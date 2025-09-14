Video: turistas dominicanos denunciaron millonario robo tras noche con dos mujeres en Medellín, pero en redes les dieron palo

El caso de turistas dominicanos que perdieron conciencia y pertenencias en un hotel de lujo ha puesto en foco la modalidad delictiva conocida como 'paseo millonario' en zonas turísticas - crédito @DenunciasAntio2 / X

El turismo internacional en Medellín enfrenta inquietudes renovadas luego de que un grupo de visitantes de República Dominicana denunciara el reciente fin de semana haber sido drogados y despojados de 250.000 dólares, joyas y celulares en una suite de hotel en la zona de El Poblado.

Según el relato divulgado por Denuncias Antioquia, los extranjeros ingresaron al hotel después de conocer a dos mujeres en el bar La Logia. Al poco tiempo de llegar, perdieron la conciencia hasta varias horas después, sin poder recordar detalles del incidente.

De acuerdo con el testimonio recogido por el portal de denuncias en X, la secuencia comenzó cuando los turistas se encontraron con dos mujeres en el establecimiento nocturno, popular entre visitantes en El Poblado.

Luego, el grupo se trasladó al hotel Classy Suite, donde supuestamente las bebidas que consumieron los extranjeros fueron alteradas con una sustancia desconocida. “Ellas les pusieron algo en las bebidas, mis amigos quedaron rendidos y cuando despertaron ya no tenían nada”, relató un allegado de las víctimas en declaraciones que circularon en redes sociales y fueron reportadas por Denuncias Antioquia.

Según la denuncia, el botín sustraído incluye dos celulares marca iPhone —valorizados en 1.000 y 1.200 dólares cada uno—, dos cadenas de oro (una valorada en 700 dólares y la otra en 1.200 dólares), y una suma en efectivo que ascendería a 250.000 dólares. Después del hurto, las mujeres abandonaron la habitación mientras los turistas permanecían inconscientes, sin ser detectadas por el personal del hotel.

La denuncia pública estuvo acompañada de un video en el que los hombres exponen a las mujeres que presuntamente los afectaron. La gravedad y el inusual monto del robo generaron un intenso debate en plataformas digitales.

Algunos usuarios en la red social X cuestionaron la veracidad de la suma denunciada, mientras otros dirigieron comentarios a favor o en contra de las víctimas y las presuntas responsables.

Comentarios como “Bien por las peladas, que atraquen a todos esos turistas puteros” o referencias directas respecto a la imposibilidad de cargar tanto dinero en efectivo durante un viaje. “Donde en verdad sean 250.000 dólares esas chinas aparecen muertas más adelante, nadie honrado tiene ese dinero”, opinó otro usuario.

No obstante, otro internauta contó una experiencia positiva: “Acabo de llegar de vacaciones de Medellín con mi esposa (somos dominicanos) y lo que recibí fue puro amor, respeto y calidez. Los locales nos indicaron donde ir y donde no, así lo hicimos y la pasamos de maravilla, no dudo en volver pronto”.

Turismo criminal

La modalidad utilizada en este hecho corresponde a lo que las autoridades y medios describen como “paseo millonario en suites”, una práctica que ha ganado notoriedad en centros urbanos turísticos.

Según la recopilación hecha por Denuncias Antioquia, las víctimas suelen ser extranjeros abordados en bares o discotecas que, tras confianza generada durante la noche, acceden a acompañantes hasta hoteles.

Ahí, los visitantes quedan a merced de sustancias ilícitas y pierden importantes sumas de dinero y objetos de valor. No existen, hasta el momento, declaraciones oficiales por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá sobre este caso específico.

Denuncias Antioquia expuso que las mujeres abandonaron el hotel sin ser vistas y que los turistas, tras recuperar la conciencia, no recordaron detalles sobre el momento de la intoxicación o la desaparición de sus pertenencias.

El monto del robo y las circunstancias del hecho se mantienen bajo discusión en redes, señalando la dificultad de comprobar cantidades y la procedencia del efectivo en cuestión.

Por ahora, se desconoce si el caso llegó a manos de las autoridades para que investiguen lo sucedido.