Paola Jara dedicó amorosas palabras a Jessi Uribe en el Baby Shower: “Llegaste a completar el amor más grande de nuestra vida”

En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo - crédito @paolajarapj / IG

La etapa de embarazo de Paola Jara ha alcanzado su séptimo mes, y la expectativa por el nacimiento de Emilia, primera hija de la reconocida cantante antioqueña y su esposo, el músico Jessi Uribe, se ha convertido en foco de atención de sus seguidores y círculos artísticos.

Ambos artistas han compartido esta experiencia con alegría, y recientemente los reflectores se posaron sobre ellos tras la celebración de un fastuoso Baby Shower, evento que no solo incluyó detalles costosos sino que congregó a destacados nombres de la música popular colombiana.

Las imágenes del festejo, realizadas el pasado jueves 11 de septiembre de 2025, mostraron la magnitud del evento preparado para la futura mamá y la pequeña Emilia. El encuentro incluyó la presencia de figuras como Alzate, Francy y Arelys Henao, quienes participaron en una jornada cargada de mensajes emotivos, obsequios lujosos y una puesta en escena que reflejó el lugar que ocupa la pareja en la industria musical nacional. El despliegue de organización y la lista de invitados dieron cuenta del aprecio y el respaldo que los artistas reciben tanto de sus colegas como de sus fanáticos.

Carta de amor

Estas fueron las palabras que le dedicó Paola Jara a Jessi Uribe - crédito @paolajarapj / IG

Luego de este evento, la artista nacida en el municipio de Apartadó decidió expresar su gratitud y amor hacia su esposo a través de una sentida publicación en sus plataformas digitales. En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo. “Emilia y yo sabemos que tenemos al mejor hombre. Tu complicidad, tu compañía y tu amor han sido el abrazo más grande en este camino. Y ahora, con la misma fuerza con la que nos elegimos cada día, te esperamos a ti, mi niña, porque llegas a completar el amor más grande de nuestra vida. ¿A que no adivinan quién tuvo ganas de llorar desde que la estaban arreglando?”, escribió la intérprete de 42 años, logrando que cientos de seguidores dejaran sus propias impresiones en la publicación.

El embarazo de Paola Jara representa un hito personal y profesional, ya que es la primera vez que la artista enfrenta el desafío de la maternidad. La experiencia, sin embargo, no es nueva para Jessi Uribe, quien previamente ha sido padre en cuatro ocasiones.

Una jornada cargada de mensajes emotivos, obsequios lujosos - crédito @paolajarapj / IG

Sus hijos nacieron en el marco de su anterior matrimonio con Sandra Barrios, cerrado antes de consolidar su relación con la cantante antioqueña. Esta diferencia en trayectorias personales suma un matiz particular a la dinámica de la pareja, en la que Jara se apoya en la experiencia previa de su esposo mientras explora por primera vez cada cambio y expectativa propia del embarazo.

Los internautas reaccionaron

Los comentarios de afecto y admiración se sucedieron tras la declaración de la cantante, a quien se le ha visto más cercana y transparente en esta etapa. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como: “La felicidad de los dos no tiene precio”, “Qué barriguita tan hermosa”, “No soy fan de Paola Jara, pero se ve muy bonita embarazada”, “El Baby Shower que todos soñamos”, “Muchas bendiciones para ambos” y “Bienvenida Emilia”. La respuesta del público fue inmediata y en sintonía con el clima de felicidad que los futuros padres han proyectado a lo largo de su proceso.

Así reaccionaron los seguidores de los artistas - crédito @paolajarapj / IG

La organización y realización del Baby Shower reflejó no solo la alegría de la pareja ante la llegada de Emilia, sino el capital social construido entre ambos a lo largo de sus carreras. Los comentarios sobre los regalos recibidos y la presencia de figuras relevantes del género musical popular pusieron en evidencia la capacidad de convocatoria de los futuros padres. Jara, que ha estado atenta a compartir los principales hitos de la gestación con su público, enfatizó el rol fundamental de Uribe en cada etapa, reconociendo sus cualidades paternas y el valor de que su hija pueda contar con él como guía y compañía.