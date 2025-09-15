“Ella no se tiró, él fue quien la tiró”: familia de Johana Baca sobre su pareja sentimental, por el caso en el que la mujer cayó desde un cuarto piso

Tras la caída, la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente hasta en cuatro ocasiones, todas con éxito- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Joaco Prince/Facebook

El entorno familiar de Johanna Baca Echeverría enfrenta una situación crítica tras el grave incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en Soledad, donde la mujer de 38 años resultó gravemente herida al caer desde un cuarto piso.

La familia sostiene que se trató de un intento de feminicidio, señalando directamente a su pareja sentimental, Edison García Serrano, como responsable, según declaraciones recogidas por El Heraldo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El estado de salud de Baca Echeverría permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con los médicos que la atienden en la Clínica La Misericordia Internacional. La noche del 12 de septiembre, la paciente fue sometida a una intervención quirúrgica y desde entonces permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, con acceso restringido únicamente a su madre por razones de seguridad.

Un allegado relató a El Heraldo que, tras la llegada de la madre al centro médico, se modificó la autorización de ingreso, limitando el acceso exclusivamente a ella y excluyendo incluso a otros familiares cercanos, como una tía que hasta ese momento podía visitarla. “La situación es muy delicada”, afirmó el familiar.

La mujer de 34 años cayó desde el cuarto piso de un edificio residencial en la ciudad de Barranquilla- crédito GC Prensa/Facebook

Intento de feminicidio, la principal hipótesis de la familia de Johana Baca

En los días posteriores, Baca Echeverría fue sometida a cuatro cirugías adicionales en ambos brazos debido a las fracturas sufridas durante la caída. Según información proporcionada por sus allegados al citado medio, todas las intervenciones han tenido resultados positivos, aunque aún queda pendiente una operación en la cadera, también lesionada en el incidente.

“Ella tiene fracturas, golpes, rasguños en cara, brazos y cuello. No fue una caída. Fue un intento de asesinato. Pedimos que se diga la verdad y que se capture a ese hombre”, enfatizó un miembro de la familia en diálogo con el medio.

La versión oficial inicial, difundida por la Policía Metropolitana de Barranquilla, apuntaba a un accidente en el contexto de un caso de violencia intrafamiliar, sugiriendo la posibilidad de un intento de suicidio. No obstante, los familiares de Baca Echeverría rechazan esta hipótesis y aseguran que la propia víctima, antes de ser aislada en el quirófano, identificó a García Serrano como el responsable. “Ella no se tiró. Él (Edison García Serrano) fue quien la tiró, eso fue lo que me dijo Johanna”, declaró un allegado de Johana Baca a El Heraldo.

Familiares de Johana Baca sostienen que el caso se trató de una tentativa de feminicidio y piden capturar a su pareja sentimental, que según sus versionas la habría arrojado desde un cuarto piso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Temor de la familia a que haya impunidad en el caso

La familia expresa preocupación por la posibilidad de que el presunto agresor, cuyo paradero se desconoce, pueda eludir la acción de la justicia debido a supuestas influencias. Mientras tanto, la madre de Baca Echeverría, junto con un abogado, prepara la denuncia formal que será presentada ante la Fiscalía, con la esperanza de que las autoridades actúen con rapidez y el caso no quede archivado.

El impacto del suceso se extiende a los dos hijos de Baca Echeverría, nacidos de una relación anterior. Uno de ellos presenció la violenta discusión la madrugada del incidente, lo que derivó en la necesidad de atención psicológica por los traumas sufridos. Tras la caída, el hijo menor quedó solo en la portería del conjunto residencial Puerto Armónica, lo que motivó la intervención de la Policía y la notificación al Icbf.

La familia de Johana Baca teme a que el caso pueda archivarse, mientras preparan la denuncia formal que será presentada ante la Fiscalía - crédito Freepik

Finalmente, el niño quedó bajo la custodia de su padre biológico y una tía, que actualmente se encargan de su cuidado: “A ella le quitaron la potestad de la custodia del hijo menor porque el niño quedó solo el día del accidente en la madrugada, él queda solo en la recepción del conjunto (…) Actualmente el niño está acudiendo al psicólogo por los traumas que le dejó esa noche. Gracias a Dios, Johanna no tuvo hijos con ese hombre. Él conoció a Johanna ya con sus dos hijos.”, explicó un pariente de Johana Baca al citado medio.

En medio de la recuperación, la familia solicita con urgencia donaciones de sangre para que Baca Echeverría pueda continuar con las intervenciones médicas programadas. “La familia expresa su profundo agradecimiento a todas las personas que ya se han acercado a donar y a quienes han mostrado su solidaridad en este momento difícil”, señala un comunicado difundido por los allegados. Las donaciones pueden realizarse en la Clínica La Misericordia Internacional, ubicada en la Cra 74 Nro. 76-105, donde se recibe todo tipo de sangre excepto A-.