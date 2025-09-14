Tres muertos dejó un ataque armado en una discoteca en Popayán: autoridades investigan lo ocurrido

Imagen de referencia - El incidente se originó tras una discusión en una discoteca cercana a la iglesia principal del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la madrugada del domingo de septiembre de 2025, se presentó un hecho de violencia en un establecimiento comercial de Popayán que dejó un saldo de tres muertos y tres heridos.

Según reportes preliminares citados por El País de Cali, la tragedia ocurrió en el barrio La Paz, al norte de la capital del departamento de Cauca, en la que una discusión entre varios asistentes al establecimiento nocturno derivó en un ataque armado que interrumpió el descanso de la comunidad.

Según los habitantes del barrio, en declaraciones al medio local, la pelea escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó contra sus contrincantes, provocando la muerte inmediata de tres personas.

Por su parte, el director de Indepaz, Leonardo González, aseguró que esta es la sexta masacre que se presenta en esta región del sur occidente colombiano durante el año 2025.

“En horas de la noche, en el barrio La Paz de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, tres personas fueron asesinadas en un hecho que, al parecer, estaría relacionado con un acto de intolerancia en un establecimiento comercial, donde un hombre dispara de manera indiscriminada contra las víctimas, identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guascas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza”, detalló el funcionario.

Noticia en desarrollo...