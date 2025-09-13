Colombia

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Los cantantes protagonizaron un emotivo ensayo en la Plaza de San Pedro, donde afinan detalles para interpretar juntos ‘Vivo por ella’ en el histórico evento, siendo la primera vez que la colaboración es presentada en vivo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La paisa fue captada de
La paisa fue captada de nuevo por internautas que publicaron un ensayo con el cantante italiano a las afuera de la Plaza de San Pedro - crédito redes sociales - EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Grace for the World es un evento global sin precedentes que se realiza en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y que reúne a artistas de reconocimiento internacional para combinar música, arte visual y espiritualidad en un mensaje de fraternidad y paz para el mundo.

La dirección artística está a cargo de Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quienes además participan en el escenario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El concierto forma parte del cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti, que promueve el diálogo interreligioso, la solidaridad y el cuidado de la creación. El evento se transmite en vivo por Disney+, Hulu y ABC News Live, y podrá verse en demanda por Disney+ a partir del 27 de septiembre.

En medio de la preparación del evento, que ha llamado la atención del mundo, se ha visto a la cantante Karol G en medio de los ensayos, pues hace parte de la nómina de cantantes que subirán al escenario en la Plaza de San Pedro.

La mañana del 12 de septiembre circularon videos de los ensayos de Karol G interpretando Mientras me curo del cora. No obstante, la mañana del sábado 13 de septiembre, las redes sociales difundieron imágenes de la artista colombiana junto al tenor italiano Andrea Bocelli, con quien acaba de estrenar una nueva versión de Vivo por ella.

Los intérpretes presentarán por primera vez su colaboración en el evento 'Grace for the World' - crédito @TeamkarolGRD/ X

Precisamente, en los videos que ya circulan en redes sociales se ve que los intérpretes están cantando esta canción como parte de los ensayos para Grace for the World, marcando la primera vez que será interpretada en vivo desde su lanzamiento en 30 de agosto del 2024.

En el video se ve que Karol junto a Andrea cantan la parte final del tema, donde ambos demuestran sus rangos vocales, momento que es sellado por una sonrisa y un abrazo. “Qué lindo momento para Karol G”, “ella es como un ángel”, “de Colombia pal’ mundo”, “Karol G y Andrea Bocelli juntos preparando su presentación es muy emocionante”, “Qué momento tan bonito entre Andrea Bocelli y Karol G”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Los cantantes se presentarán en
Los cantantes se presentarán en Roma e interpretarán pro primera vez en vivo 'Vivo por ella' - crédito @GokuxKarolg/ X

Karol G, John Legend y Andrea Bocelli encabezan histórico concierto en el Vaticano con mensaje de fraternidad mundial

La programación alterna el talento de estrellas con premios Grammy y la música clásica representada por el Coro de la Diócesis de Roma, dirigido por el Maestro Marco Frisina. El objetivo central de la celebración es extender un mensaje de unidad, fraternidad y humanidad que trascienda fronteras, culturas y credos, utilizando el lenguaje universal de la música como herramienta de acercamiento global.

El espectáculo incorpora una producción de avanzada que incluye un despliegue de luces y drones a cargo de Nova Sky Stories, inspirado en las obras maestras de la Capilla Sixtina, logrando una fusión inédita de tecnología y arte sacro bajo el cielo romano. El formato facilita además que la audiencia mundial pueda vivir la experiencia en tiempo real, gracias a la transmisión en directo a través de Disney+, Hulu y ABC News Live.

Concierto desde la Ciudad del
Concierto desde la Ciudad del Vaticano - Grace for the World, , co-directed by Pharrell Williams and Maestro Andrea Bocelli (Disney+)

Para artistas como Karol G, quien debuta en este escenario sagrado, el concierto representa no solo un honor personal, sino una oportunidad de marcar un hito cultural como la primera colombiana en cantar frente al sumo pontífice y millones de personas alrededor del planeta. Para Andrea Bocelli, en cambio, será un regreso especial luego de haber interpretado Ave Maria en un evento previo en la Ciudad del Vaticano.

La apertura de puertas en Roma está fijada a las 6:00 p.m. (hora local), el encuentro de asistentes a las 8:00 p. m. y el inicio oficial del concierto a las 9:00 p.m. , es decir, a las 2:00 p.m. hora Colombia. La iniciativa representa una profunda celebración de fraternidad, creatividad y espiritualidad, proyectada desde el Vaticano hacia el mundo entero.

Temas Relacionados

Grace for the Worldconcierto VaticanoKarol GKarol G en el VaticanoKarol G RomaAndrea Bocelli VaticanoKarol G y Andrea BocelliVivo por ellaDisney+Pharrell WilliamsGrace for the World Disney +Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

David Luna acusó a Gustavo Petro de “compinchería” con el narcotráfico y señaló a Nicolás Maduro de ser “el jefe de los narcos en Colombia”

En entrevista con Infobae Colombia, el precandidato presidencial advirtió que el narcotráfico es “la madre de todos los problemas” en el país, criticó la cercanía del Gobierno con grupos armados ilegales y alertó sobre su influencia en la política y la seguridad nacional

David Luna acusó a Gustavo

Resultados del último sorteo de la Lotería del Chontico día hoy 13 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados del último sorteo de

Italiana en Colombia explicó un término que se usa en Latinoamérica y le genera confusiones: ‘mami’, ‘papi’, ‘mamacita’ y ‘papacito’

La filósofa europea Matilde Orlando se ha ganado el cariño de los usuarios en redes sociales gracias a la forma tan sencilla en que aterriza conceptos filosóficos con situaciones cotidianas

Italiana en Colombia explicó un

Red de Veedurías alerta por posibles irregularidades en licitación de transporte en Ecopetrol

La entidad advirtió sobre posibles acuerdos previos entre firmas participantes en el proceso de contratación de transporte en Cartagena

Red de Veedurías alerta por

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

La final del fútbol femenino de Colombia se repetirá nuevamente, en donde el cuadro “Cardenal” buscará revancha de lo ocurrido en la edición del 2024 ante el mismo rival

Santa Fe vs. Deportivo Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal compartió la conversación

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

El cantante Juan Fernando Velasco se presentará en Bogotá con su gira ‘Julio Eterno’: estos son todos los detalles del concierto

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali:

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia