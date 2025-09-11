Colombia

Frente 36 de las disidencias trataron de evitar que el Ejército Nacional se llevaran el cuerpo de alias Román en Antioquia

El despliegue de la organización criminal luego del operativo que dio de baja a “Román” generó temor en la población y obligó al cierre de comercios en el municipio de Campamento

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Fuentes de inteligencia alertan sobre
Fuentes de inteligencia alertan sobre el riesgo de nuevos ataques armados en la región luego de la neutralización de altos mandos del Frente 36, lo que mantiene en alerta a comunidades y autoridades locales - crédito Policía Nacional

Un operativo de la Fuerza Pública en la vereda El Manzanillo, municipio de Campamento, Antioquia, culminó con la muerte de Iván Darío Pérez, conocido como alias Román o Aguilar, quien ocupaba el cuarto puesto en la jerarquía del Frente 36 de las disidencias de “Calarcá”.

La acción, desarrollada en la tarde del miércoles, también resultó en la muerte de Jorge Iván Salazar Ospina, alias Guillermino o Zarco, cabecilla de comisión y experto en explosivos, así como de otros dos integrantes de la estructura, entre ellos una mujer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el operativo, miembros de la organización criminal intentaron impedir la recuperación de los cuerpos mediante una asonada, lo que generó una tensa situación en la zona, según informó El Tiempo.

De acuerdo con los detalles recabados por el medio mencionado, la operación se centró en neutralizar a figuras clave del Frente 36, señaladas de ser responsables del ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi el 21 de agosto, donde murieron 13 uniformados.

Estos cuerpos corresponden a hombres que operaban bajo órdenes de alias Calarcá y el frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito Policía Nacional

Según las autoridades, alias Román habría coordinado la acción, mientras que alias Zarco participó directamente en la ejecución.

La muerte de estos cabecillas representa un golpe para la estructura armada, que opera en el nordeste antioqueño.

La reacción de la Estructura 36 fue inmediata.

Los líderes de la organización movilizaron aproximadamente 120 personas, armadas con objetos cortopunzantes y elementos contundentes, con el propósito de obstaculizar el trabajo de las autoridades.

Estas personas se desplazaron en al menos veinte vehículos y cerca de cien motocicletas, intentando realizar una asonada contra las unidades de la Fuerza Pública presentes en el área.

La presión sobre la población civil fue evidente, ya que los cabecillas buscaron involucrar a los habitantes locales en la recuperación de los cuerpos y en acciones contra los uniformados.

El operativo que desarticuló parte
El operativo que desarticuló parte de la cúpula insurgente expone la vulnerabilidad de los habitantes locales ante represalias y estrategias de coacción por parte de grupos armados ilegales - crédito Policía Nacional

En el marco de estas acciones, alias Samir, cabecilla de comisión armada y responsable financiero del Frente 36, ordenó el cierre de establecimientos comerciales en Campamento, imponiendo un toque de queda.

Paralelamente, alias Primo Gay, tercer cabecilla de la organización, dispuso el despliegue de hombres armados en posiciones elevadas de la vereda, con el objetivo de hostigar a las tropas que adelantaban la maniobra operacional.

Este tipo de presión sobre la comunidad, que incluyó intentos de obligar a campesinos a participar en la recuperación de los cuerpos y en el secuestro de miembros de la Fuerza Pública, ha sido identificado previamente como una estrategia del Frente 36 para dificultar los procedimientos militares y judiciales posteriores a los enfrentamientos.

Durante la inspección del lugar, las autoridades hallaron artefactos explosivos, los cuales destruyeron de manera controlada.

Además, se incautaron dos pistolas, una granada de mano, tres teléfonos móviles, dos radios de comunicación, material de intendencia y propaganda alusiva a la organización.

Alias Guillermino - crédito Policía
Alias Guillermino - crédito Policía Nacional

Estos hallazgos refuerzan la capacidad operativa y el nivel de organización del grupo armado en la zona.

