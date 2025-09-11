Colombia

Se acabaron los huecos en las vías de Cali: administración realizó inversión histórica en maquinaria para reparar vías

La adquisición de equipos modernos permitirá atender más barrios, agilizar intervenciones y generar empleo, que según las autoridades marcará el inicio de una etapa de desarrollo

Johan Manuel Largo

Cali realiza la mayor inversión de su historia en maquinaria para reparar vías urbanas - crédito Alcaldía de Cali

Santiago de Cali se embarcó en la mayor inversión de su historia destinada a la compra de maquinaria especializada para la reparación de vías, en el marco del ambicioso proyecto ‘Invertir Para Crecer’, liderado por el alcalde Alejandro Eder.

La iniciativa, considerada una de las más relevantes de la Administración distrital, representará una apuesta estratégica para transformar la deteriorada malla vial y revertir años de abandono e insuficiente intervención en la infraestructura de la ciudad, según precisó la alcaldía desde sus medios oficiales.

En total, la adjudicación de 42.254 millones de pesos tras un proceso de licitación pública riguroso y transparente ha permitido seleccionar a los proveedores más capacitados del país. El contrato recayó en la empresa Partequipos Maquinaria S.A.S., una firma con más de una década de experiencia en el sector y sede en Cali, que además se encargará del mantenimiento de los nuevos equipos durante los siguientes dos años.

La renovación de maquinaria apunta a evitar el abandono y la obsolescencia de equipos públicos - crédito Alcaldía de Cali

El objetivo, según detalló la secretaria de Infraestructura, Luz Adriana Vásquez Trujillo, es evitar episodios pasados donde la maquinaria para obras públicas permanecía años en abandono o completamente obsoleta, muchas veces datando de las décadas de 1980 y 1990.

La empresa adjudicataria garantiza una flotilla moderna y operativa para la ciudad, la cual constituye ahora patrimonio de los caleños. Vásquez Trujillo explicó que el proceso de entrega de los equipos será escalonado, en dos fases: la primera flota llegará en noviembre y la segunda en diciembre de 2025. El conjunto comprende unidades de marcas reconocidas a nivel internacional, entre ellas Case de Estados Unidos, Dynapac de Suecia y Bomag de Alemania, con capacidades y tecnología de punta para agilizar los procesos de recuperación vial.

El plan contempla no solo dotar a Cali de equipos modernos, sino también incrementar el número de cuadrillas operativas en terreno. Esta expansión permitirá atender un mayor volumen de intervenciones en diferentes barrios, lo que se traduce en mayor rapidez en la solución de daños viales y en un aumento de oportunidades de empleo para la población local. “La paciencia de la ciudadanía tendrá resultados visibles. Con estas máquinas vamos a transformar la movilidad de Cali y recuperar la confianza en lo público”, afirmó Vásquez Trujillo.

La adjudicación de $42.254 millones permitirá dotar a la ciudad con equipos de última tecnología - crédito Alcaldía de Cali

El alcalde Eder enfatizó que se trata de una “inversión histórica que pone fin al abandono” en el que se encontraba la ciudad en materia de infraestructura vial. Para la administración municipal, esta renovación no solo resuelve una problemática de movilidad y seguridad, también se concibe como un impulso al desarrollo económico local y una mejora tangible en la calidad de vida de los habitantes de Cali.

La llegada de la flota moderna marca el inicio de una nueva era: “Caleños, gracias por su paciencia, hemos trabajado sin descanso, transparencia y con mucha dedicación. Lo mejor está por venir”, expresó la secretaria de Infraestructura. Así las cosas, la ciudad estrenará:

  • 7 minicargadores
  • 3 motoniveladoras
  • 2 cargadores frontales
  • 4 retroexcavadoras cargadoras y de extensión
  • 5 martillos para minicargador
  • 3 martillos para retroexcavadora
  • 4 barredoras para minicargador
  • 5 baldes multipropósito para minicargador
  • 1 máquina selladora de fisuras
  • 4 perfiladoras de pavimento en frío grandes
  • 3 rodillos neumáticos rotación
  • 5 compactadores de suelos vibratorios
  • 3 rodillos compactadores Tandem MIX
  • 4 pavimentadoras de asfalto de cadenas
La empresa Partequipos Maquinaria S.A.S. será responsable del suministro y mantenimiento de la flota - crédito Alcaldía de Cali

Paralelo a la implementación de la nueva maquinaria, la alcaldía puso en marcha una estrategia de participación ciudadana para identificar los puntos críticos de la ciudad en materia de deterioro vial. La administración reconoce que Cali no cuenta actualmente con un inventario oficial sobre el estado de sus vías, por lo que se invita a los ciudadanos a reportar los huecos o daños viales que detecten en sus recorridos diarios.

A través de la plataforma en línea Infraestructuraparatodos.cali.gov.co, la aplicación Movilidad Cali, la línea telefónica (602) 3690811 y el WhatsApp de CIVii (3336025561), los vecinos pueden notificar daños en tiempo real, adjuntando fotografías y permitiendo que el sistema capture automáticamente las coordenadas de cada incidencia.

Para registrar un reporte, el proceso es sencillo: ingresar a la sección de infraestructura en la página oficial de la alcaldía, descargar la aplicación Movilidad Cali o comunicarse mediante alguno de los canales habilitados. Esta iniciativa busca dimensionar adecuadamente la magnitud del daño en la malla vial y optimizar la planeación de las intervenciones, permitiendo que los recursos y la nueva flota se destinen con eficacia y prioridad a las zonas más necesitadas.

