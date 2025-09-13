Colombia

La reacción de Irene Vélez en vivo tras el incómodo momento que hizo pasar Petro a Gloria Miranda en Cauca: la critican por validar el machismo

El episodio, que fue transmitido oficialmente por la Presidencia, tuvo como protagonista a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Irene Vélez, en el foco
Irene Vélez, en el foco de las redes sociales por reacción tras incómodo momento que hizo pasar Petro a una funcionaria - crédito presidencia

La reacción en redes sociales a un comentario que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, durante un evento en el Cauca, generó un intenso debate sobre el comportamiento de figuras públicas y el trato hacia las funcionarias del actual Gobierno.

El episodio, que fue transmitido oficialmente por la Presidencia, tuvo como protagonista a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que fue invitada por el mandatario a exponer detalles sobre los programas de erradicación de cultivos en zonas estratégicas del país.

Irene Vélez se rio del discurso machista de Petro - crédito @petrogustavo/X

Tras la intervención de la funcionaria, el gobernante de los colombianos retomó la palabra y, en tono distendido, hizo un comentario sobre su belleza.

“Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”.

Las redes sociales no perdonaron
Las redes sociales no perdonaron la reacción de la ministra de Ambiente por comentario del presidente sobre Gloria Miranda - crédito presidencia

La reacción de la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, también quedó registrada en la transmisión. Mientras Gloria Miranda mostraba incomodidad, Irene Vélez fue captada sonriendo por el comentario del presidente Petro, lo que no tardó en ser objeto de críticas.

Usuarios de redes sociales expresaron su rechazo al comentario de Gustavo Petro sin dejar de lado la actitud de Irene Vélez. Uno de los mensajes más compartidos en X señaló: “No puedo estar más de acuerdo con esto. Qué asco y qué incómodo momento. Ahhhh, pero como es Petro. Vieron la risita de Irene Vélez, qué horror! Validando el acoso”.

Otro usuario cuestionó la conducta del primer mandatario con palabras contundentes: “Si esto hace frente a una cámara y se atreve a publicar el vídeo, no imagino lo desagradable y abusivo que es este señor en privado. Presidente, ¡deje de tocar a las mujeres con las que trabaja! Quítele las manos de encima a sus funcionarias. Atrevido”.

Las críticas no se limitaron a la incomodidad del momento, sino que apuntaron a la dinámica de poder y el impacto de este tipo de comentarios en el ambiente laboral. Un mensaje en X resumió este sentir: “Esto es claramente acoso, utilizando su figura de poder para hacer sentir a una funcionaria incómoda, escondiendo detrás de la broma una expresión burda de machismo. El lenguaje corporal lo dice todo en este video. Muy triste que esto ocurra y nadie levante la voz de protesta”.

A los comentarios de los internautas se sumó el reproche de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que calificó la acción de Petro de misoginia y machista En su opinión, no respeta a las mujeres y mucho menos a las funcionarias que tiene bajo su mando.

La dura crítica de Vicky
La dura crítica de Vicky Dávila a Petro - crédito @VickyDavilaH/X

“Petro no respeta a las mujeres. Es misógino y machista. Y ahora, morboso!!! Qué asco lo que le hizo en público a esta mujer, funcionaria de su Gobierno”, exclamó.

Los discursos machistas de Petro

Petro llamó a periodistas muñecas
Petro llamó a periodistas muñecas de la mafia - crédito Jesús Aviles/Infobae

Cabe recordar que durante el discurso que dio el presidente Gustavo Petro en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el 30 de agosto de 2024, puso en tela de juicio la libertad de expresión de las periodistas colombianas.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, dijo el mandatario.

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en diferentes sectores sociales, políticos y, en particular, las mujeres que ejercen la labor periodística. Para dejar sentada su postura, Petro señaló que hay periodistas del “establecimiento” que manipulan las narrativas bajo el mando de “poderes oscuros”.

“Claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad. Pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan. Cuando hablo de periodistas del establecimiento, hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía sino de quienes están a sueldo de poderes oscuros, y su información depende del sueldo de quienes pagan”.

