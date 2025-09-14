Colombia

Temperaturas en Medellín: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en Colombia

Por Infobae Noticias

Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las siguientes horas de este domingo en Medellín, Colombia.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Medellín es de 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 57% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 29 grados y un mínimo de 15 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 14.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al encontrarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Durante el día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

La ciudad colombiana tiene
La ciudad colombiana tiene principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

