Colombia

Experto analizó relación entre Petro y Gloria Miranda y reveló detalles sobre su interacción pública

El especialista en lenguaje no verbal Víctor Arango examinó la alocución presidencial en el Cauca y explicó lo que observó en el trato entre el presidente y la directora del PNIS

Por Mauricio Villamil

El episodio, que fue transmitido
El episodio, que fue transmitido oficialmente por la Presidencia, tuvo como protagonista a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos -crédito presidencia

El viernes 12 de septiembre, el presidente Gustavo Petro encabezó una alocución desde el departamento del Cauca. Durante su intervención se generó un momento que rápidamente llamó la atención, luego de la participación de Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

El hecho fue objeto de análisis en el espacio W Sin Carreta de la W Radio, en el que el especialista en lenguaje no verbal, Víctor Arango, expuso su lectura sobre la situación.

Gloria Miranda, directora del programa
Gloria Miranda, directora del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Según explicó el experto en la entrevista citada por W Radio, este tipo de encuentros evidencian dinámicas que van más allá de lo verbal y que son clave en escenarios de interacción laboral. Arango señaló que uno de los aspectos centrales para mantener una relación adecuada en ambientes de trabajo es el manejo de la distancia entre los participantes.

El analista indicó que, tras revisar cuidadosamente toda la intervención presidencial, encontró patrones repetitivos en la conducta del mandatario. De acuerdo con su observación, el episodio con Miranda no fue aislado. “Lo hizo 8 veces más”, manifestó al referirse a los gestos y a la cercanía física que se pudieron percibir en la transmisión oficial.

Arango resaltó que el contexto y la manera en la que se dieron estas aproximaciones resultan relevantes para comprender lo ocurrido. “Por ende, puedo decir que el presidente estaba emocionalmente exaltado con la familiaridad que tiene con todos”, comentó en diálogo con W Radio.

Durante la conversación, el especialista hizo hincapié en la expresión corporal de la funcionaria. Señaló que los registros de la alocución dejaron ver que ella buscó mantener cierta reserva en la interacción. “Se ve incómoda de pronto por el exceso de tacto del presidente”, concluyó en su intervención para el programa radial.

Gloria María Miranda Espitia -
Gloria María Miranda Espitia - crédito Gloria Miranda/Instagram

La lectura presentada por Arango se centró en dos aspectos: el manejo de los espacios interpersonales y la reacción de la funcionaria frente a las actitudes del jefe de Estado. El experto insistió en que, en escenarios oficiales, estas señales no verbales pueden dar pistas sobre el estado emocional de quienes participan y sobre cómo se desarrollan las dinámicas de poder.

La situación generó comentarios en distintos sectores, debido a que coincidió con un mensaje presidencial transmitido en un territorio donde el Gobierno impulsa proyectos estratégicos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos. En ese escenario, la presencia de la directora del PNIS resultaba clave para resaltar el trabajo que adelanta su entidad en la región.

El análisis de Arango abrió un espacio de discusión sobre el papel de la comunicación no verbal en la política y la importancia de comprender estas expresiones como parte del discurso público.

Si bien el foco de la alocución estaba en asuntos relacionados con el departamento del Cauca, la interacción entre Petro y Miranda se convirtió en uno de los puntos más comentados del acto.

Los especialistas en comportamiento corporal suelen explicar que los gestos, la proximidad y el contacto físico son componentes que transmiten mensajes tanto o más poderosos que las palabras. En ese sentido, el comentario de Arango pone de relieve la necesidad de evaluar cómo esas manifestaciones pueden ser interpretadas en la opinión pública.

El espacio radial donde se difundió este análisis, W Sin Carreta de la W Radio, se ha caracterizado por examinar con detenimiento los hechos que marcan la agenda nacional desde perspectivas diversas, incluyendo expertos en varias áreas. En esta ocasión, el aporte se centró en mostrar cómo un detalle de la interacción puede abrir debates sobre la manera en que los líderes se comunican con sus colaboradores.

Presidente Gustavo Petro - crédito
Presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

La aparición de Gloria Miranda en la alocución presidencial coincidió con la presentación de lineamientos sobre programas de desarrollo en el Cauca. Su papel como directora del PNIS está vinculado a iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos, un tema de relevancia para el Gobierno.

Las conclusiones de Arango no se enfocaron en los anuncios de política pública, sino en los elementos no verbales que acompañaron la puesta en escena. Para él, esas manifestaciones tienen la capacidad de influir en la percepción ciudadana y en la interpretación que se hace de las intervenciones oficiales.

