Colombiana en EE. UU. que construyó 6 apartamentos tras 4 años de ahorro reveló la clave "para que rinda el billete"

Angie Urrego aseguró que uno de los factores determinantes reside en ponerle atención a los gastos hormigas

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Angie Urrego se ha convertido
Angie Urrego se ha convertido en un ejemplo de superación a través de los videos que comparte en redes sociales

Una ciudadana colombiana residente en Estados Unidos, identificada como Angie Urrego, se hizo conocida en redes por mostrar cómo completó la construcción de seis apartamentos en Colombia luego de cuatro años de disciplina financiera y ahorro sostenido.

Urrego explicó a través de sus redes sociales que el manejo consciente de sus finanzas y la división clara entre ingresos, gastos y ahorros, fue la clave que le permitió convertir ese objetivo en realidad.

De acuerdo con lo difundido por Infobae, Urrego migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y mayores ingresos.

Allí la colombiana trabajó en diversos empleos, entre ellos, construcción, limpieza, lavaplatos y, actualmente, como mesera, actividad que describe como la que más disfruta.

Detalló que sus ingresos combinan el salario base y las propinas recibidas cada mes.

crédito @angieurrego088/TikTok

Una tarea nada fácil: darles orden a las finanzas personales

Para ordenar sus finanzas, Urrego elaboró un plan en el que analiza mensualmente todos los ingresos percibidos, agrupando tanto los pagos regulares como las propinas.

Sobre los gastos, propone dividirlos en dos categorías:

  • Necesarios; tales como el pago de la renta (arriendo o cuota de la vivienda), seguro del vehículo, gasolina y seguro médico (dado que está en EE.UU.).
  • No esenciales: servicios de streaming (cuentas de Netflix o Spotify, como ejemplo), salidas, compras de ropa o celebraciones.

Según indicó Angie, una revisión mensual de las cuentas ayuda a detectar y controlar los famosos gastos hormiga, aquellos gastos que se acumulan sin atención y afectan el presupuesto (y que afecta al no tenerse en cuenta a la hora de enumerar en qué se gasta el billete).

El poder del ahorro está infravalorado: siempre hay que dejar “para una emergencia”

Urrego también hizo hincapié acerca de la importancia de ahorrar tanto para metas de largo plazo como para enfrentar imprevistos, como reparaciones en el hogar o fallas del vehículo.

En sus videos dirigidos a sus seguidores, aconseja destinar parte del ingreso total a un fondo de ahorro y reservar una fracción adicional ante posibles emergencias.

crédito @angieurrego088/TikTok

Su proceso inició con una meta clara: ahorrar al menos 1.000 dólares mensuales. Cuando logró reunir 5.000 dólares, contó con el apoyo de su padre en Colombia para adquirir un lote de siete por catorce metros, cuyo valor fue de 12.000 dólares (un poco más de 48 millones de pesos colombianos).

El trámite fue formalizado mediante una promesa de compraventa, pues en ese momento sus recursos solo alcanzaron para costear el terreno.

La experiencia de Urrego ha generado múltiples reacciones en TikTok, donde narra el paso a paso de su proyecto y alienta a otros migrantes a mantener la constancia en el ahorro y una gestión responsable del dinero como vía para alcanzar metas en el país de origen.

De paso, muchos internautas han dejado en mensajes de apoyo su agradecimiento a la connacional, debido a que muchos han dado el primer paso y han seguido sus consejos para organizar sus finanzas, y así poder rendir más el dinero en búsqueda de un gran sueño: como lo puede ser tener una casa propia, un vehículo o invertir a largo plazo en un negocio (emprendimientos).

