Colombia

En video quedó registrado cómo un jaguar se pasea ‘como Pedro por su casa’ en Putumayo y a la vista de todos

La confusión inicial sobre el animal evidenció la falta de conocimiento sobre la fauna silvestre y la importancia de su conservación

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Daniel Esteban Reyes Espinosa

El hecho quedó presenciado por varias personas que tras fijarse en el felino - crédito Colombia Oscutra / X

La aparición de un jaguar joven en una vereda del departamento de Putumayo ha generado sorpresa entre la comunidad local, luego de que un video viral mostrara al felino recorriendo la zona selvática.

El suceso, poco habitual en áreas habitadas, despertó la curiosidad de los habitantes, quienes grabaron el momento con sus teléfonos móviles y compartieron las imágenes en redes sociales.

El registro audiovisual muestra al jaguar desplazándose por la vereda, lo que motivó a varios residentes a observarlo y documentar la escena. La presencia del animal, considerada inusual, provocó reacciones de asombro y comentarios entre los vecinos, contribuyendo a la rápida difusión del material en internet.

Algunos miembros de la comunidad inicialmente confundieron al jaguar con un “gatito” debido a su tamaño y apariencia juvenil, según lo informó la cuenta de X, antes Twitter, de Colombia Oscura.

Esta confusión evidencia el desconocimiento sobre la fauna silvestre local y la importancia de identificar correctamente a las especies protegidas que habitan la región.

Los habitantes quedaron sorprendidos al
Los habitantes quedaron sorprendidos al presencial la belleza del animal - crédito captura de pantalla / X

Las autoridades ambientales recordaron que el jaguar es una especie en peligro y protegida, por lo que está prohibido capturarlo o cazarlo. Además, enfatizaron la necesidad de actuar con responsabilidad ante estos encuentros y seguir las recomendaciones oficiales para contribuir a la conservación de la especie.

En situaciones como esta, lo más adecuado es informar a las entidades competentes para que puedan tomar las medidas necesarias y garantizar la protección tanto del animal como de la comunidad.

Polémica en Colombia por video de intento de caza de jaguar en Buenaventura

El reciente debate público en torno a la protección del jaguar en Colombia se intensificó tras la circulación de un video en redes sociales donde un hombre, desplazándose en una canoa por los manglares de Buenaventura, lamentó no poder disparar a uno de estos felinos por no tener su escopeta cargada.

Este episodio, que generó una reacción inmediata de rechazo por parte de defensores de animales y autoridades ambientales, expone la persistente amenaza que enfrenta esta especie en el país.

Polémica por video en el que hombre lamenta no poder matar y cazar a un jaguar en un manglar en Buenaventura: “No tengo cargada la escopeta” - crédito @ColombiaOscura_/X

En la grabación, el individuo expresó: “Aquí en la punta donde estoy colocando el video está el jaguar, y lamentablemente no tengo cargada la escopeta. Nada de carga de la escopeta tengo y la varilla se me quedó en el árbol. Vea el jaguar. No hay tiro, estoy desarmado. Si no aquí, vea, se los había matado, ‘frentiao’ (...) Vea, se va yendo”, según se escucha en el metraje que se difundió ampliamente en plataformas digitales.

La reacción social ante estas imágenes ha sido contundente. La actitud del hombre, que verbalizó su deseo de cazar al animal, fue duramente criticada y reavivó el debate sobre los desafíos que enfrenta la conservación del jaguar en Colombia.

Este felino, reconocido por poseer la mordida más potente entre los gatos salvajes, se encuentra en una situación de vulnerabilidad no solo por la caza directa, sino también por la pérdida y fragmentación de su hábitat.

De acuerdo con Mongabay, organización periodística especializada en temas ambientales, “la deforestación y la fragmentación de su hábitat están aislando sus poblaciones. Además, la expansión de la ganadería ilegal, con sus potreros y pastizales, también es una constante en toda su distribución, desde México hasta Argentina”.

Esta situación agrava la presión sobre la especie, que ya enfrenta la amenaza de su principal depredador: el ser humano.

La difusión de un video
La difusión de un video en el que un hombre expresa su deseo de disparar a un jaguar en una zona de manglares de Buenaventura, en el Valle del Cauca, ha generado una ola de rechazo entre defensores de animales y autoridades ambientales - crédito captura de video@ ColombiaOscura_/X/ Visual IA

En respuesta a la problemática, el Ministerio de Ambiente emitió en noviembre de 2023 una circular dirigida a directores de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Unidades Ambientales Urbanas, Establecimientos Públicos Ambientales, Policía Nacional, Ejército Nacional, gobernaciones, alcaldías, inspectores de policía, corregidores y personeros municipales, con el propósito de fortalecer la protección del jaguar.

Entre las directrices establecidas, la entidad recomendó fomentar la convivencia con los felinos y adoptar medidas como “disminuya al máximo la cacería de presas naturales, ubique los animales domésticos en zonas más seguras, construya reservorios o pozos de agua, en lo posible, lejanos al bosque”, según lo indicó el Ministerio.

