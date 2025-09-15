Gobierno Petro autorizó la extradición de alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua: esto dice la resolución

Fotografía cedida por la Policía Nacional de Colombia donde se observan a integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), mientras custodian al ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, alias 'Larry Changa' el lunes luego de ser capturado y trasladado a Bogotá (Colombia). EFE/ Policía Nacional de Colombia

Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como alias Larry Changa, señalado como uno de los fundadores de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, será extraditado a Chile.

Según lo estipulado en la resolución 293 del 2025, revelado por El Tiempo, el Gobierno colombiano, por medio del Ministerio de Justicia y Derecho, responde a una solicitud expresa de la Corte de Apelaciones de Iquique (Chile) por delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de extradición se activó tras el concepto favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a finales de julio, que allanó el camino para el envío de Álvarez Núñez a territorio chileno.

De acuerdo con lo mencionado en el documento revelado por el medio citado, el hoy detenido no cuenta con procesos judiciales abiertos en Colombia, por lo que da vía libre a su traslado al país sudamericano.

“El Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo VII del “Tratado de Extradición” suscrito el 16 de noviembre de 1914 entre la República de Colombia y la República de Chile, advertirá al Estado requirente que el ciudadano venezolano, chileno, colombiano Larry Amaury Álvarez Núñez y/o Víctor Miguel Moreno Álvarez no puede ser juzgado “por delito distinto del que sirvió de fundamento a la demanda respectiva ni la entrega a otra nación que lo reclame” con las salvedades que allí mismo se establecen”, señala el documento citado por el diario bogotano.