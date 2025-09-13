Colombia

Valentina Taguado reveló qué piensa sobre los ‘amigos con derechos’: “No me chimbeen”

La locutora también fue enfática al señalar que convivir con hombres no implica necesariamente una insinuación ni una intención romántica

David Garzón

David Garzón

Guardar
Taguado fue clara al referirse
Taguado fue clara al referirse a la convivencia con hombres y a ciertos juicios erróneos que circulan públicamente acerca de su comportamiento en estas situaciones - crédito cortesía Canal RCN

La presencia de MasterChef Celebrity Colombia en la televisión nacional ya suma siete años, periodo en el que el formato destaca por la participación de numerosas figuras conocidas del espectáculo.

Una de las recientes protagonistas es la locutora Valentina Taguado, que no solo es reconocida por sus habilidades culinarias en el programa, sino que comenzó a abrirse sobre asuntos personales, en particular sobre sus perspectivas en torno a las relaciones afectivas y su vida sentimental.

A lo largo de diversas temporadas, MasterChef Celebrity Colombia integró a distintos rostros del entretenimiento, y dentro de este elenco, Valentina Taguado captó la atención tanto de seguidores como de críticos. Más allá de su desempeño frente a los fogones, la locutora también se destaca por su trabajo en Impresentables de Los 40 y en su reciente participación junto a Hassam en el programa ¿Qué hay pa’ hacer? En estos espacios, las preguntas sobre su situación sentimental surgieron de forma recurrente, alimentadas por la curiosidad creciente de los que siguen de cerca su carrera y su vida privada.

Dinámica de preguntas y respuestas en redes

La locutora respondió a las
La locutora respondió a las preguntas de sus seguidores - crédito @valentinataguado / IG

La cuenta de Instagram de Valentina Taguado, donde suma 1,4 millones de seguidores, se convirtió en una plataforma clave para la interacción con su audiencia. A través de dinámicas de preguntas y respuestas, la locutora responde con regularidad a inquietudes de sus seguidores sobre temas personales y profesionales. En una de estas sesiones recientes, abordó el tema de los llamados “amigos con derechos”, una figura presente en las relaciones sociales contemporáneas y que suele generar debate entre figuras públicas y sus comunidades en línea.

Respecto a su percepción de este tipo de vínculo, Valentina Taguado expresó que: “Toda la vida lo he sentido como una pérdida de tiempo y alguna vez me dijeron: ‘ojito con estar mal ocupada cuando llegue alguien que valga la pena’”. Su declaración responde a la inquietud sobre la conveniencia o no de mantener relaciones que, según relató, podría dejar a las personas emocionalmente indispuestas para establecer conexiones significativas cuando se presenta una verdadera oportunidad sentimental. Este comentario generó reacciones diversas entre sus seguidores, quienes se sintieron identificados y manifestaron puntos de vista contrarios en la misma red social.

Convivir con hombres, según Taguado

Más allá de su desempeño
Más allá de su desempeño frente a los fogones, la locutora también se destaca por su trabajo en Impresentables de Los 40 y en su reciente participación junto a Hassam en el programa ¿Qué hay pa' hacer? - crédito @valentinataguado/Instagram

No obstante, la comunicadora no centró sus reflexiones únicamente en el tema de los “amigos con derechos”. En el mismo contexto, fue clara al referirse a la convivencia con hombres y a ciertos juicios erróneos que circulan públicamente acerca de su comportamiento en estas situaciones. Dirigiéndose a los rumores y especulaciones sobre su vida social, Taguado fue enfática al señalar que convivir con hombres no implica necesariamente una insinuación ni una intención romántica, contradiciendo así lo que muchos detractores sugieren en diferentes foros y secciones de comentarios.

En sus declaraciones, Valentina Taguado precisó: “Según yo: poner límites, soy jodona, pero no soy tocona, no le escribo a nadie a menos que seamos amigos y digo directamente que no me chimbeen”. Esta afirmación, que realizó a través de su perfil en la web, pone de manifiesto la importancia que concede a la claridad y el respeto en las relaciones interpersonales. Como figura pública, Taguado se ve enfrentada a interpretaciones y especulaciones constantes, especialmente después de su relación con el cantante mexicano “Gera MX”.

Valentina Taguado captó la atención
Valentina Taguado captó la atención tanto de seguidores como de críticos - crédito Canal RCN

El abordaje de estos temas se inscribe en una tendencia entre celebridades que optan por utilizar sus redes sociales no solo para promocionar sus proyectos, sino para establecer conversaciones directas sobre asuntos personales e incluso polémicos. El formato de “preguntas y respuestas” implementado por Taguado le permite no solo esclarecer rumores, sino compartir su visión sobre vínculos afectivos y dinámicas de amistad, situándose en una posición de apertura controlada ante el escrutinio público.

