Colombia

Trabajo sí hay: del 8 al 9 de septiembre Bogotá estará ofertando 300 vacantes laborales en diferentes sectores, así puede participar

La ciudad lanzó procesos de selección para asesores, auxiliares y operarios, con requisitos mínimos y atractivos incentivos, en jornadas organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Las ferias de empleo se realizarán el 8 y 9 de septiembre, con opciones presenciales y virtuales - crédito Johan Largo/Infobae

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció tres convocatorias laborales que se estarán llevando a cabo el lunes 8 y martes 9 de septiembre, como parte de la estrategia Talento Capital, donde se estarán ofertando cerca de 300 vacantes de empleo en sectores como servicios, producción y obras públicas.

Las jornadas de empleabilidad se estarán desarrollando de manera virtual y en varias localidades de la ciudad, de acuerdo con la programación compartida por los oferentes de los encuentros laborales. Quienes deseen participar deben realizar un previo registro y asistir con los requisitos que señalan en cada una de las opciones.

Cien vacantes para asesores call center, lunes 8 de septiembre: convocatoria en Puente Aranda

La jornada de lunes 8 de septiembre inicia con una feria de empleo presencial en la zona industrial de Puente Aranda. Según la Agencia Distrital de Empleo, en alianza con el Grupo Cos, los interesados en laborar como asesores call center —con o sin experiencia previa— podrán postularse a una de las 100 vacantes disponibles. La cita es de 9:00 a. m., hasta la 1:00 p. m., en el barrio Industrial Centenario, en la carrera 42 Bis # 13-90, site 3.

El lunes 8 de septiembre se ofrecen 100 vacantes para asesores call center en Puente Aranda - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El único requisito para acceder al proceso es presentar el título de bachiller. Entre los beneficios para quienes resulten seleccionados destacan vínculos con universidades, acceso a gimnasio, zona gamer, salón de belleza, mesas de ping pong y billar, plan de ascenso escalonado a partir del tercer mes, descuentos en restaurantes, almacenes y en Bodytech. Los organizadores recomiendan acudir con hoja de vida actualizada y documento de identificación.

Martes 9 de septiembre: 70 trabajos en call center y producción, tres convocatorias en la ciudad

Para el martes 9 de septiembre, la estrategia ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo presentan tres nuevas oportunidades laborales, sumando 70 nuevas vacantes destinadas a asesores comerciales, auxiliares de producción y personal para escuelas comerciales.

La convocatoria presencial cuenta con 30 vacantes como asesor call center B2, dirigida a ciudadanos con o sin experiencia laboral. La empresa OTD América ofrece un salario de $2.850.000, más comisiones, bonos y beneficios como acceso a Spotify, Netflix y la tienda de mascotas Laika, bajo contrato a término indefinido. Quienes deseen participar deben presentarse este martes 9 de septiembre entre las 9:00 y las 14:00 en la calle 81B con avenida Boyacá, Edificio Connecta 80.

Simultáneamente, dos procesos virtuales abren oportunidades para quienes no cuentan con formación avanzada. La empresa GI GROUP Staffing S.A.S. suma 20 plazas para auxiliares de producción, con postulación en línea entre las 8:00 y las 9:30 a. m., dirigida a personas con estudios desde básica primaria. La empresa Eficacia S.A.S. dispone de 20 cupos para la Escuela Comercial, cita cuyo proceso virtual será entre las 11:00 a. m., y las 12:30 p. m., y que exige título de bachiller.

El martes 9 de septiembre hay 70 vacantes en call center, producción y escuelas comerciales - crédito Alcaldía de Bogotá

La participación en las ferias virtuales requiere inscripción previa a través de los formularios y enlaces habilitados por la Agencia Distrital de Empleo y el ingreso a la plataforma Teams.

Obras del Metro de Bogotá: 200 oportunidades en construcción e infraestructura

La ampliación del proyecto Metro Línea 1 impulsa la generación de nuevos trabajos en la capital. El martes 9 de septiembre, la estrategia ‘Talento Capital’, en conjunto con el consorcio Metro Línea 1, organiza una feria de empleo en la Casa de Participación de Bosa, ubicada en la carrera 80K #61-28 sur, de 8:00 a. m., a 3:00 p. m. Son 200 vacantes en perfiles operativos para apoyar la construcción y montaje en amplios corredores de infraestructura, como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas.

Entre los perfiles demandados están: auxiliares de obra (requiere seis meses de experiencia en vías), auxiliares de tráfico, conductores de camión grúa, soldadores Smaw, operadores forestales, auxiliares electricistas (Conte TE3), ayudantes armadores, oficiales de obra para redes secas y húmedas, aparejadores, operadores de encofrados, cadeneros, técnicos hidráulicos y auxiliares de cocina. Tanto el personal con experiencia certificada como los aspirantes sin experiencia podrán encontrar oportunidades para integrarse a los equipos de este megaproyecto de movilidad.

La Feria de Empleo se realizará el 9 de septiembre de 2025 en la Casa de Participación de Bosa, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. - crédito Metro de Bogotá

Los interesados deben llevar su hoja de vida impresa y documento de identificación, atendiendo los puntos y horarios de la convocatoria, según el perfil y modalidad —presencial o virtual— del proceso de selección.

Finalmente, los organizadores recuerdan a la ciudadanía consultar los canales oficiales y presentarse puntualmente en las jornadas, con la documentación requerida y, en el caso de las ferias virtuales, inscribirse con antelación, ya que los cupos son limitados.

