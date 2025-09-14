Colombia

Paola Jara dedicó amorosas palabras a Jessi Uribe en el Baby Shower: “Llegaste a completar el amor más grande de nuestra vida”

La artista nacida en el municipio de Apartadó decidió expresar su gratitud y amor hacia su esposo a través de una sentida publicación en sus plataformas digitales

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
En el mensaje, dirigido a Jessi
En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo - crédito @paolajarapj / IG

La etapa de embarazo de Paola Jara ha alcanzado su séptimo mes, y la expectativa por el nacimiento de Emilia, primera hija de la reconocida cantante antioqueña y su esposo, el músico Jessi Uribe, se ha convertido en foco de atención de sus seguidores y círculos artísticos.

Ambos artistas han compartido esta experiencia con alegría, y recientemente los reflectores se posaron sobre ellos tras la celebración de un fastuoso Baby Shower, evento que no solo incluyó detalles costosos sino que congregó a destacados nombres de la música popular colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes del festejo, realizadas el pasado jueves 11 de septiembre de 2025, mostraron la magnitud del evento preparado para la futura mamá y la pequeña Emilia. El encuentro incluyó la presencia de figuras como Alzate, Francy y Arelys Henao, quienes participaron en una jornada cargada de mensajes emotivos, obsequios lujosos y una puesta en escena que reflejó el lugar que ocupa la pareja en la industria musical nacional. El despliegue de organización y la lista de invitados dieron cuenta del aprecio y el respaldo que los artistas reciben tanto de sus colegas como de sus fanáticos.

Carta de amor

Estas fueron las palabras que
Estas fueron las palabras que le dedicó Paola Jara a Jessi Uribe - crédito @paolajarapj / IG

Luego de este evento, la artista nacida en el municipio de Apartadó decidió expresar su gratitud y amor hacia su esposo a través de una sentida publicación en sus plataformas digitales. En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo. “Emilia y yo sabemos que tenemos al mejor hombre. Tu complicidad, tu compañía y tu amor han sido el abrazo más grande en este camino. Y ahora, con la misma fuerza con la que nos elegimos cada día, te esperamos a ti, mi niña, porque llegas a completar el amor más grande de nuestra vida. ¿A que no adivinan quién tuvo ganas de llorar desde que la estaban arreglando?”, escribió la intérprete de 42 años, logrando que cientos de seguidores dejaran sus propias impresiones en la publicación.

El embarazo de Paola Jara representa un hito personal y profesional, ya que es la primera vez que la artista enfrenta el desafío de la maternidad. La experiencia, sin embargo, no es nueva para Jessi Uribe, quien previamente ha sido padre en cuatro ocasiones.

Una jornada cargada de mensajes
Una jornada cargada de mensajes emotivos, obsequios lujosos - crédito @paolajarapj / IG

Sus hijos nacieron en el marco de su anterior matrimonio con Sandra Barrios, cerrado antes de consolidar su relación con la cantante antioqueña. Esta diferencia en trayectorias personales suma un matiz particular a la dinámica de la pareja, en la que Jara se apoya en la experiencia previa de su esposo mientras explora por primera vez cada cambio y expectativa propia del embarazo.

Los internautas reaccionaron

Los comentarios de afecto y admiración se sucedieron tras la declaración de la cantante, a quien se le ha visto más cercana y transparente en esta etapa. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como: “La felicidad de los dos no tiene precio”, “Qué barriguita tan hermosa”, “No soy fan de Paola Jara, pero se ve muy bonita embarazada”, “El Baby Shower que todos soñamos”, “Muchas bendiciones para ambos” y “Bienvenida Emilia”. La respuesta del público fue inmediata y en sintonía con el clima de felicidad que los futuros padres han proyectado a lo largo de su proceso.

Así reaccionaron los seguidores de
Así reaccionaron los seguidores de los artistas - crédito @paolajarapj / IG

La organización y realización del Baby Shower reflejó no solo la alegría de la pareja ante la llegada de Emilia, sino el capital social construido entre ambos a lo largo de sus carreras. Los comentarios sobre los regalos recibidos y la presencia de figuras relevantes del género musical popular pusieron en evidencia la capacidad de convocatoria de los futuros padres. Jara, que ha estado atenta a compartir los principales hitos de la gestación con su público, enfatizó el rol fundamental de Uribe en cada etapa, reconociendo sus cualidades paternas y el valor de que su hija pueda contar con él como guía y compañía.

Temas Relacionados

Paola JaraJessi UribeBaby ShowerMensajeCarta de amorFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los modelos de moto más robados en Bogotá: un estudio revela cuáles prefieren los ladrones y por qué

Las motos más comunes en las calles de Bogotá son también las más codiciadas por los ladrones. Un estudio reveló cuáles son y cómo enfrentarlo

Estos son los modelos de

Boom inesperado: la oferta de inmuebles usados crece en Colombia pese a la desaceleración económica

La preferencia por oficinas y locales usados refleja cómo empresas e inversionistas buscan estabilidad y costos más bajos en medio de la incertidumbre económica

Boom inesperado: la oferta de

Claudia López aseguró que es “patético” que Álvaro Uribe aspire de nuevo Senado: “Dios mío, jubílense”

La precandidata presidencial y exalcaldesa afirmó que su aspiración sería una estrategia para alcanzar la “impunidad”. El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria

Claudia López aseguró que es

Un niño de cuatro años permanece en estado crítico tras brutal golpiza a manos de su padre: Policía busca al agresor

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer el caso y pidió que caiga todo el peso de la ley para el sujeto responsable de la agresión al menor de edad

Un niño de cuatro años

El mercado automotor entró en alerta: los carros híbridos perderían beneficios y pagarían hasta 35% de arancel

La medida está en un borrador del Ministerio de Comercio, que busca derogar el Decreto 1116 de 2017. Expertos advierten un retroceso en movilidad sostenible

El mercado automotor entró en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

El ranking de lo más

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

Deportes

Sorpresa en León con James

Sorpresa en León con James Rodríguez: esto pasó con el volante para enfrentar a Tigres por el Torneo Apertura

La selección Colombia sub-20 termina su preparación antes del Mundial de Chile: estos serán sus últimos amistosos

Referente venezolano culpó a las nuevas generaciones de la derrota contra Colombia: “Creen que un iPhone los hace”

Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”