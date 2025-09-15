Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Feid armó una fiesta sorpresa de café en Chile y desata la locura entre sus fans - crédito @feid/IG

Lo que comenzó como una invitación espontánea en redes sociales terminó convirtiéndose en una de las concentraciones urbanas más comentadas del fin de semana en Chile.

El cantante colombiano Feid sorprendió a sus fanáticos en Santiago al anunciar su reconocido evento inusual: Coffee Party, en el café Kafera Holley, ubicado en la comuna de Providencia.

La cita se desarrolló el domingo a las 11:30 de la mañana en la calle General Holley y reunió a una multitud de seguidores que acudieron para compartir un café y escuchar en vivo algunas de las canciones de su repertorio de manera gratuita.

Todo comenzó con un video publicado en su cuenta de Instagram, en el cual lanzó la convocatoria en un tono descomplicado y cercano.

“Hey, mor, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley, región Metropolitana, Chile. Vamos a tomar café, vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy, mor. Los quiero como un hijo de puta y no estoy borracho”.

La respuesta de los fans fue inmediata y en cuestión de minutos, el local y sus alrededores se vieron abarrotados por seguidores que no quisieron perderse la oportunidad de vivir un encuentro íntimo con el intérprete de Luna, Classy 101 y Yandel 150.

Incluso, hubo personas que se subieron a los techos de los edificios al lado del café y en los árboles para ver en vivo al colombiano.

Aunque la aglomeración fue considerable, la jornada se desarrolló en un ambiente festivo y no se reportaron incidentes mayores, según informó BioBioChile.

Pero de acuerdo con lo publicado en las redes sociales, solo hubo un pequeño daño en la fachada del local hecho por el propio Feid, ya que el artista se subió a una de las barandas para saludar al público y se rompió con él encima.

“Nadie vio nada, nadie vio nada”, fueron las palabras de “El Ferxxo” para reaccionar a la situación, justo antes de tirarse al suelo y dañar una segunda barra por la fuerza en la que se paró del lugar.

Una fiesta inesperada que incomodó a comerciantes y vecinos

Pese al entusiasmo de los asistentes, la presencia masiva de público no estuvo exenta de críticas, pues comerciantes y vecinos del sector manifestaron su molestia por la falta de aviso previo y por las molestias ocasionadas en el espacio público.

La convocatoria, al no contar con autorización oficial, generó un escenario irregular que rápidamente fue detectado por las autoridades locales.

De acuerdo con información entregada por la Municipalidad de Providencia al medio La Tercera, el evento carecía de los permisos correspondientes, lo que motivó la aplicación de cinco infracciones al local anfitrión.

Entre las faltas detectadas se encuentran: ejercer una actividad comercial sin la patente respectiva, vender bebidas alcohólicas sin autorización y ocupar el espacio público sin permiso, según indicaron los medios locales.

El municipio precisó que el encargado del café fue citado al Juzgado de Policía Local y podría enfrentar multas que alcanzan hasta 10 UTM (Unidad tributaria mensual).

Un formato que Feid repite en distintos países

La Coffee Part” en Chile no fue un hecho aislado, pues Feid ha replicado la experiencia en diferentes países donde también ha congregado a cientos de fanáticos en torno a una dinámica parecida: compartir café mientras interpretaba canciones que no suelen ocupar los primeros lugares de popularidad, pero que gozan de gran aprecio entre sus seguidores más fieles, y escuchar sus nuevos éxitos.

Estas iniciativas forman parte del estilo cercano que el artista paisa ha cultivado a lo largo de su carrera. Con una puesta en escena sencilla, sin grandes escenarios ni despliegues técnicos, Feid logra un nivel de conexión directa con su audiencia que trasciende los formatos convencionales de conciertos masivos.