Una mujer fue asesinada a tiros mientras realizaba actividad física en vía pública de Palmira

La investigación policial avanza mientras la comunidad espera respuestas sobre el móvil y los responsables del crimen ocurrido en la mañana del sábado 13 de septiembre

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Según testimonios de medios locales,
Según testimonios de medios locales, la víctima realizaba actividad física cuando fue sorprendida por los atacantes - crédito Colprensa

En la mañana del sábado 13 de septiembre de 2025, el barrio El Sembrador se convirtió en el escenario de un homicidio contra una mujer.

Una mujer fue asesinada a tiros mientras realizaba actividad física en la Transversal 16 con calle 21, un hecho que conmocionó a los residentes y movilizó de inmediato a las autoridades policiales.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 a. m., cuando la víctima, que se dirigía supuestamente a realizar actividad física, fue interceptada por sujetos desconocidos. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte de la mujer en el lugar.

La víctima recibió varios impactos
La víctima recibió varios impactos de bala y murió en el lugar - crédito Freepik

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida oficialmente. Personal de la Sijín de la Policía acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar los primeros indicios que permitan avanzar en la investigación.

Sobre los responsables, solo se sabe que se trata de sujetos no identificados que emplearon un arma de fuego para perpetrar el crimen y se dieron a la huída. No se han reportado testigos directos ni se dispone de información adicional sobre el móvil del ataque.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el paradero de los responsables, en un caso que mantiene en alerta a la comunidad del sector.

“Que tristeque ya no se pueda uno ni ir hacer ejercicio que triste”; “Que pesar y la otra semana la maratón y paré de contar que triste”; “Ojo ya no se puede madrugar hacer ejercicio por estos diablos (sic)”; “Ese barrio así como se ve que pareciera que no pasará nada es más peligroso roban demaciado, se meten a las casas. Por los parques mucho vicioso y eso que es habitado por muchos policías y al lado el comando (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Las autoridades investigan los móviles
Las autoridades investigan los móviles del caso - crédito Alcaldía de Cali

Homicidio en el barrio El Loreto de Palmira

Cabe señalar que el sábado 13 de septiembre se conoció otro caso de homicidio, pero esta vez en el barrio El Loreto, ubicado en la comuna tres, donde un hombre identificado como Jerson Yair Mina Rentería, conocido popularmente como “Mina”, fue asesinado con varios impactos de arma de fuego. Según información proporcionada por habitantes de la zona, la víctima caminaba por la vía pública cuando fue atacada por sicarios.

Testigos en el sector confirmaron que Mina Rentería no pudo recibir asistencia médica, ya que los disparos acabaron con su vida de inmediato. La comunidad expresó su preocupación por el aumento de estos hechos violentos en la zona y solicitaron mayor presencia de las autoridades para evitar nuevos ataques.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables, mientras en el barrio persiste un ambiente de consternación tras este nuevo episodio violento.

Reducción de homicidios en Palmira

Palmira experimentó en agosto de 2025 una disminución significativa en los homicidios, con una caída del 47% en comparación con el mismo mes de 2024.

Esta baja se registró como la cifra más reducida de muertes violentas en varios años, resultado atribuido por las autoridades a una estrategia que combinó operativos continuos, uso de tecnología avanzada y coordinación entre diferentes entidades estatales.

Pese a los hechos acontecidos
Pese a los hechos acontecidos en la mañana del sábado 13 de septiembre, el municipio ha registrado una reducción de los homicidios - crédito Colprensa

Durante ese periodo, la Policía informó sobre 920 capturas, incautación de 181 armas de fuego, decomiso de 1.381 kilos de estupefacientes y 37 arrestos relacionados con homicidio.

Estos logros permitieron que la ciudad registrara un nivel bajo de delitos contra la vida. En cuanto a robos, los hurtos a celulares bajaron un 72%, los de autos un 26%, en residencias un 32%, en comercios un 51%, en motocicletas un 32% y a personas un 33%, mientras que las lesiones personales descendieron un 6%.

La administración municipal destacó el impacto de la incorporación de cámaras de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial y vehicular para anticipar y evitar delitos.

