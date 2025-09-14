Colombia

Video: turistas dominicanos denunciaron millonario robo tras noche con dos mujeres en Medellín, pero en redes les dieron palo

La supuesta sustracción de una suma inusual y objetos de valor a extranjeros en un hotel desató controversia sobre la veracidad del caso. Aunque las “boletearon”, los internautas no les creen

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El caso de turistas dominicanos que perdieron conciencia y pertenencias en un hotel de lujo ha puesto en foco la modalidad delictiva conocida como 'paseo millonario' en zonas turísticas - crédito @DenunciasAntio2 / X

El turismo internacional en Medellín enfrenta inquietudes renovadas luego de que un grupo de visitantes de República Dominicana denunciara el reciente fin de semana haber sido drogados y despojados de 250.000 dólares, joyas y celulares en una suite de hotel en la zona de El Poblado.

Según el relato divulgado por Denuncias Antioquia, los extranjeros ingresaron al hotel después de conocer a dos mujeres en el bar La Logia. Al poco tiempo de llegar, perdieron la conciencia hasta varias horas después, sin poder recordar detalles del incidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el testimonio recogido por el portal de denuncias en X, la secuencia comenzó cuando los turistas se encontraron con dos mujeres en el establecimiento nocturno, popular entre visitantes en El Poblado.

Turistas dominicanos denuncian supuesto
Turistas dominicanos denuncian supuesto robo de 250.000 dólares tras ser drogados en hotel de Medellín - crédito @DenunciasAntio2 / X

Luego, el grupo se trasladó al hotel Classy Suite, donde supuestamente las bebidas que consumieron los extranjeros fueron alteradas con una sustancia desconocida. “Ellas les pusieron algo en las bebidas, mis amigos quedaron rendidos y cuando despertaron ya no tenían nada”, relató un allegado de las víctimas en declaraciones que circularon en redes sociales y fueron reportadas por Denuncias Antioquia.

Según la denuncia, el botín sustraído incluye dos celulares marca iPhone —valorizados en 1.000 y 1.200 dólares cada uno—, dos cadenas de oro (una valorada en 700 dólares y la otra en 1.200 dólares), y una suma en efectivo que ascendería a 250.000 dólares. Después del hurto, las mujeres abandonaron la habitación mientras los turistas permanecían inconscientes, sin ser detectadas por el personal del hotel.

La denuncia pública estuvo acompañada de un video en el que los hombres exponen a las mujeres que presuntamente los afectaron. La gravedad y el inusual monto del robo generaron un intenso debate en plataformas digitales.

El caso involucra a dos
El caso involucra a dos mujeres que habrían alterado bebidas en un bar de El Poblado - crédito @DenunciasAntio2 / X

Algunos usuarios en la red social X cuestionaron la veracidad de la suma denunciada, mientras otros dirigieron comentarios a favor o en contra de las víctimas y las presuntas responsables.

Comentarios como “Bien por las peladas, que atraquen a todos esos turistas puteros” o referencias directas respecto a la imposibilidad de cargar tanto dinero en efectivo durante un viaje. “Donde en verdad sean 250.000 dólares esas chinas aparecen muertas más adelante, nadie honrado tiene ese dinero”, opinó otro usuario.

No obstante, otro internauta contó una experiencia positiva: “Acabo de llegar de vacaciones de Medellín con mi esposa (somos dominicanos) y lo que recibí fue puro amor, respeto y calidez. Los locales nos indicaron donde ir y donde no, así lo hicimos y la pasamos de maravilla, no dudo en volver pronto”.

El monto del robo y
El monto del robo y la veracidad de la denuncia generan debate en redes sociales - crédito @DenunciasAntio2 / X

Turismo criminal

La modalidad utilizada en este hecho corresponde a lo que las autoridades y medios describen como “paseo millonario en suites”, una práctica que ha ganado notoriedad en centros urbanos turísticos.

Según la recopilación hecha por Denuncias Antioquia, las víctimas suelen ser extranjeros abordados en bares o discotecas que, tras confianza generada durante la noche, acceden a acompañantes hasta hoteles.

Ahí, los visitantes quedan a merced de sustancias ilícitas y pierden importantes sumas de dinero y objetos de valor. No existen, hasta el momento, declaraciones oficiales por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá sobre este caso específico.

Denuncias Antioquia expuso que las mujeres abandonaron el hotel sin ser vistas y que los turistas, tras recuperar la conciencia, no recordaron detalles sobre el momento de la intoxicación o la desaparición de sus pertenencias.

El monto del robo y las circunstancias del hecho se mantienen bajo discusión en redes, señalando la dificultad de comprobar cantidades y la procedencia del efectivo en cuestión.

Por ahora, se desconoce si el caso llegó a manos de las autoridades para que investiguen lo sucedido.

Temas Relacionados

Robo a turistasRepública DominicanaEl PobladoMedellínVideo viralRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

El cuadro Azucarero sabe lo que es ser campeón en el estadio Nemesio Camacho El Campín; mientras que las Leonas quiere agrandar su dominio en la Liga Femenina

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Christian Mancera, el ‘outsider’ que sueña con ser presidente para reivindicar los derechos de los colombianos en el exterior

Radicado desde hace más de 15 años en los Estados Unidos, el concejal del Distrito 11 de Miami Dade quiere poner su nombre a consideración de los ciudadanos, en un espectro político que ya contempla más de 80 precandidatos para la contienda electoral de mayo de 2026

Christian Mancera, el ‘outsider’ que

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

Grupos como H.O.T, Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d integraron la primera generación del K-pop

Las más contagiosas: estas son

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

La película más popular en

Hombre murió tras caer del segundo piso de su casa: señalan a su inquilino de empujarlo

Autoridades analizan declaraciones de los vecinos que apuntan a la intervención de un tercero en el caso

Hombre murió tras caer del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Las más contagiosas: estas son

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones