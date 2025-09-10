Armando Benedetti afirmó que con la derecha Colombia nunca ha ido a un mundial y provocó la ira de Andrés Forero: “Tiene el descaro de atribuirle la clasificación al Gobierno”

Andrés Forero se le fue con todo a Armando Benedetti - crédito Montaje Infobae

El partido del 9 de septiembre de la Selección Colombia contra Venezuela, que le dio la victoria a Colombia con un marcador de 6 a 3, hizo que varias personalidades de la política se pronunciaran en redes sociales.

Uno de ellos fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que por medio de un video publicado en su cuenta en X aprovechó para tirarle a la derecha en Colombia.

“Si hay algo que es bueno para el país es el fútbol y las políticas sociales. Y en el futbol hemos clasificado hoy al mundial, pero no lo hicimos cuando la derecha está en el poder, por ejemplo, Andrés Pastrana, ni con Álvaro Uribe, ni tampoco con Iván Duque, pero siempre que hay alguien de centro o de izquierda hemos ido y vamos al mundial”, señaló.

Benedetti citó mandatos como el de los presidentes Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, con los cuales Colombia fue al mundial.

Armando Benedetti arremetió contra la derecha por clasificación de la Selección Colombia al mundial - crédito @AABenedetti

“Les guste o no, la derecha no sirve ni para el fútbol, ni para las políticas sociales, la derecha no está con el pueblo nunca. Y se me olvidaba, la primera vez que fuimos a un mundial fue con Alberto Lleras Camargo”, puntualizó.

Por lo anterior, el represente a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero se despachó en su contra por medio de su cuenta en X, donde le dijo: “@petrogustavo desfinanció el @mindeportescol y dejó a Barranquilla sin Juegos Panamericanos, pero Benedetti tiene el descaro de atribuirle la clasificación al mundial“.

Andrés Forero se despachó contra Armando Benedetti por clasificación de Colombia al Mundial - crédito @AForeroM

Andrés Forero arremetió contra el gobierno Petro por recortar presupuesto al Ministerio del Deporte

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, criticó al presidente Gustavo Petro por la reducción en los fondos asignados a los deportistas.

Forero advirtió que este recorte presupuestal se presenta por segundo año consecutivo y lo atribuyó directamente a la gestión del actual Gobierno y a los efectos de la reforma tributaria discutida recientemente.

Durante una intervención, Forero manifestó que “la reforma tributaria que ha sido presentada por el gobierno nacional, esta tratando de fondear un presupuesto desfinanciado que se llama ley de financiamiento”.

El congresista anticipó que, si la reforma se aprueba, la cartera de deportes tendrá una disminución del 33% en sus recursos con respecto al año pasado.

El congresista insistió en que el Gobierno no debería responsabilizar al Congreso si la reforma no prospera. Forero reiteró que “este es el segundo año consecutivo donde esta cartera evidencia una disminución significativa en el presupuesto”, señalando una falta de apoyo gubernamental a los atletas colombianos.

Andrés Forero se despachó en contra de Gustavo Petro - crédito @AForeroM

En su postura, Forero expresó preocupación por el enfoque fiscal de la administración actual. “Nos preocupa que para el gobierno nada sea suficiente para saciar su voracidad fiscal, y es que vimos como decidieron incumplir de manera arbitraria la forma fiscal, vimos como el gobierno nacional decidió subir la tasa de retención en la fuente, asfixiando al sector productivo colombiano”, aseguró el representante.

Además, mencionó el impacto que la reforma tributaria tendría sobre otros aspectos de la vida cotidiana. El parlamentario subrayó que la implementación de la medida conduciría a un incremento en el IVA aplicado a la gasolina y el diésel, lo cual afectará la canasta familiar colombiana. Según su análisis, este cambio tendría “un impacto en toda la canasta familiar”.

En su pronunciamiento, Forero fue más allá del tema deportivo para cuestionar la política de gasto del Gobierno.

“Tenemos un gobierno que no se ajusta el cinturón, no les gusta reducir los gastos innecesarios pero por el contrario vamos como sigue creando entidades y embajadas sin ninguna utilidad clara, siguen gastándose a manos llenas los recursos de los colombianos”, señaló.

Como alternativa, el congresista propuso que para resolver la falta de recursos en el sector deporte, el Ejecutivo debería considerar suspender la consulta prevista para octubre, cuyo costo asciende a más de 750.000 millones de pesos.

“No hay plata para los deportistas, pero se van a gastar $750 mil millones de pesos los integrantes del Pacto Histórico para poder ordenar sus listas al Congreso”, concluyó el representante.