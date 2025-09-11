Colombia

Atentado contra torre de energía en Medellín: se reforzará seguridad con 100 soldados de las fuerzas especiales urbanas

Tras el consejo de seguridad, se confirmó que fueron cinco cargas explosivas las que fueron instaladas en el barrio Loreto

Por Daniela Beltrán

A Medellín llegarán 100 soldados
A Medellín llegarán 100 soldados de las fuerzas especiales urbanas tras atentado con explosivos - crédito Chepa Beltran/ Europa Press

La alerta máxima se instaló en Medellín tras el ataque con explosivos atribuido a las disidencias del frente 36 de las Farc, el cual derribó una torre de transmisión eléctrica de EPM ubicada en la Loma del Indio, en el sector de Loreto, al oriente de la ciudad, cerca de Las Palmas.

Según confirmó Empresas Públicas de Medellín (EPM), la estructura colapsó como consecuencia de la detonación durante la noche del 10 de septiembre, aunque no se registraron heridos entre la población ni entre las autoridades.

A raíz del atentado, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia realizaron un consejo de seguridad conjunto en el que se definieron una serie de medidas extraordinarias.

Entre ellas destaca el envío inmediato de 100 soldados de las fuerzas especiales urbanas del Ejército Nacional, con el fin de reforzar la vigilancia y los controles en áreas críticas. Como parte de la estrategia para contener nuevas acciones violentas y capturar a los responsables, se determinó el refuerzo de patrullajes, controles y el plan candado en las vías principales de la ciudad.

Medellín reforzará su seguridad luego
Medellín reforzará su seguridad luego del atentado contra torre de energía - crédito Alcaldía Medellín

El despliegue militar se combinará con la publicación de un cartel de siluetas con los nombres y alias de presuntos colaboradores de bandas locales vinculadas a las disidencias responsables del atentado, por cada uno de estos sujetos, la recompensa se fijó en 10 millones de pesos. Mientras que los organismos de inteligencia intensificarán el trabajo focalizado contra las denominadas Redes de Apoyo Terrorista (RAT).

En cuanto al ataque perpetrado en Loreto, las investigaciones determinaron que se utilizaron cinco explosivos, dos de los cuales estallaron la noche del miércoles y otros tres fueron identificados la mañana del jueves. Dos fueron desactivados por expertos y el último fue detonado de manera controlada, permaneciendo la zona bajo estricta vigilancia.

El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que los indicios recabados permiten atribuir la autoría al Frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarcá. El mandatario regional detalló que los explosivos utilizados coinciden con los encontrados en el municipio de Amalfi, donde una acción similar provocó la muerte de 13 policías, así como con material decomisado en el municipio de Campamento.

“Es un hecho que viene también entrelazándose con pretensiones del terror sobre la ciudad de Medellín más o menos desde junio del presente año. También estas estructuras criminales de alias ‘Calarcá’ vienen seguramente a pretender disputar las rentas que hoy están bajo la tutela de otros criminales en la ciudad”, afirmó Rendón.

Envío de 100 soldados de las fuerzas especiales urbanas del Ejército Nacional, es una de las medidas - crédito Federico Gutiérrez

Las autoridades ratificaron la recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a los responsables de este atentado. Además, según el secretario de Seguridad, Manuel Villa, la Alcaldía incrementará en 100 millones de pesos la recompensa por alias Primo Gay, sobre quien ya pesaba una oferta igual por parte de la Gobernación.

“Reafirmamos la recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien nos dé información para poder dar con los responsables materiales e intelectuales de este hecho terrorista. Vamos a aumentar los patrullajes dentro del plan candado, los puestos de control, los patrullajes mixtos entre policía, grupos especiales, el Ejército”, detalló Villa.

La presencia militar se mantendrá en todos los rincones de la ciudad, mientras se intensifica la búsqueda de los responsables e investigan posibles colaboraciones de bandas locales con los grupos armados ilegales.

Comunicado EPM sobre explosión en
Comunicado EPM sobre explosión en cercanías a torres de energía en Medellín - crédito Empresa Públicas de Medellíin

Las labores de verificación y reparación seguirán en marcha en la zona de Loreto hasta que las autoridades garanticen la eliminación de cualquier riesgo.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que colabore con las investigaciones aportando datos sobre movimientos sospechosos, y recordaron que la estructura afectada cumple una función estratégica para la infraestructura eléctrica de la región.

