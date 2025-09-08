Viuda de Miguel Uribe Turbay conmueve con mensaje a tres meses del atentado al senador: “Tómame una foto con papá”

María Claudia Tarazona publicó una imagen de su hijo recordando al fallecido senador y precandidato presidencial - crédito @maclaudiat/Instagram

María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, compartió en sus redes sociales una conmovedora imagen con la que conmemoró los tres meses del atentado que terminó con la vida del político colombiano.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, el domingo 7 de septiembre de 2025, Tarazona, con una imagen de su hijo Alejandro, relató el impacto que la ausencia de Uribe Turbay ha tenido en su entorno más cercano.

“Hoy se cumplen tres meses desde que atentaron contra la vida de Miguel. Tres meses desde que mi vida, la de las niñas y la de Alejandro cambiaron radicalmente para siempre. También cambió la vida de toda su familia, la de Colombia y la del mundo. Miguel era ese ser que transformaba todo a través del amor”, expresó la viuda del fallecido congresista del Centro Democrático.

Además, compartió cómo, junto a su pequeño hijo, ha encontrado nuevas formas de sentir la presencia del senador colombiano.

“Hoy Dios nos enseña una forma diferente de gozar su presencia. Le dijimos a Alejandro: ‘Mira este atardecer, en él está Dios y papá’. Me respondió: ‘Tómame una foto con papá’ y, con su mayor sonrisa, posó. Te amo, amor lindo, amor eterno”, manifestó.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de solidaridad. Diversos usuarios destacaron la fortaleza de la familia y el recuerdo de Miguel Uribe Turbay.

Entre quienes respondieron se encontraban las hijas de María Claudia Tarazona, quienes compartieron recuerdos y sentimientos sobre el fallecido senador.

El sábado 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, entonces senador de la República y precandidato presidencial, fue víctima de un ataque sicarial en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, mientras dialogaba con ciudadanos sobre sus propuestas.

Tras el atentado, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de Fontibón y posteriormente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. A pesar de los esfuerzos médicos, el político falleció el 11 de agosto de 2025.