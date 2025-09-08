Colombia

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Al mostrar su emoción por aparecer en las pantallas de Times Square (Nueva York), uno de sus ‘haters’ aprovechó la oportunidad para lanzarle un fuerte dardo a la exparticipante de ‘La casa de los famosos’

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Karina García es eliminada de
Karina García es eliminada de La casa de los famosos Colombia - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram

Karina García se ha robado varios suspiros en redes sociales por su belleza, pero también llama la atención por la autenticidad con la que comparte algunos acontecimientos que ocurren a su alrededor, como ocurrió recientemente cuando vio su foto en las pantallas de Times Square en Nueva York.

“Yo viví 6 meses en Nueva York, te lo juro que para mí es algo grande, yo iba a allá a tomarme foticos, es mi ciudad favorita en el mundo, la gente que me conoce lo sabe”, dijo la creadora de contenido con ilusión por lo que está viviendo. Fue ahí cuando un usuario le escribió: “Duró 6 meses de prepa… en NY”.

La contundente respuesta de Karina
La contundente respuesta de Karina García a insinuación de un seguidor - crédito @karinagarciaoficiall/TikTok

Como es habitual, la modelo paisa no dudó en reaccionar al mensaje y decidió responderle contundente al seguidor que la llamó “prepa”.

“Sí, de preparadora de hamburguesas. Besito”, acompañada de un emoji con cara rodeada de corazones. Sin lugar a duda, este mensaje de Karina no pasó desapercibido por su fandom que la respaldó por completo.

Entre los comentarios de respaldo que recibió la paisa, destacan: “No les pares bolas a los malos comentarios amor, tu regia como siempre”; “no te dejes reina, esas que te critican no deben tener ni una casa propia”; “ella toda emocionada por eso y el otro dizque ‘prepa’, madure mor, déjela ser feliz”, entre otros.

Karina García aseguró que Altafulla
Karina García aseguró que Altafulla tiene varias cualidades que son un “plus muy grande” para ella al comenzar su relación con el cantante - crédito @altafulla/Instagram

Pensó en abortar cuando quedó en embarazo

El testimonio sobre los miedos y dilemas enfrentados por la maternidad adolescente surgió durante la participación de la influenciadora y modelo en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey.

En conversación con la presentadora, la invitada confesó que consideró la posibilidad del aborto al enterarse de su embarazo, decisión que admite haber evaluado profundamente ante la incertidumbre y la falta de preparación para una responsabilidad tan significativa a tan corta edad.

La modelo describió el impacto que tuvo descubrir su embarazo siendo apenas una adolescente, rememorando: “Cuando fui mamá de la niña, yo era una niña. O sea, tenía 14 años. Yo decía: ‘Dios mío, ¿Qué es esto?’”. Según su relato, la noticia la enfrentó a una serie de temores e inseguridades, tanto respecto a su futuro como sobre su capacidad para criar a su hija Isabella.

La creadora de contenido afirmó que la mejor decisión que pudo tomar fue no interrumpir sus embarazos. Aseguró que sus hijos cambiaron su vida - crédito Desnúdate con Eva/IG

Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra despenalizada en Colombia, permitiendo que las mujeres tomen esta decisión hasta la semana 24 de gestación.

En este contexto, la invitada relató que durante ese periodo de vulnerabilidad recibió sugerencias de personas cercanas relacionadas con remedios populares para abortar, lo que incrementó su confusión: “Una amiguita me sugirió como tomarme algo, como una, unas plantas, algo así. Gracias a Dios, no lo hice, pero yo sí quise hacerlo”.

La entrevista, según recoge el programa de Eva Rey, también fue el escenario para una reflexión dirigida a su hija, a quien le pidió disculpas públicamente por los pensamientos que tuvo en aquel entonces.

Este detalle sobre el automóvil
Este detalle sobre el automóvil rápidamente causó revuelo entre los seguidores de Karina - crédito @edgardogue11 / TikTok

“Si mi niña ve eso, mi reina, perdóname, era una adolescente. Gracias a Dios nunca lo hice, pero sí lo pensé. Obviamente, era superinocente”, expresó.

Este relato pone de manifiesto la complejidad de la experiencia de la maternidad temprana y los desafíos emocionales que enfrentan las menores de edad en circunstancias similares, especialmente en contextos donde, pese a la legislación vigente, persisten estigmas y obstáculos para el acceso informado a los derechos sexuales y reproductivos.

Toda la información fue expuesta en Desnúdate con Eva, plataforma en la que la protagonista utilizó su experiencia para enviar un mensaje de honestidad y comprensión a otras jóvenes que pudieran atravesar una situación equivalente.

