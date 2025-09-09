Adulto mayor de 65 años roció gasolina y quemó a una mujer en situación de calle en Medellín: el hombre fue capturado

Atención a habitantes de la calle en Medellín - crédito Alcaldía

El ataque con gasolina contra una mujer en el suroccidente de Medellín provocó conmoción en la comunidad, luego de que un adulto mayor, de 65 años, presuntamente la rociara con combustible y le prendiera fuego.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 8 de septiembre, cuando la mujer fue atacada en el barrio Antioquia, a pesar de la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima conocida como la Mona, que se encontraba aparentemente en situación de calle, consiguió desplazarse por sus propios medios hasta una sede de la Cruz Roja.

Allí recibió atención primaria antes de ser trasladada a un centro hospitalario, donde permanece en pronóstico reservado, sedada e intubada, dado que las quemaduras afectan el 60% de su cuerpo.

La agresión habría tenido como desencadenante una discusión previa: testigos aseguraron que la Mona le había dañado unas plantas que Ernesto había sembrado al borde de la canalización. Posteriormente, las autoridades capturaron al presunto agresor en el lugar de los hechos.

La mujer, en situación de calle, tiene quemadura en el 60% de su cuerpo - crédito Policía

La identificación del presunto agresor se logró gracias a la intervención y colaboración de la comunidad, que aportó información decisiva para que la Policía actuara de manera rápida.

Durante la detención, los agentes le leyeron los derechos que le asisten como persona capturada, formalizándose así la entrega del hombre a la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el ataque.

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para determinar las causas y las circunstancias exactas detrás de esta agresión.

Por el momento, no se ha precisado el vínculo entre la víctima y el capturado ni los posibles móviles que habrían motivado este hecho. “La rápida reacción de la comunidad fue fundamental para localizar al presunto responsable”, ratificaron los voceros policiales.

La historia detrás del ataque con gasolina a una mujer en Medellín - crédito Policía

Habitante de calle apuñaló a un abogado cerca a la Alpujarra en Medellín: al parecer, porque no le dio dinero

Un abogado y exasesor de la subsecretaría de Derechos Humanos, identificado como Luis Fernando Parra Aguilar, fue objeto de un violento ataque con arma blanca en pleno centro administrativo de Medellín, específicamente junto a la Plaza de la Libertad, cerca de La Alpujarra.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar presentada por el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía, los hechos se desencadenaron poco después de las 5:30 p. m. del lunes 1 de septiembre, minutos después de que Parra Aguilar saliera de una reunión y se dirigiera a pie por la zona.

La versión oficial señala que el presunto agresor, descrito como un habitante de calle que vestía chaqueta negra, camiseta blanca, pantaloneta y llevaba una mochila azul, se acercó solicitando dinero. Luego de que Parra Aguilar negara la ayuda, el individuo extrajo un arma cortopunzante y le asestó varias heridas, principalmente en las manos y el cuello.

“Vimos que había mucho alboroto. Nos percatamos de que estaba sucediendo algo. Fuimos a ver y nos encontramos al abogado Luis Fernando quien había acabado de ser atacado por un presunto habitante de calle”, relató un testigo al medio TeleAntioquia.

Habitante de calle apuñaló a un abogado porque se negó a darle dinero - crédito Captura video

La rápida intervención de transeúntes y personal de la Secretaría de Salud permitió que el afectado recibiera los primeros auxilios en el lugar del ataque, antes de ser trasladado en ambulancia a la Clínica CES, ubicada en el barrio Prado. Según precisó Villa Mejía, “las lesiones no revisten gravedad y el estado de salud del exfuncionario es estable”, constituyendo este hecho uno de los datos clave de la investigación inicial.

Después del incidente, el agresor huyó en dirección a la avenida San Juan, desencadenando un operativo policial soportado por el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de lograr su pronta localización. Villa Mejía puntualizó que “la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer”.