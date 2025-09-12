Colombia

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’, Valentina Taguado deja a Alejandra Ávila a un paso de la eliminación y lanzó fuerte comentario: “No me parece justo”

La confrontación se desató luego de que la locutora empleara su ventaja para transferir el delantal negro a la actriz, lo que generó incomodidad y nuevas rivalidades en la competencia

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Una decisión estratégica de la
Una decisión estratégica de la locutora sacudió la dinámica del programa, cuando cedió su delantal negro a la actriz pese a la victoria de su equipo y surgieron tensiones entre los participantes - crédito cortesía Canal RCN

La reciente emisión de Masterchef Celebrity presentó una situación de alta tensión luego de que Valentina Taguado usó una ventaja para dejar a Alejandra Ávila en riesgo de eliminación.

En el reto, los concursantes debieron preparar comida para 31 trabajadores de supermercados Jumbo. El equipo rosado, conformado por David Sanín, Alejandra Ávila, Michelle, Patty y Ricardo, obtuvo la victoria y se aseguró el paso a la siguiente ronda sin enfrentar la eliminación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la celebración, Taguado se acercó a la presentadora Claudia Bahamón para utilizar su beneficio y afectar directamente a su compañera.

“Lo siento, pero yo hoy me puedo quitar el delantal negro y le quito el delantal blanco a una persona que haya ganado... Estas cosas son las que fracturan a una amistad o que todos estemos bien porque empiezan los grupitos”, dijo la locutora frente a sus compañeros.

La decisión sorprendió a Ávila, quien reaccionó visiblemente incómoda con la maniobra de su compañera. “No me parece justo que si hay una persona que se mata estudiando todos los días, que se trasnocha estudiando, se lo pongan a esa persona; o sea, yo no pienso así, pero no todo el mundo piensa como uno. Es la realidad”, expresó la actriz tras quedar expuesta a la eliminación. Taguado argumentó que la admiración por Ávila no impediría que buscara avanzar en la competencia.

La locutora aseguró que lo
La locutora aseguró que lo hizo como un acto personas contra Alejandra. Sin embargo, la actriz se molestó - crédito captura de pantalla Canal RCN

Por su parte, la actriz respondió: “Es la forma de pensar y el juego de ella, y si ella necesita que yo salga del juego para que tenga un camino libre, pues, vamos a ver qué tan fácil se la pongo”.

Durante el capítulo también se evidenciaron otras tensiones, como la reacción de Violeta Bengonzi ante una decisión tomada por Sanín y la preocupación que generó el retorno de Patty. Además, Claudia Bahamón informó sobre la situación de Luis Fernando Hoyos.

“Se comprende la frustración de Aleja, porque es de humanos. Pero no debemos olvidar que esto es un juego, una competencia donde solo uno puede triunfar, y las reglas están escritas desde el inicio”, “La gente si sufre es un juego… Qué pereza”, “Valentina, excelente jugada!!! 👏🏻👏🏻 Aleja, todos estudian, no hay que desmerecer qué todos se esfuerzan”, “Vamos Aleja, eres la mejor! Te vas a quitar ese delantal y seguir demostrando tu disciplina”, son las reacciones de los internautas.

Internautas criticaron la actitud de
Internautas criticaron la actitud de Alejandra ante el castigo que le dio Valentina - crédito alejaavilac/IG

Estrategia de David Sanín provoca reacción de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity’

La participación de David Sanín en el último reto de campo de MasterChef Celebrity desencadenó una intensa reacción por parte de Violeta Bergonzi tras promover un inesperado cambio en la conformación de los equipos. Los concursantes habían definido sus grupos utilizando cucharas de palo, donde inicialmente quedaban cuatro integrantes por equipo. Uno de los grupos reunía a Violeta, Alejandra, Carolina y Valeria, considerados fuertes en la competencia.

La presentadora se fue en
La presentadora se fue en contra de David por usar una estrategia - crédito @violetabergonzi/Instagram

Al momento de ejercer su beneficio, Sanín acudió a la presentadora Claudia Bahamón para obtener el sobre, que contenía la opción de sumar a algún participante de otro equipo a su grupo. El humorista eligió a Alejandra Ávila, quien pasó del equipo verde al rosado, integrándose con Patty, Michelle y Ricardo. Esto alteró la dinámica y produjo equipos desiguales, uno de tres, uno de cuatro y otro de cinco miembros.

La decisión provocó que Bergonzi manifestara abiertamente su molestia ante las cámaras: “Te estás ganando un problema, te estás ganando mi rencor”. Más tarde, agregó frente a la producción: “David está pesado, pero lo que él no está teniendo en cuenta es que yo soy rencorosa y vengativa, lo que quiere decir que, probablemente, cuando pueda se desquitará”.

El comediante usó una estrategia
El comediante usó una estrategia que molestó a Violeta - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, Alejandra Ávila cuestionó por qué no era posible escoger a alguien del equipo morado, conformado por Valentina, Raúl, Pichingo y Nicolás. Finalmente, aceptó la situación y señaló: “Bueno, me pongo mi delantal rosado y ver qué vamos a preparar porque igual tenemos que ganar”.

Que INSOPORTABLE es violeta, de donde la sacaron”, “El verdadero estratega jajajajajajjajajaja te amo David”, “el mejor estratega de la competencia 👏“, ”Me encanta que Violeta se describió como mediocre 😂El pez muere por su boca…“, fueron algunos de los comentarios.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityMasterChef Celebrity CapítulosValentina TaguadoAlejandra ÁvilaReality showEliminación MasterChefClaudia BahamónCanal RCNColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Aliste el paraguas, así estará el clima en Cartagena este viernes 12 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Aliste el paraguas, así estará

Resultados Lotería del Quindío, sorteo del jueves 11 de septiembre 2025

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Quindío, sorteo

María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, se sumaría a la campaña presidencial de Miguel Uribe Londoño

La periodista Darcy Quinn aseguró que la viuda de Miguel Uribe Turbay decidió permanecer en Colombia para respaldar a su suegro en la contienda electoral para la presidencia 2026

María Claudia Tarazona, viuda de

Una persona resultó herida al manipular material explosivo en la Universidad Nacional de Bogotá: no es un estudiante

El incidente comenzó alrededor de las 4:00 p. m., cuando un grupo de personas encapuchadas inició enfrentamientos con la fuerza pública en la portería de la entidad educativa ubicada sobre la calle 26

Una persona resultó herida al

Resultado Lotería de Bogotá 11 de septiembre 2025 sorteo 2811

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería de Bogotá

Resultado Lotería de Bogotá 11
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército brindó informe tras operativo

Ejército brindó informe tras operativo contra la minería ilegal que terminó con los soldados “asonados”, en Puerto Guzmán, Putumayo

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Emprendedor colombiano acusó públicamente al

Emprendedor colombiano acusó públicamente al ‘influencer’ Rubigol por incumplir millonario contrato

Blessd se apodera del ranking de Spotify en Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más populares?

Novio de Andrea Valdiri publicó foto en primer plano y desató críticas en redes sociales: “Con razón solo le mostraba los brazos”

Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Deportes

Esta es la dura baja

Esta es la dura baja que sufrirá Atlético Nacional para los próximos partidos de Copa BetPlay por “conducta violenta”

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Dayro Moreno llegó con lujoso regalo para Hernán Darío Herrera tras regresar de la selección Colombia

Junior de Barranquilla le “robaría” una figura al Atlético Nacional: aprovecharía un lío en el contrato

Juan Pablo Montoya y su análisis de la victoria de Max Verstappen en el GP de Italia de la Fórmula 1: “Yo creo que hasta Red Bull se sorprendió”