su conducta.

Y, haciendo énfasis en que detrás de ella estaba su abatido esposo “en un cajón”, Tarazona fue incluso más allá y dijo que la vallecaucana fue hostil justo cuando afrontaba el capítulo más amargo de su vida. “María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome -me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política-: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, contó la viuda de Uribe.

La respuesta en las redes sociales de María Fernanda Cabal

Además de su pronunciamiento en texto y video, en el que desestimó lo dicho por la esposa del senador asesinado, Cabal y su equipo empezaron a impulsar la etiqueta #YoLeCreoaCabal, ante el evidente cruce de versiones entre ambas. Y con el fin, como es claro, de minimizar el impacto mediático que tuvo esta entrevista, pues en las plataformas digitales arreciaron los comentarios contra la mujer, que fue acusada con toda clase de calificativos por cuenta de este suceso.

Así se pudo ver en las publicaciones en X, diferentes usuarios de esta red social destacaron lo que serían las cualidades de la senadora, utilizando el numeral con el que buscarían posicionar la imagen de la vallecaucana ante el aluvión de señalamientos. A esto se suman los siete mensajes que compartió en su perfil, @MariaFdaCabal, sobre la entrevista que concedió a Alberto González Mebarak, en el que dijo haber hablado “sin filtro y tal como soy”.

Uno de los que se ha encargado de compartir la etiqueta #YoLeCreoaCabal ha sido, justamente, su esposo: José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que no solo replicó el video con el que Cabal salió en su defensa, sino que comenzó a emplear este mensaje para defender la gestión de su cónyuge en el Senado y en su ejercicio político, que empezó en el legislativo en 2014 como representante a la Cámara.

“Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, dijo en su defensa la parlamentaria del Centro Democrático.

Otros mensajes de apoyo a la senadora María Fernanda Cabal:

