Shakira sigue haciendo historia en México: recibe certificación por nuevo récord y se prepara para su última fecha en el GNP Seguros

La barranquillera comenzó a calentar la expectativa por la fecha número 12 en la capital mexicana, con la que certificará el récord de más fechas en dicho recinto, durante una misma gira - crédito @shakira/Instagram

Shakira sigue en marcha con la tercera manga de Las mujeres ya no lloran World Tour, su primera gira mundial desde 2018 y que para el segundo semestre del año retornó a Latinoamérica luego de su paso por Estados Unidos y Canadá entre mayo y julio.

Luego de unas semanas de descanso, la colombiana se reactivó con una serie de fechas en territorio mexicano, en lo que constituye el paso más extenso y de mayor convocatoria de un artista internacional en el país, de acuerdo con lo reportado por Ocesa hace varias semanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las presentaciones brindadas hasta la fecha dejaron momentos memorables como la presencia de invitados en algunas de las presentaciones en el estadio GNP Seguros en México, o el momento en que hizo “agua control” en Querétaro, volviéndose viral en redes sociales al dar la apariencia de que controlaba la lluvia.

Todo esto, sumado a sus canciones y al espectáculo montado para la ocasión, derivaron en reconocimientos en suelo mexicano. Uno de los más recientes tuvo lugar luego de su fecha en el estado Akron de Guadalajara el pasado 6 de septiembre, pues con esa presentación se transformó en la primera artista en llenar el aforo de más de 70.000 espectadores durante cuatro noches.

Como reconocimiento, la artista recibió una figura artesanal de cerámica cubierta con más de 60.500 chaquiras facetadas, misma que fue elaborada por artesanas y artesanos wixaritari bajo la técnica ancestral de pegado sobre cera de Campeche y resina epóxica. ”Más de 40 horas de trabajo y dedicación requirió esta obra hecha en México", remarcó Ocesa en un comunicado oficial. La barranquillera también recibió una placa conmemorativa por parte de Ocesa, productora responsable de sus conciertos en México.

Shakira fue homenajeada por ser la primera artista en llenar el estadio Akron de Guadalajara durante cuatro fechas, recibiendo una figura de cerámica precolombina - crédito Ocesa México

Adicionalmente, Shakira comenzó a calentar la expectativa de cara a su última fecha en el estadio GNP Seguros el 18 de septiembre, completando así su marca de 12 conciertos en dicho recinto como parte de una misma gira. En sus historias de Instagram, la cantante no ocultó su emoción por ese momento, anticipando que llevará una invitada especial para cerrar este paso con broche de oro.

Shakira dio detalles de su última fecha en el estadio GNP Seguros, y recibió reconocimiento por llenar cuatro veces el estado Akron de Guadalajara - crédito @shakira/Instagram

“Hola, mi gente. Ya se acerca la fecha para el concierto número 12 en Ciudad de México. Imagínense, ¡12 conciertos en el estadio GNP!. Esta será mi última fecha en el estadio GNP. Ha sido una experiencia realmente inolvidable al cantar para ustedes. Gracias por todo lo que me han dado. Y yo me quiero despedir por lo alto, así que voy a invitar a Danna a que me acompañe ese día a cantar Soltera, esa canción que ustedes tanto apoyaron. Los quiero mucho, y nos vemos. Qué ganas de estar ahí este 18”, expresó.

Así continuará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ por América Latina en el segundo semestre de 2025

Una vez culmine su paso por México, la gira seguirá su curso en Colombia, donde la barranquillera brindará tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de la barranquillera a Cali marcará su regreso después del 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral.

En cuanto a la capital del país, Shakira tocará en el Vive Claro, convirtiéndose en la primera artista colombiana en presentarse en el recinto, sumándose a una programación que incluye a Green Day, Linkin Park, Imagine Dragons y Kendrick Lamar, entre otros.

Este es el itinerario restante de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre de 2025:

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)