En cuanto a los antecedentes de los cabecillas abatidos, las investigaciones señalan que alias Román acumulaba más de 15 años en actividades delictivas y contaba con una orden de captura vigente por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones, expedida por la Fiscalía 75 Especializada.

Por su parte, alias Zarco era considerado uno de los explosivistas experimentados del Frente 36, encargado de fabricar artefactos explosivos improvisados para acciones contra infraestructura crítica, empresas mineras y unidades de la Fuerza Pública en localidades como Amalfi, San Andrés de Cuerquia y Toledo.

Fuentes de inteligencia consultadas por El Tiempo advierten que, tras la muerte de estos cabecillas, la Estructura 36 podría intensificar sus acciones armadas en la región, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de los municipios afectados.

Temas Relacionados

Frente 36Disidencias de CalarcáCampamentoAntioquiaIván Darío PérezJorge Iván Salazar OspinaEstructura 36Colombia-Noticias

Más Noticias

Karina García aceptó encontrarse con seguidor que viajó de España a Medellín para conocerla: lo recibió con aguardiente

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ compartió momentos de la cita que compartió con fan español al que no le importó gastar tiquetes de avión para verse con ella: “Está prendido porque le di sus guaros”

Karina García aceptó encontrarse con

Investigan muerte de hombre tras ingerir yagé durante un rito ancestral en Quindío: familia exige respuesta

El ciudadano, de 34 años, se había dirigido a una finca del municipio de La Tebaida. Cuando fue trasladado a un centro médico, llegó sin signos vitales

Investigan muerte de hombre tras

Rating Colombia: ‘Desafío Siglo XXI’ incrementó su audiencia con la nueva eliminación, y ‘MasterChef’ lucha por entrar en el top 3

La eliminación de Gero Ángel del ‘reality’ le sumó puntos al promedio de rating que llevaba el programa de competencia

Rating Colombia: ‘Desafío Siglo XXI’

Rolando Ochoa anuncia el lanzamiento de un acordeón bautizado con su nombre: cualquier persona puede adquirirlo

La creación de este instrumento representa un reconocimiento sin precedentes para un artista latinoamericano en la industria musical y una oportunidad para quienes quieran adquirirlo

Rolando Ochoa anuncia el lanzamiento

Cambio Radical anunció que no apoyará el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 tal como fue presentado por el Gobierno Nacional

El partido político criticó el incremento de más del 11 % en el gasto de funcionamiento para el próximo año y sostuvo que se pretende compensar el déficit con una “reforma tributaria improvisada”

Cambio Radical anunció que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos serían los tres enlaces

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

ENTRETENIMIENTO

Karina García aceptó encontrarse con

Karina García aceptó encontrarse con seguidor que viajó de España a Medellín para conocerla: lo recibió con aguardiente

Rating Colombia: ‘Desafío Siglo XXI’ incrementó su audiencia con la nueva eliminación, y ‘MasterChef’ lucha por entrar en el top 3

Rolando Ochoa anuncia el lanzamiento de un acordeón bautizado con su nombre: cualquier persona puede adquirirlo

Elizabeth Loaiza reveló que su hija fue amenazada con filtrar video íntimo como en el caso de Beéle e Isabella Ladera: “Su exnovio la manipulaba”

La candidata trans de Miss Universe Colombia 2025 ya tiene trabajo: actuará junto a la exreina Laura Barjum y Robinson Díaz

Deportes

Etapa 18 de la Vuelta

Etapa 18 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: victoria para Filippo Ganna, compañero de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers

Carlos Antonio Vélez criticó a Ramón Jesurún tras hablar sobre la posibilidad de que Colombia juegue la final del Mundial: “Tacó burro”

James Rodríguez con cupo fijo para el Mundial, según Ramón Jesurún: “Va a ser el capitán”

Iván Mejía aseguró que James Rodríguez es “el mejor jugador de la historia de la selección Colombia”, pero no “el mejor futbolista colombiano”: “Son cosas diferentes”

Luis Díaz aterrizó a sus compañeros tras la goleada a Venezuela por Eliminatorias: “No han ganado nada”