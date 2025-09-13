En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

La paisa fue captada de nuevo por internautas que publicaron un ensayo con el cantante italiano a las afuera de la Plaza de San Pedro - crédito redes sociales - EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Grace for the World es un evento global sin precedentes que se realiza en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y que reúne a artistas de reconocimiento internacional para combinar música, arte visual y espiritualidad en un mensaje de fraternidad y paz para el mundo.

La dirección artística está a cargo de Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quienes además participan en el escenario.

El concierto forma parte del cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti, que promueve el diálogo interreligioso, la solidaridad y el cuidado de la creación. El evento se transmite en vivo por Disney+, Hulu y ABC News Live, y podrá verse en demanda por Disney+ a partir del 27 de septiembre.

En medio de la preparación del evento, que ha llamado la atención del mundo, se ha visto a la cantante Karol G en medio de los ensayos, pues hace parte de la nómina de cantantes que subirán al escenario en la Plaza de San Pedro.

La mañana del 12 de septiembre circularon videos de los ensayos de Karol G interpretando Mientras me curo del cora. No obstante, la mañana del sábado 13 de septiembre, las redes sociales difundieron imágenes de la artista colombiana junto al tenor italiano Andrea Bocelli, con quien acaba de estrenar una nueva versión de Vivo por ella.

Los intérpretes presentarán por primera vez su colaboración en el evento 'Grace for the World' - crédito @TeamkarolGRD/ X

Precisamente, en los videos que ya circulan en redes sociales se ve que los intérpretes están cantando esta canción como parte de los ensayos para Grace for the World, marcando la primera vez que será interpretada en vivo desde su lanzamiento en 30 de agosto del 2024.

En el video se ve que Karol junto a Andrea cantan la parte final del tema, donde ambos demuestran sus rangos vocales, momento que es sellado por una sonrisa y un abrazo. “Qué lindo momento para Karol G”, “ella es como un ángel”, “de Colombia pal’ mundo”, “Karol G y Andrea Bocelli juntos preparando su presentación es muy emocionante”, “Qué momento tan bonito entre Andrea Bocelli y Karol G”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Los cantantes se presentarán en Roma e interpretarán pro primera vez en vivo 'Vivo por ella' - crédito @GokuxKarolg/ X

Karol G, John Legend y Andrea Bocelli encabezan histórico concierto en el Vaticano con mensaje de fraternidad mundial

La programación alterna el talento de estrellas con premios Grammy y la música clásica representada por el Coro de la Diócesis de Roma, dirigido por el Maestro Marco Frisina. El objetivo central de la celebración es extender un mensaje de unidad, fraternidad y humanidad que trascienda fronteras, culturas y credos, utilizando el lenguaje universal de la música como herramienta de acercamiento global.

El espectáculo incorpora una producción de avanzada que incluye un despliegue de luces y drones a cargo de Nova Sky Stories, inspirado en las obras maestras de la Capilla Sixtina, logrando una fusión inédita de tecnología y arte sacro bajo el cielo romano. El formato facilita además que la audiencia mundial pueda vivir la experiencia en tiempo real, gracias a la transmisión en directo a través de Disney+, Hulu y ABC News Live.

Concierto desde la Ciudad del Vaticano - Grace for the World, , co-directed by Pharrell Williams and Maestro Andrea Bocelli (Disney+)

Para artistas como Karol G, quien debuta en este escenario sagrado, el concierto representa no solo un honor personal, sino una oportunidad de marcar un hito cultural como la primera colombiana en cantar frente al sumo pontífice y millones de personas alrededor del planeta. Para Andrea Bocelli, en cambio, será un regreso especial luego de haber interpretado Ave Maria en un evento previo en la Ciudad del Vaticano.

La apertura de puertas en Roma está fijada a las 6:00 p.m. (hora local), el encuentro de asistentes a las 8:00 p. m. y el inicio oficial del concierto a las 9:00 p.m. , es decir, a las 2:00 p.m. hora Colombia. La iniciativa representa una profunda celebración de fraternidad, creatividad y espiritualidad, proyectada desde el Vaticano hacia el mundo entero.