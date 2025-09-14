Un caballo murió tras caer en una alcantarilla sin tapa: los esfuerzos de la comunidad fueron en vano

El animal luchó por su vida y la comunidad intentó sacarlo, pero no lo lograron - crédito Noticias PLEC / Facebook

La muerte de un caballo que cayó en una alcantarilla sin tapa en el municipio de Chaparral, al sur del Tolima, desató la indignación entre los habitantes de la zona, teniendo en cuenta que el accidente movilizó a los Bomberos Voluntarios de Chaparral y a varios vecinos, que intentaron rescatar al animal, aunque finalmente no lograron salvarlo. Sin embargo, denunciaron que esto se debe a la falta de apoyo de las autoridades municipales en el arreglo de las vías.

El lamentable accidente se produjo durante la jornada del domingo 14 de septiembre de 2025 en el momento en el que el animal transitaba por una vía del municipio y cayó en una alcantarilla sin tapa. La situación se volvió crítica de inmediato, lo que llevó a la comunidad y al cuerpo de bomberos a organizar un operativo de rescate que se extendió durante varios minutos. A pesar de la solidaridad y el esfuerzo conjunto de los presentes, el animal falleció en el lugar.

La escena generó preocupación entre los vecinos, que temen que hechos similares puedan repetirse si no se toman medidas urgentes y no solo con los animales, sino con los transeúntes como niños y adultos mayores que se movilizan por esta zona del departamento del Tolima.

Las autoridades hicieron presencia en el sector sin tener éxito en el rescate - crédito Mix Informativo Online / Facebook

Y es que la falta de tapa en la alcantarilla fue señalada por la comunidad como la causa principal del accidente, por lo que los residentes exigieron una pronta intervención para evitar nuevos riesgos tanto para animales como para personas que transitan por la zona.

Ante la gravedad del panorama, la comunidad se unió para hacer un llamado, con el fin de exigir respuestas y acciones por parte de la Alcaldía de Chaparral. Y es que el caso se convirtió en motivo de reclamo, pues los habitantes insisten en la necesidad de revisar el estado de la infraestructura pública y denunciaron en los medios locales como Q’hubo que esta no es la única zona afectada.

Debido a la sensación de preocupación de la comunidad, se pronunció Jhonnatan Perdomo Lozano, secretario de Desarrollo Agropecuario, Económico y Ambiental de Chaparral, que confirmó el accidente y lamentó el desenlace. Además, reconoció la labor realizada por los bomberos durante el rescate, destacando su compromiso y esfuerzo a pesar del resultado adverso.

Ante la gravedad del caso, la comunidad está a la espera de que se realice una revisión exhaustiva del sistema de alcantarillado en Chaparral para prevenir futuros accidentes que puedan poner en peligro a todos los seres que conviven en la región.

El caso fue calificado por la comunidad como un hecho que se pudo evitar - crédito Mix Informativo Online / Facebook

Caballo fue forzado a correr tras una camioneta

En otro hecho ocurrido en las vías nacionales, se destaca uno que involucra a otro caballo, pues a través de las redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a un caballo que fue amarrado con una cuerda a una camioneta en movimiento para después ser obligado a correr de esta manera por una carretera principal en Antioquia.

La situación desató una ola de indignación en redes sociales y volvió a poner en el centro de atención la importancia de endurecer las penas contra aquellos que cometen maltrato animal en la región de Antioquia y otros sectores del país.

El animal fue arrastrado por varios kilómetros - crédito @diarioriente / X

De acuerdo con los reportes del caso, el hecho ocurrió sobre el mediodía del domingo 13 de julio de 2025, en la vía que conecta El Peñol y Guatapé, una zona que es bastante transitada, así que el hecho no pasó desapercibido y fue grabado por los demás actores viales.

Los ocupantes del vehículo se movilizaban en una Toyota, a la que se le pueden ver las placas terminadas en 865, lo que llevó a la comunidad a emitir solicitudes para las autoridades locales y nacionales, así como a organizaciones defensoras de los derechos de los animales para actuar en estos casos.