Habitante de calle cayó desde el ducto de un baño a sala VIP del aeropuerto El Dorado: Opain explicó lo que pasó

Habitante de calle ingresó a las instalaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá: cayó de un ducto a una sala VIP - crédito AERONÁUTICA CIVIL

Un habitante de calle logró ingresar a los ductos de los baños del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, y cayó finalmente en la sala VIP del muelle D durante la madrugada del 11 de septiembre de 2025, en un incidente que no dejó personas heridas y cuya atención inmediata fue confirmada por las autoridades y operadores de la terminal.

El hombre fue capturado por la Policía y será judicializado, según informaron a LA FM la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil de Colombia y Opain, entidad administradora del aeropuerto.

Alrededor del manejo de la situación, Opain declaró al medio de comunicación que “la situación fue atendida de manera inmediata por los equipos de emergencia y seguridad”, destacando que la respuesta operativa permitió asegurar el área afectada. Además, la entidad precisó: “No se registraron afectaciones de gravedad a pasajeros ni a las operaciones del aeropuerto. La zona fue asegurada y se realizan las revisiones técnicas correspondientes”.

Según las fuentes citadas por LA FM, el responsable fue un habitante de calle, que logró acceder a los ductos antes de caer en un espacio restringido. En cuanto a la vigilancia, Opain explicó que por razones de intimidad no es posible instalar cámaras en los baños, lo cual limita el monitoreo de estos lugares dentro del aeropuerto.

La Aeronáutica Civil es responsable del mantenimiento de los ductos, mientras que la seguridad y respuesta ante incidentes está bajo la supervisión de Opain. Respecto al futuro del detenido, las autoridades anunciaron que ya fue dejado a disposición de la justicia para avanzar en su proceso judicial, reiterando el compromiso del aeropuerto con la seguridad de los pasajeros, de acuerdo con las declaraciones proporcionadas a LA FM.