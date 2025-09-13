Colombia

Arrestan a ciudadano estadounidense en Medellín por presunta explotación sexual de menores: los contactaba por redes sociales

Stephen Paul Mueller, señalado de contactar a víctimas a través de redes sociales y ofrecerles dinero y hospedaje, fue capturado

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El ciudadano norteamericano realizó 33
El ciudadano norteamericano realizó 33 viajes a Colombia en solo dos años - crédito Policía Metropolitana de Medellín

La Policía Metropolitana de Medellín informó la captura de 1.997 personas señaladas de delitos sexuales contra menores durante el 2025, incluido el ciudadano estadounidense Stephen Paul Mueller, acusado de explotación sexual comercial y demandante de servicios sexuales con persona menor de 18 años.

Según la Policía, Mueller fue aprehendido gracias a una operación conjunta entre las autoridades locales con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte oficial, atribuido a la Policía Metropolitana de Medellín, resaltó que Mueller viajaba frecuentemente a Medellín. La investigación reveló, además, que utilizó redes sociales para contactar a menores de edad, a quienes ofrecía compensaciones económicas y hospedaje en apartamentos arrendados a cambio de encuentros sexuales.

Durante el operativo de captura fueron incautados un computador portátil, dos memorias USB y un teléfono móvil como material probatorio.

De acuerdo con la Policía Nacional, las autoridades identificaron que el sospechoso realizó 33 movimientos migratorios de ingreso a Colombia en los últimos dos años. Además, la oficina de HSI en Arizona (Estados Unidos) adelanta una investigación adicional por turismo sexual infantil en el país de origen del detenido.

Estadounidense fue capturado por delitos sexuales contra menores de edad, en Medellín - crédito Policía Metropolitana de Medellín

El balance de la Policía Nacional indicó que, en lo corrido de 2025, se han registrado 1.997 capturas relacionadas con delitos de explotación sexual infantil. Este resultado se destacó como parte de una estrategia de ofensiva contra el multicrimen y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades informaron, adicionalmente, que en este caso, que el trabajo coordinado con organismos internacionales y el uso de herramientas de investigación tecnológica han sido fundamentales para lograr estos resultados.

La Policía Metropolitana de Medellín advierte a la ciudadanía sobre el uso de plataformas digitales como canal de contacto por parte de depredadores sexuales, e insiste en la importancia de la denuncia y la prevención.

Airbnb comunicó que amplía a toda Colombia sus controles para combatir el turismo sexual y la explotación en alojamientos

La plataforma Airbnb exige a partir de agosto de 2025 que todos los huéspedes que reserven en Colombia confirmen haber leído y entendido la prohibición estricta del turismo sexual y el trabajo sexual en viviendas de la plataforma, según anunció Airbnb en un comunicado difundido el 1 de agosto.

Sellan vivienda usada para turismo
Sellan vivienda usada para turismo sexual, en Medellín. En el sitio fue encontrado un ciudadano extranjero que estaba acompañado por tres mujeres, quienes al parecer estaban teniendo prácticas sexuales en el inmueble - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Esta política, diseñada primero para reservas en Medellín en 2024, se implementa ahora a escala nacional como parte de una estrategia ampliada frente a la explotación y el comportamiento no deseado en alojamientos turísticos.

De acuerdo con Airbnb, la medida obliga a cada huésped a confirmar al realizar la reserva que comprende que la plataforma sanciona el turismo sexual, apoya las investigaciones criminales y que, en caso de incumplimiento, puede proceder a la eliminación de cuentas.

Daniela Guzmán, Gerente Global de Alianzas para Confianza y Seguridad, declaró que la intención es dejar claro a los visitantes que “Airbnb prohíbe el turismo sexual: es contrario a las políticas y valores de la plataforma, incluso donde el trabajo sexual es legal”.

Airbnb también informó que ha fortalecido sus acciones para identificar y excluir de la plataforma a los usuarios que infringen los Términos de Servicio o que han sido detectados promoviendo conductas prohibidas en sus alojamientos.

La plataforma comunicó que reforzará
La plataforma comunicó que reforzará sus estándares para evitar incremento en el turismo sexual en Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

Como parte de estas iniciativas, la empresa colabora actualmente con la Defensa Civil Colombiana en el desarrollo y difusión de una herramienta educativa sobre seguridad para anfitriones y huéspedes en todo el país.

Junto con la expansión de la “atestación” obligatoria para viajeros, Airbnb ofrecerá capacitación a más funcionarios de la Policía Nacional y autoridades locales sobre detección y prevención de explotación y turismo sexual.

La plataforma enfatiza que sus operaciones buscan promover experiencias seguras para huéspedes y comunidades, y mantiene protocolos de cooperación para brindar apoyo a investigaciones legales.

La extensión a nivel nacional de estos controles consolida la postura de Airbnb frente a la trata de personas y prácticas ilegales en el sector de alquiler turístico en Colombia.

Temas Relacionados

Explotación sexual infantilPolicía Metropolitana de MedellínStephen Paul MuellerHomeland Security InvestigationsDelitos sexualesTurismo sexualColombia-Noticias

Más Noticias

Representante Carolina Giraldo denunció escándalo por más de $1.000 millones en proyecto de vivienda en Risaralda

La representante se refirió a las presuntas irregularidades en la ejecución de un plan habitacional, señalando la pérdida de recursos públicos y la falta de transparencia en la devolución del anticipo entregado a la contratista

Representante Carolina Giraldo denunció escándalo

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz juega como titular

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán vuelve a la acción con una goleada “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz reportándose con gol

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Vocero estudiantil rechazó actos de vandalismo en la Universidad Nacional: “Son unos capuchos, son actores del conflicto armado”

En vista de estos hechos, también se vuelve a cuestionar la implementación de la seguridad en cada una de las entradas del campus, así como el libre albedrío de la universidad con respecto al ingreso de cualquier ciudadano

Vocero estudiantil rechazó actos de

Conmoción en España: colombiano se habría valido de sus conocimientos sobre construcción para ocultar los cuerpos de dos ecuatorianos

Los dos cuerpos fueron encontrados en el patio de una vivienda okupa situada en Mazarrón, en la región de Murcia, y el connacional fue identificado como Carlo P.

Conmoción en España: colombiano se

Defensora del Pueblo cuestionó a Petro por comportamiento “machista” con directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda

Ya varios líderes políticos se han sumado a criticar las controversiales palabras que dijo el mandatario, incluso, cuando afirmó sobre la funcionaria que “la perdimos”, porque se casó

Defensora del Pueblo cuestionó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Así le contestó Marlon Solórzano,

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

El cantante Juan Fernando Velasco se presentará en Bogotá con su gira ‘Julio Eterno’: estos son todos los detalles del concierto

Adriana Romero debutó como directora de cine y eligió a su hija como protagonista en una historia muy colombiana

Deportes

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz juega como titular

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia

Etapa 20, Vuelta a España: Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada, Jonas Vingegaard es el campeón virtual y así le fue a los ciclistas colombianos

Así fue la divertida reacción de los jugadores de Atlético Nacional al conocer sus cartas en videojuego: “Muy abajo”