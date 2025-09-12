Colombia

Karen Sevillano presenció atracó en las calles de Medellín y así reaccionó ante la actitud que tomó la ciudadanía

La experiencia dejó en la ‘influencer’ una reflexión sobre la importancia de la acción colectiva en situaciones de riesgo urbano y la compartió con sus seguidores

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

así vivió Karen Sevillano el
así vivió Karen Sevillano el intento de robo en Medellín

El tema de la inseguridad volvió a ser conversación en las redes sociales tras el relato de la influencer Karen Sevillano, la cual compartió en sus historias de Instagram cómo presenció un robo en Medellín y fue testigo de la reacción colectiva de los ciudadanos para detener al presunto responsable.

De acuerdo con las declaraciones, Sevillano se encontraba en el centro de la ciudad acompañada de su familia y su pareja, Neider García, cuando ocurrió el incidente, lo que ha generado interés por la manera en que describe la solidaridad de la comunidad ante situaciones delictivas.

La creadora de contenido digital relató que el hecho sucedió mientras paseaba por las calles de la zona, pues en ese momento, una seguidora la reconoció y le pidió una foto y mientras estaban esa distracción fue que ocurrió el atraco.

Estaba yo ahorita en el centro de Medellín. Y cómo te parece que yo estaba ahí tomándome una foto con una muchacha que me gritó: ‘Karen’ y yo: ???, cuando ahhh. Y robaron”, contó Sevillano en su video.

Karen Sevillano aplaude la valentía de los ciudadanos de Medellín tras presenciar un robo en pleno centro

La situación se tornó tensa cuando, en medio de la interacción, se produjo el robo que desencadenó la reacción inmediata de los presentes, según contó Sevillano.

La respuesta de los ciudadanos fue rápida, ya que varias personas comenzaron a gritar para alertar sobre el hecho y, en cuestión de segundos, se organizaron para perseguir al presunto ladrón y atraparlo.

Que cójanlo, cójanlo, cójanlo. Y yo: ‘Dios mío’, luego que no, que ya no lo cogieron, que ya no lo cogieron y hasta que lo agarraron”, explicó la influencer, quien resaltó la determinación de los habitantes del centro para evitar que el delincuente escapara.

Excelente por mi gente de Medellín que no deja que roben allá. O sea, ya no se puede ir así como así. Ay... Los amigos de lo ajeno... No, miren, a mí me pareció súper. Y entre todos los, los cogieron y lo agarraron”, añadió, destacando la importancia de la acción colectiva.

La inesperada aventura de Karen
La inesperada aventura de Karen Sevillano en Medellín: un robo, una foto y la solidaridad de la gente

En su reflexión, Sevillano comparó la reacción de los ciudadanos de Medellín con la de su ciudad natal, Cali porque ha visto y se ha enterado de que realizan las mismas acciones para detener las acciones delincuenciales.

En Cali también hacen así, ¿oyeron? En Cali también hacen así. O sea, a mí me parece eso mmm, que ahí es donde yo veo que la gente es unida”, comentó, sugiriendo que en ambas ciudades la comunidad suele unirse para enfrentar situaciones de inseguridad, un gesto que para la influencer es positivo porque considera que este tipo de respuestas ciudadanas son una muestra de la solidaridad y el sentido de pertenencia que caracteriza a la gente de estas urbes.

La experiencia vivida en el centro de Medellín dejó en Sevillano una impresión positiva sobre la capacidad de la comunidad para actuar de manera conjunta ante la adversidad y la unidad de los ciudadanos la evidenció como un factor clave para enfrentar la delincuencia en espacios públicos.

Karen estuvo en la ciudad de la eterna primera por un par de días con motivo de la celebración de cumpleaños de una de sus hermanas, Claudia Sevillano, a la cual le dieron sorpresa con postres y cena en un hotel, salieron a bailar y también la llevaron a hacer recorridos culturales, que fue en uno de esos en donde sucedió el robo.

Karen Sevillano estuvo en Medellín celebrando el cumpleaños de su hermana Claudia

En la celebración se vio que también participó el exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Juan David Zapata, con el cual Sevillano y su familia han hecho una relación más estrecha, ya que han estado en varios eventos, actividades y viajes juntos, sin que esté todo el grupo de amigos que hicieron en el programa de televisión.

