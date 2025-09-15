María Fernanda Cabal celebró ataque de los Estados Unidos contra embarcación en el Caribe venezolano: “Gran noticia”

Así fue el ataque contra una embarcación en el Caribe venezolano- crédito al @MariaFdaCabal/X

La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un segundo “ataque cinético” contra una embarcación que, según la Casa Blanca, transportaba drogas desde Venezuela hacia aguas internacionales, encendió una nueva polémica diplomática en la región y reabrió el debate sobre los límites del uso de la fuerza en alta mar.

La ofensiva —anunciada por el propio Trump en su cuenta en Truth Social—, terminó con la muerte de tres hombres y fue presentada por la Casa Blanca como una medida necesaria contra “narcoterroristas” que, dice, representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto de la operación no se limitó al campo militar: en cuestión de horas la política regional se vio salpicada por reacciones de condena, respaldo y cuestionamientos legales.

Gobiernos cercanos a Venezuela y organizaciones internacionales manifestaron alarma por la posibilidad de que operaciones militares en aguas internacionales se transformen en una normalidad de la política antinarcóticos, especialmente cuando la información pública sobre la evidencia que supuestamente justificó los ataques es escasa.

Además, diversos analistas y abogados internacionales han señalado la existencia de una delgada frontera entre misiones de interdicción coordinadas con fuerzas del orden y el empleo de fuerza letal por parte de fuerzas armadas en contextos que no constituyen un conflicto armado tradicional.

María Fernanda Cabal ha mostrado su afinidad con el jefe de Estado norteamericano- crédito Jesús Avilés/ Infobae

En Colombia, la respuesta política no se hizo esperar. Entre voces críticas del uso de la fuerza y las que celebraron una acción enérgica contra el narcotráfico, sobresalió el pronunciamiento de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que a través de sus redes sociales respaldó la operación estadounidense.

Cabal calificó la acción como “gran noticia” y afirmó que frente al narcotráfico “no se negocia, se le persigue”, postura que vuelve a ponerla en el centro del debate público por su marcada cercanía con agendas de seguridad y su perfil beligerante frente al régimen de Caracas.

El mensaje de la congresista se sumó a una serie de pronunciamientos de sectores de la oposición que han expresado aprobación por maniobras destinadas a golpear las rutas de tráfico de drogas.

Donald Trump continúa en su arremetida contra el Cartel de los Soles- crédito Jonathan Ernst/ Reuters

Y es que el respaldo público de Cabal a una operación militar estadounidense en el Caribe plantea varias preguntas políticas domésticas y regionales. En primer lugar, tensiona aún más la discusión sobre la soberanía y el papel que deben asumir los países latinoamericanos ante acciones unilaterales de potencias externas.

En segundo lugar, la posición de Cabal revela la forma en que la seguridad y el narcotráfico siguen siendo variables de alta movilización política en Colombia, capaces de ensamblar alianzas tácticas entre actores que comparten la narrativa de mano dura.

Finalmente, el elogio público de la vallecaucana alimenta el debate sobre si la normalización de ataques selectivos en alta mar —presentados bajo la etiqueta de “contrainsurgencia” o “contraterrorismo” cuando se vinculan a redes criminales— puede erosionar marcos legales y generar represalias diplomáticas.

María Fernanda Cabal interpretó las advertencias del presidente Donald Trump a los carteles de Venezuela como una señal del colapso del chavismo - crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Reuters - Evan Vucci/AP

Desde Estados Unidos aseguran que el narcotráfico “envenena” a los ciudadanos

De hecho, las autoridades estadounidenses han apuntado a la necesidad de interrumpir flujos de droga que, sostienen, “envenenan” a comunidades en Estados Unidos, mientras que gobiernos de la región advierten sobre el riesgo de escalada con Caracas.

En Venezuela, el Ejecutivo ha rechazado en términos enérgicos las acciones —que percibe como una forma de agresión— y ha acusado a Washington de instrumentalizar la lucha contra el narcotráfico para presionar políticamente.

En el terreno jurídico y diplomático, la comunidad internacional mira con atención si se aportarán pruebas que respalden las afirmaciones sobre la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas, y si la Casa Blanca seguirá una estrategia similar en el futuro inmediato.