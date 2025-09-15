Colombia

Gobierno Petro autorizó la extradición de alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua: esto dice la resolución

La decisión responde a una petición de la Corte de Iquique, en medio de un proceso judicial complejo que involucra solicitudes simultáneas de Chile y Venezuela

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Fotografía cedida por la Policía
Fotografía cedida por la Policía Nacional de Colombia donde se observan a integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), mientras custodian al ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, alias 'Larry Changa' el lunes luego de ser capturado y trasladado a Bogotá (Colombia). EFE/ Policía Nacional de Colombia

Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como alias Larry Changa, señalado como uno de los fundadores de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, será extraditado a Chile.

Según lo estipulado en la resolución 293 del 2025, revelado por El Tiempo, el Gobierno colombiano, por medio del Ministerio de Justicia y Derecho, responde a una solicitud expresa de la Corte de Apelaciones de Iquique (Chile) por delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de extradición se activó tras el concepto favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a finales de julio, que allanó el camino para el envío de Álvarez Núñez a territorio chileno.

De acuerdo con lo mencionado en el documento revelado por el medio citado, el hoy detenido no cuenta con procesos judiciales abiertos en Colombia, por lo que da vía libre a su traslado al país sudamericano.

“El Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo VII del “Tratado de Extradición” suscrito el 16 de noviembre de 1914 entre la República de Colombia y la República de Chile, advertirá al Estado requirente que el ciudadano venezolano, chileno, colombiano Larry Amaury Álvarez Núñez y/o Víctor Miguel Moreno Álvarez no puede ser juzgado “por delito distinto del que sirvió de fundamento a la demanda respectiva ni la entrega a otra nación que lo reclame” con las salvedades que allí mismo se establecen”, señala el documento citado por el diario bogotano.

Temas Relacionados

Larry ChangaTren de AraguaGobierno PetroGobierno ColombianoExtradiciónChileVenezuelaMinisterio de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

El cantante colombiano invitó a sus fans a compartir café y canciones en un establecimiento público y sin costo, pero una multitud llenó el local y los alrededores

Así fue el ‘coffee party’

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Pásig City, de Filipinas, es la sede escogida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado para realizar por primera vez en la historia una Copa del Mundo de Futsal Femenino

Estos serán los rivales de

Explosión en un bar de Madrid deja a un colombiano fallecido, confirma el Consulado

El pasado sábado 13 de septiembre se registró la explosión de un bar en Puente de Vallecas, dejando varias viviendas afectadas y una víctima mortal

Explosión en un bar de

Carolina Corcho pidió retirar una pancarta en la que se sugiere que renunció a la consulta del Pacto Histórico: “Hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio”

La precandidata presidencial rechazó la difusión de mensajes que insinúan su retiro de la consulta interna, e instó a sus competidores a actuar con honestidad y respeto durante la campaña

Carolina Corcho pidió retirar una

Cayó en Pereira capo colombiano pedido en extradición por España: lideraba banda de tráfico de drogas en la ciudad de Toledo

La captura de Jaime de Jesús Cortés Vergara, señalado por las autoridades españolas como miembro de una red de narcotráfico internacional, se da después de que el país europeo emitiera una circular roja de Interpol

Cayó en Pereira capo colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo que es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Así fue el ‘coffee party’

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Desde Bogotá Fito Páez les dio tremendo anuncio a sus seguidores: “No se lo pierdan”

Emprendedoras colombianas denunciaron robo en la feria Eva: estos son los detalles del asalto

Natti Natasha reveló qué lleva en su maleta para el segundo parto tras las dificultades con su primer hijo: “No había nada ni nadie que me pudiera ayudar”

Deportes

Estos serán los rivales de

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”

Se acabó el reinado de Camila Osorio en el tenis femenino en Colombia: ella es Emiliana Arango, la nueva número uno

Así sería el nuevo formato de torneo propuesto por Dimayor para la Liga BetPlay en 2026: adiós a los cuadrangulares

Así quedó la tabla del descenso luego de la victoria del Deportivo Cali ante Deportivo Pasto: no está salvado matemáticamente