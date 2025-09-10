Colombia

Ministro de Justicia dejó solo a Gustavo Petro en petición habilitar glifosato para erradicar cultivos ilícitos: “Tendrá que mantener su prohibición”

Eduardo Montealegre aseguró que el país no cuenta con un plan que logre reducir los daños a la salud atribuidos al químico, por lo que no podrá usarse para fumigar de forma aérea los cultivos de coca

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Eduardo Montealegre aseguró que en
Eduardo Montealegre aseguró que en el país no se puede usar glifosato - crédito Colprensa

Dos días después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendiera al país con la solicitud a la Corte Constitucional de permitir nuevamente el uso del glifosato para la fumigación aérea de cultivos ilícitos por las recientes respuestas violentas de grupos armados contra la fuerza pública, parte de su gabinete desestimó la medida.

De hecho, en la mañana del miércoles 10 de septiembre, el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el país no podrá hacer uso del químico para acabar con los campos de coca que se mantienen en varias zonas del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de su intervención en el foro Apuestas, progresos y perspectivas frente a las drogas en Colombia: Paz, desarrollo, seguridad y cooperación internacional, organizado por la Cancillería de Colombia, Montealegre fue enfático en la prohibición del alto tribunal bajo cualquier circunstancia, especialmente, por el efecto nocivo a la salud.

“El presidente de la República planteó esta semana la posibilidad de volver a la utilización del glifosato. Lo primero que tengo que anotar es que, dadas las limitaciones constitucionales que ya ha dado la Corte Constitucional y que surge de la teoría de los derechos fundamentales, es un camino a recorrer supremamente difícil”, señaló el ministro.

Asimismo, aseguró que el uso del glifosato en Colombia no podría considerarse en una herramienta sistemática del Gobierno, además, por los costos y la tecnología necesaria para implementarlo.

“Hay un planteamiento del presidente de la República, pero no es un camino fácil. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque no puede convertirse la utilización del glifosato en una política generalizada. Si llegara a utilizarse nuevamente y en forma excepcional esa política, pues no puede ser generalizada y tiene que ser excepcional. En segundo lugar, en virtud del principio de proporcionalidad y específicamente el subprincipio de necesidad, cuando se utilice el glifosato y la aspersión, tendrían que utilizarse mecanismos que disminuyan sensiblemente el daño en la aspersión”, continuó Montealegre.

El ministro de justicia también aseguró que, ante las probabilidades de riesgo en la formación de cáncer de las comunidades cercanas a las zonas de fumigación, se estaría violando el derecho constitucional a la vida y la salud.

“Y el último, y tal vez la más difícil de cumplir, es que la utilización de la aspersión tiene evidencia científica de que es cancerígena. Y en virtud de un derecho, que yo podría decir que es un principio constitucional también, que rige las políticas públicas frente a la prevención de daños, frente al principio de precaución, así no exista certeza de que produce el daño a la vida, la sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato”, continuó.

Finalmente, el ministro de Justicia aseguró que en el país no se podrá utilizar el químico nocivo hasta que no se garantice a la población colombiana un esquema especializado de aspersión que reduzca cualquier afectación a la salud, contrario a la iniciativa propuesta por el presidente.

“Conclusión: por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y solo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la utilización del glifosato”, concluyó Eduardo Montelegre.

El 8 de septiembre, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Corte Constitucional reconsiderar su decisión para el uso del glifosato, alegando una fuerte problemática de orden público tras los recientes ataques a las Fuerzas Militares en medio de labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.

“Dada la tactica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la corte constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigacion aérea”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Ministro de JusticiaEduardo MontealegreGlifosatoGustavo PetroFumigación aéreaErradicación cultivos ilícitosColombia-noticias

Más Noticias

Primera ministra de Trinidad y Tobago rechazó declaraciones de Gustavo Petro sobre buscar cuerpos: “Recuperaremos cualquier cadáver que llegue a nuestras costas”

En una publicación del mandatario colombiano, el 9 de septiembre de 2025, afirmó que “La república caribeña de Trinidad y Tobago busque restos de los muertos civiles por el bombardeo estadounidense”

Primera ministra de Trinidad y

Amaranta Hank confirma que se lanzará al Senado por el Pacto Histórico “para impulsar una regulación de la industria para adultos y el trabajo sexual”

Durante la entrevista en que confirmó sus aspiraciones, Hank se refirió a aspectos personales que relacionó con sus causas sociales y que han sido comentados en los últimos meses

Amaranta Hank confirma que se

Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

El pedalista colombiano, líder del Ineos Grenadiers, volvió al triunfo en una de las carreras de ciclismo más importantes del mundo, después de 4 años de “sequía”

Egan Bernal explicó lo que

Operativos en Córdoba dejaron la captura de 6 miembros del Clan del Golfo: hay dos Policías activos y un escolta

Los hechos que motivaron el proceso ocurrieron en 2023 en el municipio de Puerto Libertador, una zona donde el Clan del Golfo mantiene una presencia significativa

Operativos en Córdoba dejaron la

Si quiere ahorrar en gasolina, conozca los carros que menos y más consumen en Colombia antes de comprar su vehículo

Con la gasolina superando los $16.000 por galón, le mostramos cuáles son los carros más rendidores y cuáles los más gastadores en Colombia, para que elija el que mejor se ajuste a su bolsillo

Si quiere ahorrar en gasolina,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían lanzado fuerte indirecta a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo: “No saben singar”

Ella es la esposa y madre del hijo de Luis Javier Suárez, el goleador de la selección Colombia frente a Venezuela

Del periodismo en el Cauca a conquistar la música: la historia del corresponsal que dejó Caracol Televisión para seguir un sueño

Alejandro Sanz regresa a Bogotá con su gira ‘¿Y ahora qué?’, en el Movistar Arena: precios y fechas de preventa

Catherine Siachoque reveló por qué ocultó su romance con Miguel Varoni: “Venía de una relación tormentosa”

Deportes

Egan Bernal explicó lo que

Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

Lautaro Martínez denunció las amenazas de Wilmar Roldán en el último partido de Argentina contra Ecuador en Eliminatorias

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal cede tiempo en la clasificación general, en un día donde Harold Tejada fue protagonista

Esta es la impresionante coincidencia del colombiano Luis Suárez, goleador del partido contra Venezuela, con histórico del fútbol sudamericano: la reseñó Conmebol

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedaría en el ranking FIFA