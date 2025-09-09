Colombia

Vicky Dávila señaló a Petro como el responsable de la eventual descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas

La precandidata aseguró que la gestión del Gobierno nacional ha beneficiado a los narcos y ha llevado la producción de droga en el país a niveles históricos

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La precandidata argumentó que el
La precandidata argumentó que el presidente es el único responsable de la posible descertificación del país - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila se refirió a la posible descertificación de Colombia por parte de EE. UU. en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, con un mensaje en el que aseguró que ese escenario es perjudicial para todos los colombianos.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la comunicadora respondió un mensaje de la excanciller Laura Sarabia en el que aseguró que el retiro de la certificación del Gobierno Trump no solo representaría un fracaso para el presidente Petro, sino para todo el país que ha asumido la perdida de numerosas vidas humanas en la lucha contra los estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, la aspirante a ocupar la Casa de Nariño expresó que está de acuerdo con lo dicho por Sarabia, pero señaló directamente al jefe de Estado, así como a quienes han pasado por el Gobierno, como los responsables de que el país se vea en ese vergonzoso escenario internacional.

Bajo esta premisa, Dávila aseguró que la gestión del presidente y su relación con los grandes capos del narcotráfico fue el detonante para que desde el norte del continente se esté evaluando el aval para Colombia en cuanto a la cooperación en la erradicación de cultivos ilícitos.

En este sentido, la periodista aseveró que desde la Presidencia de la República se beneficia el tráfico de drogas, mientras que la producción de cocaína llega a niveles históricos.

La precandidata expresó que está
La precandidata expresó que está de acuerdo con la excanciller Laura Sarabia - crédito @VickyDavilaH/x

“Claro que la descertificación es mala para todos los colombianos, pero el único responsable es Petro con su Gobierno. Él decidió dar todos los beneficios a narcos y permitir que el país se inundara de cocaína. Ha frenado extradiciones y no ha erradicado la coca“, señaló la aspirante al primer cargo de la nación.

Este no es el primer mensaje de la exdirectora de Semana sobre el escenario perjudicial para el país. A través de sus redes sociales, ha arremetido en reiteradas ocasiones en contra del Gobierno nacional por su relación con la nación norteamericana.

En uno de sus últimos mensajes comparó la contundencia con la que miembros de la Administración gubernamental se han referido al viaje de alcaldes colombianos a Washington para interceder en la relación entre los dos países, con el tratamiento que le están dando a la posible descertificación.

Colombia se enfrenta a una
Colombia se enfrenta a una posible descertificación en la lucha contra las drogas - crédito Reuters

En esa ocasión, la precandidata señaló que desde la Casa de Nariño se le brinda impunidad a los capos del narcotráfico mientras se amenaza judicialmente a personajes que, aunque representan oposición a las políticas nacionales, se trasladaron para hablar en favor de Colombia.

Incluso, se atrevió a asegurar que el país va mucho más allá de las opiniones personales del presidente, por lo que señaló que una posible sanción al país podría derivar en la perdida de empleos y en la quiebra de empresas nacionales. Dicho escenario, según Dávila, sería propicio para el sector afín al Gobierno nacional para que se ratifique en el poder en 2026.

“Aunque es cierto que aquí este gobierno no ha luchado contra el narcotráfico, que no ha hecho la tarea, que ha ayudado y ha dado beneficios a los narcos, que los quiere sacar de la cárcel, todo eso es verdad. Pero si nos sancionan, se van a perder muchos empleos, se van a morir empresas y vamos a quedar en bandeja de plata para que el petrismo, de repente, se pueda quedar en el poder", señaló la precandidata en un video difundido en sus redes sociales.

La precandidata aseguró que trabajará
La precandidata aseguró que trabajará articuladamente con el gobierno Trump - crédito @VickyDavilaH/x

En este sentido, se mostró optimista frente a los comicios de 2026, sobre los que aseveró que saldrá victoriosa en primera vuelta para trabajar articuladamente con el gobierno norteamericano, con el israelí y con los demás países aliados en la lucha contra las drogas y el narcotráfico a nivel global.

Temas Relacionados

Vicky DávilaEE. UU.Lucha contra las drogasDescertificaciónGustavo PetroProducción de cocaínaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro citó investigación sobre la mafia italiana para enviarle un mensaje a los capos colombianos: “Espero que entiendan”

El informe detalla la transformación que ha tenido la Cosa Nostra en los últimos 30 años

Petro citó investigación sobre la

El regreso de Andy Rivera: resiliencia y transformación con ‘Un día a la vez’ en el Movistar Arena

En diálogo con Infobae Colombia, el cantante colombiano reveló cómo la música lo ayudó en su proceso de salud mental. Su show en el emblemático escenario refleja su evolución personal y musical tras 14 años de carrera

El regreso de Andy Rivera:

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga el minuto a minuto en directo del último partido de la Eliminatoria Sudamericana

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Condenan a un hombre por matar a su expareja frente a su familia: la víctima estaba embarazada

La mujer tenía solo 19 años en el momento en el que fue atacada a muerte después de sufrir un ciclo de agresiones

Condenan a un hombre por

Heredar se volverá muy costoso con impuesto que aumentará con la reforma tributaria de Petro: recomiendan actuar ya

La iniciativa oficialista busca modificar los límites de exención y podría aumentar la presión fiscal sobre quienes reciban bienes por sucesión, según advierten expertos en tributación

Heredar se volverá muy costoso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La Procuraduría lanzó una dura

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Andy Rivera:

El regreso de Andy Rivera: resiliencia y transformación con ‘Un día a la vez’ en el Movistar Arena

Yina Calderón criticó la relación de Isabella Ladera y Beele:“Si se lo hizo a usted se lo va a hacer al otro”

La prueba reina: usuarios creen que el video íntimo de Beéle e Isabella fue grabado en el cuarto que compartía con el papá de su hija

Novio de Isabella Ladera se pronunció tras la filtración del video íntimo de la modelo con Beéle

Karina García confesó que un empresario le ofreció hasta $100 millones por salir a cenar: “Me encantan los lujos”

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga el minuto a minuto en directo del último partido de la Eliminatoria Sudamericana

Esta es la formación de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela por eliminatorias: muchas sorpresas en Maturín

Diosdado Cabello le puso picante a la previa del partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

La selección Colombia en la Copa del Mundo: así fueron las seis participaciones de la Tricolor en el certamen