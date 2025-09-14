Colombia

Abogado del colegio de Valeria Afanador habló de la posible indemnización a la familia: “No pretendemos asignar un valor”

El abogado Julián Quintana, representante legal de la familia de Valeria Afanador, reiteró que los familiares de la menor nunca solicitaron una póliza

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
La menor de 10 años
La menor de 10 años fue encontrada sin vida en la tarde del 29 de agosto - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles / Gobernación de Cundinamarca

Francisco Bernate, abogado que representa al Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio donde estudiaba Valeria Afanador, que fue encontrada sin vida el 29 de agosto, habló sobre la póliza que posee la institución y que podrían utilizar para indemnizar a la familia.

En conversación con La Red Viral, Bernate negó que el colegio “le está poniendo precio a la vida de la niña”, motivo por el cual expresó que será decisión de la familia si solicitan una reparación a la institución educativa.

El jurista precisó al citado medio de comunicación que la póliza fue dada a conocer en medio de las inquietudes que se tuvo en contra del colegio por la desaparición y posterior muerte de la menor.

Francisco Bernate indicó que la
Francisco Bernate indicó que la póliza fue dada a conocer en medio de las inquietudes que se tuvo en contra del colegio por la desaparición y posterior muerte de la menor - crédito Sofía Tocano/Colprensa

Insistió que será la familia de Valeria Afanador si hacen efectivo el cobro de la póliza, que tiene un periodo de 10 años para su respectiva reclamación.

“Diferente y lo respeto profundamente, es que la familia de la menor no desee hacer efectivo su derecho a exigir una reparación. Tienen todo el derecho a hacerlo, tienen todo el derecho a no hacerlo. Entendemos que no lo quieren hacer, lo respeto profundamente y si ese es el escenario, pues no pasa nada”, afirmó Bernate a La Red Viral.

El abogado que representa al Gimnasio Campestre Los Laureles explicó que, en caso de que la familia no haga efectiva la póliza, el dinero quedará disponible hasta que el colegio lo requiera.

“¿Qué ampara la póliza? La póliza ampara a todos los estudiantes, no es una póliza efectivamente para Valeria. No es que Valeria tuviera una póliza, no (...). Esa póliza ampara cualquier evento, el niño que se cayó, el que de pronto se golpeó, el que se fracturó, todo eso está amparado”, indicó el jurista.

Francisco Bernate aseguró que su intención no es revictimizar a la familia de la menor.

Manuel Afanador y Luisa Cárdenas,
Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, padres de Valeria Afanador, menor de 10 años, que fue encontrada sin vida en la tarde del 29 de agosto - crédito redes sociales

“Ellos tienen un derecho de todo ciudadano que se considere afectado por un hecho, pues tiene todo el derecho a pedir una reparación (...) Y no,la vida de una persona no es dinero. El dinero no devuelve a las personas, por supuesto que no.Ellos tienen un derecho y está en su lado decidir si lo quieren activar o no”, expresó Bernate.

Y puntualizó: “Eso no significa que le estemos poniendo precio a la niña ni al valor de la vida de la niña”.

Las declaraciones de Francisco Bernate se dieron por el rechazo de la familia de Valeria Afanador, así como del abogado, quienes aseguraron que la menor “no era una cifra ni una suma de dinero”.

Qué dijo el abogado de la familia

El abogado Julián Quintana, representante legal de la familia de Valeria Afanador, reiteró que los familiares de la menor nunca solicitaron una póliza, dinero ni indemnización al colegio.

Quintana cuestionó la existencia misma del seguro mencionado por el abogado de la institución educativa, Fernando Bernate, debido a las inconsistencias detectadas en el comportamiento del colegio durante la investigación por la desaparición de la niña.

El abogado Julián Quintana, representante
El abogado Julián Quintana, representante legal de la familia de Valeria Afanador, reiteró que los familiares de la menor nunca solicitaron una póliza - crédito redes sociales/X/@julianquintanat/X

El jurista aseveró que no le consta la existencia de la póliza y afirmó que, aun existiendo, la familia no busca ese tipo de compensación.

Según Quintana, la exposición pública sobre una posible remuneración podría ser una maniobra de la institución educativa para desviar la atención del proceso investigativo centrado en los docentes y directivos. Sostiene que la discusión principal debe enfocarse en la actuación de la rectora y los profesores, a los que señala por omitir su deber de protección hacia Valeria, lo que bajo su perspectiva los hace responsables del delito de homicidio.

Julián Quintana resaltó que la conversación pública sobre una supuesta indemnización jamás fue iniciada por su parte ni por la familia de la menor, advirtiendo que este enfoque desplaza el debate sobre la responsabilidad penal de las autoridades escolares en el caso.

