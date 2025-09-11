Deportes

Conmebol publicó el once ideal de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos están en el equipo

Después de la clasificación de la selección Colombia al Mundial, la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó el equipo ideal de la última doble fecha camino a Norteamérica 2026

Carlos Pulido

La selección Colombia logró clasificar a la Copa del Mundo tras vencer a Bolivia por 3-0 y a Venezuela por 6-3 - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

Los seis equipos que jugarán por Conmebol el Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026 ya están listos.

Además, el representante para Conmebol en el repechaje será Bolivia, después de su victoria ante Brasil en el estadio Municipal El Alto, y que dejó a Venezuela sin posibilidad de pelear por un cupo en el certamen mundialista.

El ente deportivo que regula el fútbol sudamericano publicó su equipo ideal en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino a Norteamérica 2026 - crédito @CONMEBOL / X

Por esta razón, el 11 de septiembre de 2025, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó el once ideal de la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde se destaca la presencia de tres jugadores de la selección Colombia: la de los volantes Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra) y James Rodríguez (Club León), y la del delantero Luis Suárez (Sporting de Lisboa de Portugal).

Este es el once ideal que publicaron a través de la cuenta de X:

  • Portero: Alisson Becker (Brasil)
  • Defensores: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), William Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)
  • Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay), Jefferson Lerma (Colombia), James Rodríguez (Colombia)
  • Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia), Miguel Terceros (Bolivia)

El equipo ideal de las Eliminatorias según Sofascore

Once ideal de la Eliminatoria Sudamericana, según SofaScore - crédito @SofascoreLA / X

Por otra parte, Sofascore, aplicación deportiva, publicó el once ideal de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde incluyó a Luis Díaz y a James Rodríguez como los más destacados de la “Tricolor”:

  • Portero: Sergio Rochet (Uruguay)
  • Defensores: Piero Hincapié (Ecuador), Gabriel Magalhães (Brasil), Cristian Romero (Argentina)
  • Mediocampistas: Enzo Fernández (Argentina), Rodrigo De Paul (Argentina), James Rodríguez (Colombia)
  • Delanteros:  Luis Díaz (Colombia), Raphinha (Brasil), Miguel Terceros (Bolivia), Lionel Messi (Argentina)

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

Tras estar hasta la fecha 17 como líder de la tabla de goleadores, el colombiano Luis Díaz perdió dicha posición con Lionel Messi - crédito @SofascoreLA / X

También en el balance que dejaron las Eliminatorias Sudamericanas, hay que recordar que Lionel Messi quedó como el máximo goleador, mientras que Luis Díaz se ubicó en el segundo lugar, después de no anotar en la doble fecha ante Bolivia en Barranquilla y ante Venezuela en Maturín.

  1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles
  2. Miguel Terceros (Bolivia): 7 goles
  3. Luis Díaz (Colombia): 7 goles
  4. Enner Valencia (Ecuador): 6 goles
  5. Salomón Rondón (Venezuela): 6 goles

Estos fueron los resultados la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela 3-6 Colombia

  • Estadio: Monumental de Maturín
  • Goles: Póker de Luis Suárez en los minutos 42, 50, 59 y 67, gol de Yerry Mina al 10 y de Jhon Córdoba al 78 para Colombia, Telasco Segovia al minuto 3 y Josef Martínez al 12 para Venezuela

Partido: Bolivia 1-0 Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Goles: Miguel Terceros de tiro penal al 45+4 para Bolivia

Partido: Chile 0-0 Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Goles: No hubo

Partido: Perú 0-1 Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Goles: Matías Galarza al minuto 78 para Paraguay

Partido: Ecuador 1-0 Argentina

  • Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil
  • Goles: Enner Valencia de tiro penal al 45+13 para Ecuador, salió expulsado Nicolás Otamendi al minuto 31 de partido para Argentina

Tabla de posiciones tras finalizadas las Eliminatorias

  1. Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21)
  2. Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  3. Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)
  8. Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  9. Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  10. Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

