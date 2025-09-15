Colombia

María Fernanda Cabal empezó a sacudirse ante señalamientos de viuda de Miguel Uribe: la estrategia con la que espera contrarrestar las críticas

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático negó las acusaciones hechas por María Claudia Tarazona, esposa del asesinado congresista y aspirante al primer cargo de la nación, que la señaló de haberla amenazado en pleno Congreso de la República

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
María Fernanda Cabal fue acusada
María Fernanda Cabal fue acusada por María Claudia Tarazona, viuda del precandidato Miguel Uribe Turbay, de haberla amenazado - crédito Colprensa

Las revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda del asesinato candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que en la noche del domingo 14 de septiembre de 2025 sacudió el espectro político colombiano al apuntar a la senadora María Fernanda Cabal, obligaron a la congresista y aspirante al primer cargo de la nación a poner en marcha una estrategia para su defensa. Y todo por el impacto que causaron las afirmaciones de la mujer, que la acusó de haberla amenazado.

En efecto, durante el diálogo con Noticias RCN, la esposa de Uribe Turbay dijo que la senadora del Centro Democrático y aspirante presidencial no solo la amenazó en medio de la velación del político en el Capitolio, durante la jornada del 12 de agosto, sino que encendió la polémica por un micrófono que tenía consigo al momento de expresarle sus condolencias. Un detalle a su juicio no menor, que le causó cierta prevención, pues consideró que la intención era grabarla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

María Claudia Tarazona, viuda de
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se despachó contra la senadora María Fernanda Cabal - crédito @NoticiasRCN/X.- Colprensa

Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces, yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?’. Me dijo: ‘No, es que yo no tengo ningún micrófono’. Le dije: ‘Ese que tienes ahí’. ‘¡Ay, no me he dado cuenta!’. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella", expresó Tarazona al citado medio, antes de enfilar baterías contra Cabal con graves señalamientos sobre lo que habría sido su conducta.

Y, haciendo énfasis en que detrás de ella estaba su abatido esposo “en un cajón”, Tarazona fue incluso más allá y dijo que la vallecaucana fue hostil justo cuando afrontaba el capítulo más amargo de su vida. “María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome -me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política-: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, contó la viuda de Uribe.

En el video difundido la mañana del 15 de septiembre, María Fernanda Cabal aclaró las circunstancias en las que portaba un micrófono durante el saludo a María Claudia Tarazona en el Congreso - crédito @MariaFdaCabal/X

La respuesta en las redes sociales de María Fernanda Cabal

Además de su pronunciamiento en texto y video, en el que desestimó lo dicho por la esposa del senador asesinado, Cabal y su equipo empezaron a impulsar la etiqueta #YoLeCreoaCabal, ante el evidente cruce de versiones entre ambas. Y con el fin, como es claro, de minimizar el impacto mediático que tuvo esta entrevista, pues en las plataformas digitales arreciaron los comentarios contra la mujer, que fue acusada con toda clase de calificativos por cuenta de este suceso.

Así se pudo ver en las publicaciones en X, diferentes usuarios de esta red social destacaron lo que serían las cualidades de la senadora, utilizando el numeral con el que buscarían posicionar la imagen de la vallecaucana ante el aluvión de señalamientos. A esto se suman los siete mensajes que compartió en su perfil, @MariaFdaCabal, sobre la entrevista que concedió a Alberto González Mebarak, en el que dijo haber hablado “sin filtro y tal como soy”.

Con la etiqueta #YoLeCreoACabal, el
Con la etiqueta #YoLeCreoACabal, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie salió en defensa de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal - crédito @Jflafaurie/X

Uno de los que se ha encargado de compartir la etiqueta #YoLeCreoaCabal ha sido, justamente, su esposo: José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que no solo replicó el video con el que Cabal salió en su defensa, sino que comenzó a emplear este mensaje para defender la gestión de su cónyuge en el Senado y en su ejercicio político, que empezó en el legislativo en 2014 como representante a la Cámara.

“Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, dijo en su defensa la parlamentaria del Centro Democrático.

Otros mensajes de apoyo a la senadora María Fernanda Cabal:

El concejal de Medellín Andrés
El concejal de Medellín Andrés 'Gury' Rodríguez y su apoyo a María Fernanda Cabal - crédito X
Con este otro mensaje, destacaron
Con este otro mensaje, destacaron que la María Fernanda Cabal siempre llevaría consigo un micrófono, incluso cuando se ha reunido con el expresidente Álvaro Uribe - crédito X
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal recibió apoyo en redes sociales, en las que incluso compartieron el video que evidenciaría el trato cordial que recibió de María Claudia Tarazona - crédito X

Temas Relacionados

María Fernanda CabalCentro DemocráticoMaría Claudia TarazonaSenado ColombiaElecciones Colombia 2026

Más Noticias

Benedetti salió en defensa de Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido provisionalmente por el Tribunal de Cundinamarca: esto dijo

El ministro del Interior, en nombre del Gobierno del presidente Gustavo Petro, indicó que un reciente nombramiento en el gabinete del jefe de Estado habilitaría la presencia del cuestionado funcionario, que según la demanda admitida estaría violando la Ley de Cuotas

Benedetti salió en defensa de

Reforma Pensional del Gobierno Petro suma una nueva traba por solicitud que hizo la Cámara de Representantes a la Corte

La revisión de las actas resulta fundamental para determinar si la corporación acató la instrucción de corregir el último debate, proceso que incidirá en el rumbo de la nueva ley

Reforma Pensional del Gobierno Petro

Así cayó estafador que sedujo a más de 40 víctimas por Grindr: se hacía pasar por gay para drogarlos y robarlos

Un ciudadano venezolano fue arrestado en Bogotá por encabezar una organización que utilizaba perfiles falsos en una aplicación de citas para robar a turistas extranjeros, logrando sustraer hasta $500 millones en un mes

Así cayó estafador que sedujo

Engativá, Kennedy y Bosa concentran el mayor número de fraudes de agua en Bogotá: más de $4.995 millones fueron recuperados

Un establecimiento fue intervenido por comercializar agua extraída ilegalmente, lo que derivó en la captura del propietario y la recuperación de miles de metros cúbicos del recurso vital

Engativá, Kennedy y Bosa concentran

Tiquetes aéreos en Colombia podrían bajar de precio dentro de muy poco: esto es lo que tendría que suceder

Una iniciativa del Centro Democrático busca impulsar la competitividad del sector turístico y generar empleo en medio de una alta inflación y altos costos para los viajeros

Tiquetes aéreos en Colombia podrían
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anunció el último

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Polémica por alinear cuatro extranjeros

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía