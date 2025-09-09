Sofía Avendaño también se pronunció sobre el polémico video de Isabella Ladera y Beéle: “Hay que saber hacerlo para que se quede”

Sofía Avendaño opinó sobre lo que ocurrió con el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle - crédito @sofiamodel/IG @beele/IG

Sofía Avendaño se ha caracterizado en redes sociales por exponer sus opiniones sobre diferentes temas, especialmente los que son tendencia y generan polémicos comentarios en redes sociales como ocurrió en el pasado.

Uno de los casos más sonados de la modelo transgénero fue el de la pelea con Juliana Calderón, hermana de Yina.

Tras lo ocurrido con la filtración del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle, Avendaño aprovechó la oportunidad para exponer su opinión sobre lo que pasó, pasando por la infidelidad que protagonizó el cantante al dejar a su esposa por la modelo venezolana.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos, no se necesita ser bonita para arrebatarle un esposo a alguien.

Sofia Avendaño nació en la Comuna 13 de Medellín y tiene 34 años - crédito @sofiamodel__/Instagram

Según expuso la también bailarina y creadora de contenido, lo que ocurrió con Isabella y Brandón -nombre de pila de Beéle- también le dejó una enseñanza además de la belleza que presumen algunas mujeres:

“De Isabela aprendí que No solo se necesita ser linda para quitar un marido… Sino que hay saber hacerlo pa’ q se quede .. y no se acabe.. (sic)”, afirmación que tendría un doble sentido para algunos internautas.

Asimismo, Avendaño aseguró que después de ver el video comprende las razones por las que dieron por terminada su relación e hizo una reflexión: “No se graben… Y peor si son malos polvos ambos”.

Adicionalmente, considera que no filtraron el video sino que uno de los dos involucrados hizo público el contenido para figurar en medios de comunicación y que desde diferentes sectores se emitiera un pronunciamiento.

Sofía Avendaño se pronunció sobre el escándalo del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle - crédito @emfuror_/IG

Estas declaraciones tuvieron una serie de reacciones de parte de los internautas, que escribieron opiniones como: “A mi me parece que la pose la hizo divina y se veía espectacular 😍”; “Eso lo filtró ella, yo de Beéle veo ese vídeo y me daría mucha vergüenza que lo vieran los demás 😂😂😂”; “oiga mujeres criticando otras mujeres, qué cosa tan horrible”, entre otros.

Estas declaraciones estarían en línea con lo expuesto por Valentino Lázaro, que aseguró que la encargada de haber filtrado el contenido fue la propia modelo venezolana, debido a una serie de mensajes que compartieron en el pasado en sus chats donde Isabella decía que quería “destruir” al monteriano.

“Y, a mí, se me ocurre acabarlo. Se me ocurre darle donde más le duele”, manifestó Ladera en uno de los fragmentos divulgados por Valentino Lázaro.

No es la primera vez en que Sofía Avendaño hace este tipo de pronunciamientos, pues cuando Karina García resultó salpicada en el escándalo de infidelidad del exesposo de Marcela Reyes, la modelo trans aseguró que se trataba de una campaña de desprestigio en contra de la paisa.

Valentino Lázaro expuso la llamada que tuvo con Isabella Ladera - crédito @valentinolazaroh/IG @beele/IG y Marco Bello/Reuters

“Pienso que en realidad es una campaña para desprestigiar a Santana (Karina), ya que hicieron exactamente lo mismo que hicieron conmigo cuando entré al reality para desmentirme y defender a las Calderón … Para mí sí es una campaña de desprestigio”, sentenció inicialmente la paisa.

Por otro lado, aseguró que de tratarse de una situación real, las dos amigas se habrían reunido en privado después de que García saliera de La casa de los famosos Colombia para aclarar la situación.

Acerca de las declaraciones de Tatiana Murillo, que defendió a Marcela Reyes, Avendaño indicó que no se podía esperar menos cuando la traicionó a ella siendo amigas “que la defendió y se hizo golpear por defenderla a ella”. Por último, puso en duda el regalo de un lujoso carro que le hizo la “Barbie colombiana”, que al parecer se habría tratado de una farsa.