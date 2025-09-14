Colombia

Resultados Chontico Día 14 de septiembre: números ganadores de último sorteo

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Por Armando Montes

Guardar
El Chontico Día captó la
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jovani Pérez/Infobae)

Chontico Día divulgó los números ganadores de su último sorteo publicado este domingo 14 de septiembre de 2025.

Esta lotería colombiana entrega varios millones de pesos todos los días. Descubra si resultó ser uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados del Chontico Día

Resultados del Chontico Día
Resultados del Chontico Día
  • Fecha del sorteo: domingo 14 de septiembre de 2025
  • Número ganador: 4804
  • Quinta: 4

A qué hora se juega el Chontico

La lotería del Chontico realiza dos sorteos diarios que se celebran de la siguiente manera:

  • Chontico Día: de lunes a domingo a las 13:00 horas.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 horas y los domingos y festivos a las 20:00 horas.

Plan de premios del Chontico

El Chontico tiene un particular plan de premios que se distingue de las loterías tradicionales y se explica de la siguiente manera.

  • Para el premio mayor, es decir, quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto, recibirá la cantidad de su apuesta multiplicada 4.500 veces.
  • Los que acierten a tres de los cuatro dígitos su premios será de 400 veces lo apostado.
  • En tanto, los que hayan atinado a dos cifras recibirán su apuesta multiplicada 50 veces.
  • Finalmente, quien atine a solo número ganará cinco veces el valor de su apuesta.
Cada sábado puedes ganar millones
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.Tres aciertos: 400 veces lo apostado.Dos aciertos: 50 veces lo apostado.Un acierto: 5 veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Video: Policías frustraron millonario fleteo de $10 millones a una mujer en Kennedy tras una persecución que duró 6 minutos

La Policía expuso que fue la propia víctima la que advirtió que unos sujetos en una motocicleta le habían cometido un hurto después de retirar el dinero de un cajero

Video: Policías frustraron millonario fleteo

Muerte de soldado colombiano en Ucrania, su familia no podrá despedirlo: “Quizás solo podamos recibir sus cenizas dentro de algunos meses”

Héctor Eduardo Salinas Romero falleció en medio de un operativo en un campo minado, en sus últimos deseos pidió que cuidaran a su madre

Muerte de soldado colombiano en

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aclaró los rumores sobre supuestas presiones para armar la convocatoria y se refirió a la presencia de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ramón Jesurún criticó al Gobierno

Atentado contra oleoducto de Ecopetrol en Cesar fue frustrado por el Ejército: así fue el operativo

En el municipio de San Martín se presentó el incidente a la infraestructura petrolera Ayacucho–Galán

Atentado contra oleoducto de Ecopetrol

Procuraduría alertó graves deficiencias en alimentación y salud en cárceles de Medellín y Cúcuta

Un informe del Ministerio Público identificó incumplimientos contractuales que pondrían en riesgo los derechos de más de 7.000 personas en las cárceles El Pedregal y Cocuc

Procuraduría alertó graves deficiencias en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Ramón Jesurún criticó al Gobierno

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025