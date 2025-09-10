Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

El funcionario recibió varios disparos mientras veía el partido de la selección Colombia - crédito X

En la noche del martes 9 de septiembre, el secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, José Dorien Jiménez, fue asesinado a tiros mientras se encontraba en el parque principal del municipio observando el partido de la selección Colombia contra Venezuela.

El funcionario departía con amigos en un establecimiento comercial ubicado a escasos metros de la alcaldía, cuando fue abordado por hombres armados que abrieron fuego en su contra. En el ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Tras el atentado, la comunidad presente en el lugar auxilió a Jiménez, que recibió atención médica inmediata. Las autoridades confirmaron minutos después el fallecimiento del secretario de Gobierno en el centro hospitalario, debido a la gravedad de las heridas.

En redes sociales como X, empezaron circular crudas imágenes inmediatamente posteriores al atentado. En ellas se ve al funcionario y a una mujer, al parecer su asistente, malheridos a la vista de decenas de testigos.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, lamentó el crimen y envío un mensaje de solidaridad a la familia, destacando el trabajo conjunto con el funcionario en el bienestar de las comunidades de Pradera.

“Este hecho nos duele en el corazón y nos recuerda que la violencia nunca podrá ser el camino para la construcción de un futuro digno y justo”, expresó Yule tras conocerse la noticia.

Las autoridades iniciaron un plan candado en el área para rastrear a los responsables, que habrían huido en motocicleta. A raíz del asesinato, la Gobernación del Valle anunció la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad para las primeras horas del miércoles 10 de septiembre.

La muerte de José Dorien Jiménez ocurre en vísperas de la asamblea organizada por la Unidad de Restitución de Tierras, que se llevaría a cabo en Pradera los días 10 y 11 de septiembre, y a la que están convocados distintos actores nacionales, regionales y locales, así como organizaciones sociales y comunidades étnicas, para avanzar en el derecho a la restitución de tierras en el sur del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los autores materiales o móviles del crimen. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el asesinato del funcionario y reforzar las medidas de seguridad en la zona.

Ola de atentados contra líderes políticos y uniformados

Hasta septiembre de 2025, Valle del Cauca registró 611 homicidios entre enero y julio, cifra que representa una reducción del 3% respecto al mismo periodo de 2024. Este descenso contrasta de forma notable con la situación de la capital departamental.

En el primer semestre de 2025, Cali reportó 492 homicidios, posicionándose como la ciudad más violenta del país, con una tasa de 42,7 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el contexto nacional, las semanas recientes estuvieron marcadas por un aumento de ataques graves dirigidos contra funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública.

El 21 de agosto, un camión bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, causando al menos siete muertos y 78 heridos. Las autoridades atribuyeron este atentado a disidencias de las Farc-EP.

Ese mismo día, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado durante una operación, lo que dejó 12 policías muertos y varios heridos. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por el Frente 36 de las disidencias de las Farc-EP.

El 10 de junio, se registró una ola de atentados en el suroccidente del país, incluyendo los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, con saldo fatal de al menos tres policías y cuatro civiles muertos, además de decenas de heridos.

El 7 de junio, en Bogotá, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque armado cuando participaba en una actividad política y falleció el 11 de agosto por las heridas sufridas.

El 17 de abril, en La Plata, Huila, una motocicleta bomba explotó frente a la estación de Policía, provocando la muerte de dos civiles y dejando al menos 31 heridos. Nuevamente, se señaló a disidencias de las Farc como responsables.