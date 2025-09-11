Conmebol publicó el once ideal de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos están en el equipo

Los seis equipos que jugarán por Conmebol el Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026 ya están listos.
Además, el representante para Conmebol en el repechaje será Bolivia, después de su victoria ante Brasil en el estadio Municipal El Alto, y que dejó a Venezuela sin posibilidad de pelear por un cupo en el certamen mundialista.
Por esta razón, el 11 de septiembre de 2025, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó el once ideal de la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde se destaca la presencia de tres jugadores de la selección Colombia: la de los volantes Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra) y James Rodríguez (Club León), y la del delantero Luis Suárez (Sporting de Lisboa de Portugal).
Este es el once ideal que publicaron a través de la cuenta de X:
- Portero: Alisson Becker (Brasil)
- Defensores: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), William Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)
- Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay), Jefferson Lerma (Colombia), James Rodríguez (Colombia)
- Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia), Miguel Terceros (Bolivia)
El equipo ideal de las Eliminatorias según Sofascore
Por otra parte, Sofascore, aplicación deportiva, publicó el once ideal de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde incluyó a Luis Díaz y a James Rodríguez como los más destacados de la “Tricolor”:
- Portero: Sergio Rochet (Uruguay)
- Defensores: Piero Hincapié (Ecuador), Gabriel Magalhães (Brasil), Cristian Romero (Argentina)
- Mediocampistas: Enzo Fernández (Argentina), Rodrigo De Paul (Argentina), James Rodríguez (Colombia)
- Delanteros: Luis Díaz (Colombia), Raphinha (Brasil), Miguel Terceros (Bolivia), Lionel Messi (Argentina)
Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas
También en el balance que dejaron las Eliminatorias Sudamericanas, hay que recordar que Lionel Messi quedó como el máximo goleador, mientras que Luis Díaz se ubicó en el segundo lugar, después de no anotar en la doble fecha ante Bolivia en Barranquilla y ante Venezuela en Maturín.
- Lionel Messi (Argentina): 8 goles
- Miguel Terceros (Bolivia): 7 goles
- Luis Díaz (Colombia): 7 goles
- Enner Valencia (Ecuador): 6 goles
- Salomón Rondón (Venezuela): 6 goles
Estos fueron los resultados la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas
Partido: Venezuela 3-6 Colombia
- Estadio: Monumental de Maturín
- Goles: Póker de Luis Suárez en los minutos 42, 50, 59 y 67, gol de Yerry Mina al 10 y de Jhon Córdoba al 78 para Colombia, Telasco Segovia al minuto 3 y Josef Martínez al 12 para Venezuela
Partido: Bolivia 1-0 Brasil
- Estadio: Municipal El Alto
- Goles: Miguel Terceros de tiro penal al 45+4 para Bolivia
Partido: Chile 0-0 Uruguay
- Estadio: Nacional de Santiago
- Goles: No hubo
Partido: Perú 0-1 Paraguay
- Estadio: Nacional de Lima
- Goles: Matías Galarza al minuto 78 para Paraguay
Partido: Ecuador 1-0 Argentina
- Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil
- Goles: Enner Valencia de tiro penal al 45+13 para Ecuador, salió expulsado Nicolás Otamendi al minuto 31 de partido para Argentina
Tabla de posiciones tras finalizadas las Eliminatorias
- Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21)
- Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
- Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
- Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
- Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
- Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)
- Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
- Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
- Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)